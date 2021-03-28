Еврейская закуска с маринованной свеклой

Простая и любимая всеми закуска из плавленного сыра с яйцами и чесноком в новой красивой интерпретации. Свекла как нельзя к стати ее дополняет и освежает. Вкусная и очень нарядная!!! Прекрасно подходит для праздничного меню))) Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 1 небольшая свекла
- 2 плавленных сырка (по 90 гр. каждый)
- 2 вареных яйца
- 3-4 зубчика чеснока
- майонез
Для маринада:
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. уксуса 9%
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- щепотка черного перца
Приготовление:
Свеклу отварить, очистить, разрезать напополам и каждую половинку нарезать тонкими пластинами.
Смешать все ингредиенты для маринада, залить им свеклу, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
Плавленные сырки и яйца натереть на мелкой терке. Чеснок выдавить через чесночницу. Все смешать и заправить по вкусу майонезом.
Смесь выложить горкой в тарелку, свеклу достать из маринада и вставить по кругу, двигаясь к центру в виде лепестков. Получится большая красивая розочка.
Украсить закуску зеленью петрушки и подавать к столу.
Приятного вам аппетита!!!
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