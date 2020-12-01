Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Изумительная закуска которая покорит вас как своим вкусом, так и видом!!! Одна из моих самых любимых праздничных закусок. Вкус действительно потрясающий, как по мне все просто идеально - соленая рыбка, нежный сливочный сыр, освежающий авокадо и легкая пикантность чесночка))) Сколько бы не готовила - оторваться невозможно... Процесс приготовления на самом деле довольно несложеный, но если вы все же не хотите заморачиваться, то можно приготовить закуску в виде рулета, а затем нарезать на кусочки. Тоже будет красиво, а на вкус не повлияет))) Эта закуска однозначно станет достойным украшением вашего праздничного стола. В предверии Новогодних праздников рецептик думаю будет актуален. Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 250 гр. красной рыбы (слабосоленой)
- 150 гр. творожного сливочного сыра (у меня "альметте")
- 1 небольшое авокадо
- 1 ст.л. густого натурального йогурта (у меня турецкий)
- 1 небольшой зубчик чеснока
- соль, перец по вкусу
- красная икра и зелень для подачи (по желанию)
Приготовление:
Подготовить все необходимы продукты.
Рыбу нарезать тонкими ломтиками.
Авокадо размять вилкой, добавить творожный сыр, йогурт и чеснок через пресс.
Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
Небольшие пиалочки, или чашечки (бокалы, рюмки и т.д.), застелить пищевой пленкой. Дно и бока обложить ломтиками рыбы.
Внутрь выложить сырную массу, разровнять.
Накрыть сверху остатками рыбных ломтиков.
Готовую закуску поставить в холодильник на пару часов.
После чего, извлечь закуску из чашек и снять пищевую пленку.
Затем, переложить на блюдо и украсить сверху икрой и зеленью.
Все, можно подавать к столу и угощаться!!!
Приятного вам аппетита!!!
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