Закуска из красной рыбы с творожным сыром и авокадо

Изумительная закуска которая покорит вас как своим вкусом, так и видом!!! Одна из моих самых любимых праздничных закусок. Вкус действительно потрясающий, как по мне все просто идеально - соленая рыбка, нежный сливочный сыр, освежающий авокадо и легкая пикантность чесночка))) Сколько бы не готовила - оторваться невозможно... Процесс приготовления на самом деле довольно несложеный, но если вы все же не хотите заморачиваться, то можно приготовить закуску в виде рулета, а затем нарезать на кусочки. Тоже будет красиво, а на вкус не повлияет))) Эта закуска однозначно станет достойным украшением вашего праздничного стола. В предверии Новогодних праздников рецептик думаю будет актуален. Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

250 гр. красной рыбы (слабосоленой)

150 гр. творожного сливочного сыра (у меня "альметте")



1 небольшое авокадо

1 ст.л. густого натурального йогурта (у меня турецкий)

1 небольшой зубчик чеснока

соль, перец по вкусу

красная икра и зелень для подачи (по желанию)



Приготовление:

Подготовить все необходимы продукты.

Рыбу нарезать тонкими ломтиками.

Авокадо размять вилкой, добавить творожный сыр, йогурт и чеснок через пресс.

Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Небольшие пиалочки, или чашечки (бокалы, рюмки и т.

д.), застелить пищевой пленкой. Дно и бока обложить ломтиками рыбы.

Внутрь выложить сырную массу, разровнять.

Накрыть сверху остатками рыбных ломтиков.

Готовую закуску поставить в холодильник на пару часов.

После чего, извлечь закуску из чашек и снять пищевую пленку.

Затем, переложить на блюдо и украсить сверху икрой и зеленью.

Все, можно подавать к столу и угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!