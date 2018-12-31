4 рецепта оливье: от классического до экзотического

С рыбой, с говядиной или без мяса? А может, авторский? Оливье может быть не таким скучным, как мы привыкли думать. И без него точно не обходится традиционный новогодний стол. Су-шеф ресторана быстрого питания OverSalad Аннет Амеган по нашей просьбе поделилась авторскими рецептами, чтобы вы могли приготовить свой собственный оливье по правилам профессиональной кухни.
«OverОливье»
Ингредиенты
Рябчики ─ 3 шт.
Картофель ─ 5 шт.
Огурцы ─ 2 шт.
Салат ─ 2 упаковки
Раковые шейки ─ 15 шт.
Ланспик (прозрачный бульон) ─ 1 стакан
Оливки и корнишоны ─ 150 г.
Трюфель ─ 3 шт.
Майонез
Для соуса:
Мука ─ 20 г.
Масло сливочное ─ 10 г.
Бульон ─ 50 г.
Хрен ─ 20 г.
Сливки ─ 20 г.
Соль
Приготовление
Обжарить мясо рябчиков, нарезать кусочками. Из костей дичи сварить хороший бульон, из которого потом приготовить ланспик. Картофель сварить в кожице, очистить. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими кружками. Трюфели нарезать кружками. Сварить раков и взять от них шейки. Приготовить соус, смешав все ингредиенты. Крупные оливки очистить от косточек.
Выложить ингредиенты в салатник слоями.Сначала положить на дно куски мяса и картофеля, слегка заправив их соусом, затем снова слой мяса, потом картофель, огурцы, часть трюфелей, оливок и раковых шеек, все это полить частью соуса. Немного раковых шеек и трюфелей оставить для украшения. Когда все продукты будут уложены в салатник в виде горки, залить салат майонезом и украсить по вкусу.
Классический оливье с говядиной
Ингредиенты
Говядина ─ 300 г.
Картофель ─ 4 шт.
Куриные яйца ─ 3 шт.
Свежие огурцы ─ 1 шт.
Соленые огурцы ─ 2 шт.
Морковь ─ 1 шт.
Горох ─ 130 г.
Сметана ─ 120 г.
Майонез ─ 130 г.
Соль по вкусу
Приготовление
Сварить яйца и мясо, почистить морковь и нарезать кубиками, примерно по 0,75 мм. Почистить картофель. Отварить морковь в течение 5-7 минут. Покрошить мясо на мелкие кусочки. Свежий огурец нарезать кубиками. Таким же образом нарезать яйца, картофель, соленые огурцы. Добавить консервированный горошек. Хорошо перемешать. Посолить и заправить смесью майонеза и сметаны.
Оливье с рыбой
Ингредиенты
Филе горбуши (свежая или замороженная рыба) ─ 200 г.
Картофель ─ 3 шт.
Морковь ─ 1 шт.
Яйца ─ 3 шт.
Репчатый лук ─ 2 шт.
Зеленый горошек консервированный ─ 250 г.
Соус с тунцом ─ 200 г.
Соль и черный перец по вкусу
Для соуса:
Тунец консервированный ─ 170 г.
Масло оливковое
Соус «Рыбный»
Соус «Ворчестер»
Сок лайма
Консервированный перец хабанеро с морковью и луком
Черный перец
Соль
Сахар
Чеснок
Яйцо куриное
Сыр «Пармезан»
Каперсы
Приготовление
Картофель и морковь варить в подсоленной воде до готовности, остудить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками. Сварить яйца (10 минут после закипания), остудить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками (можно натереть на крупной терке или измельчить блендером). Разморозить и сварить рыбу, освободить от кожи и нарезать тонкими короткими полосками или кубиками. Очистить и мелко нарезать лук.
Выложить в керамическую или стеклянную посуду овощи, яйца, рыбу и зеленый горошек. Посыпать перцем, посолить, заправить соусом и аккуратно перемешать. Поставить в холодильник на 40-60 минут. При желании украсить салат зеленью и подать на стол.
Веганский оливье
Ингредиенты
Сырой тофу (твердый) ─ 200 г.
Сейтан (пшеничный белок) ─ 200 г.
Оливковое масло ─ 200 мл.
Свекольный фреш
Картофель ─ 350 г.
Морковь ─ 200 г.
Горошек зеленый ─ 200 г.
Маринованные огурцы ─ 200 г.
Свежие огурцы ─ 200 г.
Семена укропа ─ 10 гр.
Черный перец ─ 10 гр.
Лавровый лист ─ 1-2 шт.
Лук красный ─ 100 гр.
Для соуса:
Акфафаба (сок от консервированного горошка или чечевицы) ─ 200 мл.
Масло растительное ─ 100 мл.
Горчица ─ 200 мл.
Уксус (винный белый) ─ 20 гр.
Лимонный сок
Приготовление
Припустить на пару тофу на 5-7 минут, посыпать семенами укропа, черным перцем и лавровым листом. Картофель и морковь отварить. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, сейтан обжарить в свекольном фреше с добавлением соли.
Приготовить соус: аквафаба взбить блендером, влить струйкой растительное масло, соединить с остальными ингредиентами. Заправить салат соусом и подавать к столу.
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