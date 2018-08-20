Мегрули хачапури — пошаговый рецепт приготовления вкусного грузинского пирога с тающим во рту сыром. Мегрули хачапури, из всех разновидностей этой несладкой выпечки, считается самым знаменитым и популярным национальным блюдом Грузии.
Мегрули хачапури — пошаговый рецепт
Ингредиенты
- 200 грамм теста для хачапури (смотрите Рецепт теста для хачапури),
- 100 грамм муки.
Готовим тесто по пошаговому рецепту. В упомянутом рецепте ингредиентов достаточно для приготовления 3-4 мегрули хачапури.
Ингредиенты для начинки
- 2 яйца,
- 70 г сливочного масла,
- 200 г сыра сулугуни (можно заменить на сыр моцарелла).
Приготовление
Сыр натереть на терке и разделить на две части: 150 и 50 грамм.
К 150 г сыра добавить яйцо и 50 г сливочного масла. Смешать, размять ингредиенты вилкой.
Отделить один желток, слегка взбить. Желток нам понадобится для смазывания хачапури.
Готовое тесто перед использованием еще раз замесить. Оставить на 10 минут, а затем размять руками, оставив по краю толстенький бортик.
В центр лепешки положить начинку.
Собрать тесто, залепить края.
Размять руками. Тесто с начинкой должно выглядеть как на фото ниже.
Теперь сверху кладем еще слой начинки.
Смазать желтком, это сделает мегрули хачапури, после выпечки, аппетитного золотистого цвета.
Перекладываем хачапури на противень, присыпанный мукой, и ставим в предварительно разогретую духовку. Выпекаем 15 мин.
Затем достаем из духовки мегрули хачапури и смазываем сливочным маслом (20 г).
Приятного аппетита!
Рецепт теста для ХАЧАПУРИ
Хачапури — основное, самое популярное традиционное блюдо Грузии. Каждый из вас, уважаемые гости сайта рецептов грузинской кухни, хоть один раз в жизни, но пробовал настоящие грузинские хачапури. Вкус хачапури не сравнится ни с чем, это самое вкусное, что можно сделать из муки и сыра!
Хочу вам предложить самим, в домашних условиях, приготовить тесто для хачапури. Из всех рецептов — этот самый легкий и самый удачный.
Рецепт теста для ХАЧАПУРИ
Ингредиенты (на 3 хачапури)
- 1,150 гр. муки,
- 200 мл воды,
- 200 мл молока (или воды),
- 1 яйцо,
- 1 столовая ложка дрожжей,
- 50 мл масла.
Приготовление
Воду нагреваем до 35 градусов и перемешиваем с дрожжами. Вода должна быть обязательно теплая!
Берем 1 кг муки и просеиваем в миску, руками делаем углубление.
В муку добавляем дрожжи, воду, масло, молоко и сырое яйцо. Если вы хотите, чтобы хачапури было золотистого цвета, можно в тесто добавить 1 ч. л. сахара.
Смешваем все ингредиенты в центре миски, пока все не смешается с мукой.
Тесто должно сформироваться в мягкий шарик.
Накрываем миску пищевой пленкой и ставим в теплое место на 2 часа. Тесто должно подняться и выглядеть точно так, как на картинке ниже.
Теперь добавляем оставшиеся 150 гр. муки и замешиваем тесто.
Полученного теста будет достаточно для выпекания трех хачапури. Разделить тесто на 3 части.
Поздравляю, ваше тесто для приготовления хачапури готово!
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