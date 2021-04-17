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Мидии на пару: деликатес за 15 минут!

Хочу предложить вам сегодня универсальное блюдо - мидии, приготовленные на пару. Готовить их очень просто и быстро, а результат порадует вас своим вкусом и ароматом. Такие мидии можно кушать со свежим хлебом, гренками или гарниром, подавать в качестве закуски либо использовать как ингредиент для разнообразных салатов. Блюдо подойдет и для романтического ужина, и как полноценный приём пищи в будний день. Несложно и очень вкусно!

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

Порций: 2

Время приготовления: 15 м. (15 минут на приготовление)

Ингредиенты (2 порции)

Зелень свежая —  по вкусу
Масло оливковое —  смазать
Мидии — 300 г (очищенные)
Сок лимона — 0.5 шт.
Соль —  по вкусу

Приготовление:

1. Если у вас свежие неочищенные мидии, нужно достать их из раковин, соскрести ножом возможную грязь, удалить бородки, при помощи которых мидии крепятся к раковине, выложить на сито и тщательно помыть холодной водой. У меня были очищенные замороженные мидии. Для этого рецепта их необязательно полностью размораживать.

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

2. Для приготовления на пару можно использовать пароварку, мультиварку либо кастрюлю со специальной сеточкой для готовки на пару. Влить в кастрюлю/пароварку необходимое количество воды (в среднем - 500 мл).

Смазать сеточку кастрюли/пароварки оливковым маслом, выложить мидии, прикрыть крышкой и поставить на огонь либо установить программу "Готовка на пару" 15 минут.

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

3. Готовые мидии выложить в миску и посолить. По желанию, добавить другие специи, например, молотый чёрный перец, сухой чеснок, кориандр или молотый имбирь, однако это не обязательно, так как специи перебивают нежный вкус мидий.

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

4. Сбрызнуть мидии соком половины лимона. Перемешать с мелко нарезанной свежей зеленью, лучше всего - петрушкой, кинзой или зелёным луком.

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

5. Подавать:
- в качестве самостоятельного второго блюда с гарниром, например, варёным рисом.
Очень вкусно есть мидии, макая в соевый соус.

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

6. - качестве закуски.
К мидиям, приготовленным таким образом, идеально подходит хорошее белое сухое вино или шампанское. Приятного аппетита!

Источник: www.depositphotos.com

Источник: www. depositphotos.com

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