Еврейская закуска с маринованной свеклой

Простая и любимая всеми закуска из плавленного сыра с яйцами и чесноком в новой красивой интерпретации. Свекла как нельзя к стати ее дополняет и освежает. Вкусная и очень нарядная!!! Прекрасно подходит для праздничного меню))) Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 небольшая свекла

2 плавленных сырка (по 90 гр. каждый)

2 вареных яйца

3-4 зубчика чеснока

майонез

Для маринада:

1 ст.л. растительного масла

2 ст.л. уксуса 9%

1 ст.л. сахара

щепотка соли

щепотка черного перца

Приготовление:

Свеклу отварить, очистить, разрезать напополам и каждую половинку нарезать тонкими пластинами.

Смешать все ингредиенты для маринада, залить им свеклу, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

Плавленные сырки и яйца натереть на мелкой терке. Чеснок выдавить через чесночницу. Все смешать и заправить по вкусу майонезом.

Смесь выложить горкой в тарелку, свеклу достать из маринада и вставить по кругу, двигаясь к центру в виде лепестков. Получится большая красивая розочка.

Украсить закуску зеленью петрушки и подавать к столу.

Приятного вам аппетита!!!