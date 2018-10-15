Овощи под яблочным соусом

яблоки (тушеные) 200 г
кабачки 1 шт.
лук (репчатый) 2 шт.
морковь 2 шт.
сыр (твердый) 50 г
йогурт (био) 100 г
пряности 1 ч.л.
корица 1 ч.л.
масло оливковое 2 ст.л.
картофель 3 шт.
Оригинальный необычный вкус, заданный яблоками с корицей представит это блюдо как вариант экзотической южной кухни и заинтересует ваших искушенных гостей.
Приготовить ингредиенты.
Порезать подготовленные овощи – морковь, лук, кабачок и картофель. Засыпать их любимыми пряностями и аккуратно перемешать.
Подготовить заправочный соус, смешав яблочное пюре (рецепт тушеных яблок есть в кулинарной книге), биойогурт, оливковое масло, корицу и соль. Тщательно перемешать.
В смазанную маслом жаропрочную форму выложить овощи, сверху аккуратно распределить яблочный заправочный соус и немного присыпать тертым сыром. Закрыть фольгой и отправить запекаться в духовку на 20-25 минут в зависимости от особенностей духового шкафа.
По приготовлению осторожно снять фольгу, посыпать еще немного сыром и подавать к столу со свежей зеленью. Это блюдо отлично подойдет к охлажденным сухим белым напиткам для прекрасного вечера. Приятного аппетита!
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