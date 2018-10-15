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Овощи под яблочным соусом

Овощи под яблочным соусом
Ингредиенты
 

яблоки (тушеные) 200 г

кабачки 1 шт.

лук (репчатый) 2 шт.

морковь 2 шт.

сыр (твердый) 50 г

йогурт (био) 100 г

пряности 1 ч.л.

корица 1 ч.л.

масло оливковое 2 ст.л.

картофель 3 шт.

Процесс приготовления

Оригинальный необычный вкус, заданный яблоками с корицей представит это блюдо как вариант экзотической южной кухни и заинтересует ваших искушенных гостей.

Приготовить ингредиенты.

Овощи под яблочным соусом

Порезать подготовленные овощи – морковь, лук, кабачок и картофель. Засыпать их любимыми пряностями и аккуратно перемешать.

Овощи под яблочным соусом

Подготовить заправочный соус, смешав яблочное пюре (рецепт тушеных яблок есть в кулинарной книге), биойогурт, оливковое масло, корицу и соль. Тщательно перемешать.

Овощи под яблочным соусом

В смазанную маслом жаропрочную форму выложить овощи, сверху аккуратно распределить яблочный заправочный соус и немного присыпать тертым сыром. Закрыть фольгой и отправить запекаться в духовку на 20-25 минут в зависимости от особенностей духового шкафа.

Овощи под яблочным соусом

По приготовлению осторожно снять фольгу, посыпать еще немного сыром и подавать к столу со свежей зеленью. Это блюдо отлично подойдет к охлажденным сухим белым напиткам для прекрасного вечера. Приятного аппетита!

Овощи под яблочным соусом
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овощные блюдакулинария
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