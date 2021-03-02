Рецепт фрикаделек в шведском стиле

Ингредиенты: 200 г хлебных крошек, 125 мл молока, 35 мл сливок, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, 1/3 ч. л. соли, по 1/4 ч. л. черного и белого молотого перца, 1/4 ч. л. красного острого перца, половинка луковицы, 500 г говядины, 250 г свинины, 2 ст. л. рубленого укропа, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла.

Для соуса: 70 г сливочного масла, 50 г муки, 250 мл овощного бульона, 250 мл говяжьего бульона, 100 г сливок, 2 ч. л. соевого соуса, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль и перец по вкусу.

Инструкция. В глубокой миске смешайте хлебные крошки, молоко, сливки, яйцо, измельченный чеснок, соль, специи. Оставьте на 10 минут, пока хлеб не размягчится.

Перекрутите в фарш мясо, лук и укроп, добавьте туда же размокшие хлебные крошки со специями. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Скатайте из фарша 24 маленькие фрикадельки (или 16 фрикаделек побольше). Разогрейте на сковороде масло (оливковое и сливочное вместе), выложите туда фрикадельки и обжарьте до готовности. Затем выньте их из сковороды и переложите на тарелку, накройте фольгой.

Приготовьте соус. Растопите на сковороде сливочное масло, влейте бульоны, добавьте муку и помешивайте до тех пор, пока раствор не станет однородным. Томите соус на небольшом огне. Влейте туда же сливки, соевый соус и добавьте дижонскую горчицу, соль, специи. Готовьте, помешивая, пока смесь не станет густой.

Верните фрикадельки в соус, перемешайте и подавайте.