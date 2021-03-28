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Еврейская закуска с маринованной свеклой

Еврейская закуска с маринованной свеклой

Простая и любимая всеми закуска из плавленного сыра с яйцами и чесноком в новой красивой интерпретации. Свекла как нельзя к стати ее дополняет и освежает. Вкусная и очень нарядная!!! Прекрасно подходит для праздничного меню))) Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

  • 1 небольшая свекла
  • 2 плавленных сырка (по 90 гр. каждый)
  • 2 вареных яйца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • майонез

Для маринада:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. уксуса 9%
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • щепотка черного перца

Приготовление:
Свеклу отварить, очистить, разрезать напополам и каждую половинку нарезать тонкими пластинами.
Смешать все ингредиенты для маринада, залить им свеклу, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
Плавленные сырки и яйца натереть на мелкой терке. Чеснок выдавить через чесночницу. Все смешать и заправить по вкусу майонезом.
Смесь выложить горкой в тарелку, свеклу достать из маринада и вставить по кругу, двигаясь к центру в виде лепестков. Получится большая красивая розочка.
Украсить закуску зеленью петрушки и подавать к столу.

Приятного вам аппетита!!!

 

 

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