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Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

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Изумительная закуска которая покорит вас как своим вкусом, так и видом!!! Одна из моих самых любимых праздничных закусок. Вкус действительно потрясающий, как по мне все просто идеально - соленая рыбка, нежный сливочный сыр, освежающий авокадо и легкая пикантность чесночка))) Сколько бы не готовила - оторваться невозможно... Процесс приготовления на самом деле довольно несложеный, но если вы все же не хотите заморачиваться, то можно приготовить закуску в виде рулета, а затем нарезать на кусочки. Тоже будет красиво, а на вкус не повлияет))) Эта закуска однозначно станет достойным украшением вашего праздничного стола. В предверии Новогодних праздников рецептик думаю будет актуален. Угощайтесь!!!

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Ингредиенты:

  • 250 гр. красной рыбы (слабосоленой)
  • 150 гр. творожного сливочного сыра (у меня "альметте")
  • 1 небольшое авокадо
  • 1 ст.л. густого натурального йогурта (у меня турецкий)
  • 1 небольшой зубчик чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • красная икра и зелень для подачи (по желанию)

Приготовление:

Подготовить все необходимы продукты.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Рыбу нарезать тонкими ломтиками.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Авокадо  размять вилкой, добавить творожный сыр, йогурт и чеснок через пресс.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Небольшие пиалочки, или чашечки (бокалы, рюмки и т.

д.), застелить пищевой пленкой. Дно и бока обложить ломтиками рыбы.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Внутрь выложить сырную массу, разровнять.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Накрыть сверху остатками рыбных ломтиков.

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Готовую закуску поставить в холодильник на пару часов.

После чего, извлечь закуску из чашек и снять пищевую пленку.

Затем, переложить на блюдо и украсить сверху икрой и зеленью.

Все, можно подавать к столу и угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!

Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

 

 

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