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Мегрули хачапури — пошаговый рецепт

Мегрули хачапури — пошаговый рецепт приготовления вкусного грузинского пирога с тающим во рту сыром. Мегрули хачапури, из всех разновидностей этой несладкой выпечки, считается самым знаменитым и популярным национальным блюдом Грузии.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт

Мегрули хачапури — пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 200 грамм теста для хачапури (смотрите Рецепт теста для хачапури),
  • 100 грамм муки.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (8)

Готовим тесто по пошаговому рецепту. В упомянутом рецепте ингредиентов достаточно для приготовления 3-4 мегрули хачапури.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (7)

Ингредиенты для начинки

  • 2 яйца,
  • 70 г сливочного масла,
  • 200 г сыра сулугуни (можно заменить на сыр моцарелла).

Приготовление

Сыр натереть на терке и разделить на две части: 150 и 50 грамм.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (6)

К 150 г сыра добавить яйцо и 50 г сливочного масла. Смешать, размять ингредиенты вилкой.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт

Отделить один желток, слегка взбить. Желток нам понадобится для смазывания хачапури.

Ачарули - аджарские хачапури (5)

Готовое тесто перед использованием еще раз замесить. Оставить на 10 минут, а затем размять руками, оставив по краю толстенький бортик.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (12)

В центр лепешки положить начинку.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (4)

Собрать тесто, залепить края.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (11)

Размять руками. Тесто с начинкой должно выглядеть как на фото ниже.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (10)

Теперь сверху кладем еще слой начинки.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (3)

Смазать желтком, это сделает мегрули хачапури, после выпечки, аппетитного золотистого цвета.

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (5)

Перекладываем хачапури на противень, присыпанный мукой, и ставим в предварительно разогретую духовку. Выпекаем 15 мин.

Затем достаем из духовки мегрули хачапури и смазываем сливочным маслом (20 г).

Мегрули хачапури - пошаговый рецепт (2)

Приятного аппетита!

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ

Хачапури — основное, самое популярное традиционное блюдо Грузии. Каждый из вас, уважаемые гости сайта рецептов грузинской кухни, хоть один раз в жизни, но пробовал настоящие грузинские хачапури. Вкус хачапури не сравнится ни с чем, это самое вкусное, что можно сделать из муки и сыра!

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (2)

Хочу вам предложить самим, в домашних условиях, приготовить тесто для хачапури.  Из всех рецептов — этот самый легкий и самый удачный.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (7)

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ

Ингредиенты (на 3 хачапури)

  • 1,150 гр. муки,
  • 200 мл воды,
  • 200 мл молока (или воды),
  • 1 яйцо,
  • 1 столовая ложка дрожжей,
  • 50 мл масла.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (8)

Приготовление

Воду нагреваем до 35 градусов и перемешиваем с дрожжами. Вода должна быть обязательно теплая!

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (5)

Берем 1 кг муки и просеиваем в миску, руками делаем углубление.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (12)

В муку добавляем дрожжи, воду, масло, молоко и сырое яйцо. Если вы хотите, чтобы хачапури было золотистого цвета, можно в тесто добавить 1 ч. л. сахара.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (4)

Смешваем все ингредиенты в центре миски, пока все не смешается с мукой.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (13)

Тесто должно сформироваться в мягкий шарик.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (9)

Накрываем миску пищевой пленкой и ставим в теплое место на 2 часа. Тесто должно подняться и выглядеть точно так, как на картинке ниже.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (6)

Теперь добавляем оставшиеся 150 гр. муки и замешиваем тесто.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (11)

Полученного теста будет достаточно для выпекания трех хачапури. Разделить тесто на 3 части.

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (10)

Поздравляю, ваше тесто для приготовления хачапури готово!

Рецепт теста для ХАЧАПУРИ (3)Рецепт теста для ХАЧАПУРИ

Источник

хачапуригрузинская кухнявыпечкатестокулинария
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