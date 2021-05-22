Довга — освежающий суп для жаркого дня

Этот азербайджанский суп из зелени, йогурта и риса из-за лёгкости и освежающего вкуса принято подавать на больших застольях между сытными мясными блюдами.

Зелень мелко порубите, хорошо промойте в холодной воде и обсушите.

Смешайте муку с яйцом и небольшим количеством йогурта до однородности, добавьте оставшийся йогурт и воду.

Сельдерей нарежьте мелкими кубиками. Чеснок очистите и измельчите.

Рис несколько раз промойте в холодной воде и добавьте в кастрюлю с йогуртовой смесью.

Постоянно помешивая, доведите йогуртовую смесь до кипения.

Всыпьте в кастрюлю чеснок, сельдерей и зелень. Варите суп на небольшом огне, постоянно помешивая, 8–10 минут.

Когда рис станет мягким, добавьте в суп нут и снимите кастрюлю с огня.