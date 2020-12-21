Новый год встречаем дома! Готовим ресторанные блюда

«Мимоза» с икрой
Порционный легкий и насыщенный салатик – отличный вариант для закуски.
Ингредиенты:
- Сыр – 100 грамм;
- Яйцо – 2 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Майонез – 50 грамм;
- Икра красная – 50 грамм;
- Соль, перец, лимонный сок – по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. На средней терке натрите сыр и яйца. Лук мелко нарежьте, сбрызните соком лимона (можно замариновать предварительно с уксусом). Подготовьте порционные бокалы или креманки. На дно выложите сыр, немного майонеза и икры. Следом выложите лук, снова немного майонеза и яйца. Дополните салат специями по вкусу и украсьте икрой.
Салат с морепродуктами и авокадо
Еще один интересный вариант порционного салата для любителей морепродуктов.
Понадобится:
- Креветки – 200 грамм;
- Маринованные кальмары – 200 грамм;
- Авокадо – 1 шт.;
- Лимон – 1-2 ломтика;
- Майонез или любимый соус – по вкусу.
Креветки заранее отварите, остудите и очистите. Нарежьте небольшими ломтиками кальмары и мякоть авокадо. Выложите в бокалы кальмары, авокадо и креветки.Дополните тонко нарезанными ломтиками лимона и любимым соусом (можно использовать майонез или «Цезарь», например). Все, салатик готов и его можно подавать к столу.
Салат с курицей и киви
Если вы любите необычные вкусовые сочетания, обязательно попробуйте этот салат. Он выглядит ярко, празднично и нереально аппетитно.
Нам потребуется:
- Куриная грудка – 1 шт.;
- Помидор – 1 шт.;
- Яйцо – 1-2 шт.;
- Киви – 2 шт.;
- Сыр – 100 грамм;
- Луковица – 1 шт.;
- Соль, перец, майонез – по вкусу.
Яйца и куриное филе отварите и остудите. Нарежьте филе небольшими кубиками и выложите первым слоем на тарелку для подачи. Добавьте соль, перец и немного майонеза. Распределите сверху измельченный лук. Сыр и яйца натрите на средней терке, помидор нарежьте небольшими кубиками. Выложите на лук сыр, затем помидор и яйца. Каждый слой можно подсолить по вкусу и смазать майонезом. Киви очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Перед подачей на стол украсьте салат киви.
Легкий салат с лососем
Нежный салатик с малосоленой красной рыбой – отличный вариант для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Слабосоленый лосось – 200 грамм;
- Яйцо – 3 шт.;
- Огурец – 1 шт.;
- Соль и майонез – по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца и огурец небольшими кубиками, выложите в глубокую миску. Добавьте по вкусу соль и заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Выложите на тарелку для подачи формировочное кольцо (или квадрат) и наполните его салатом. Аккуратно снимите форму и сверху выложите тонкие слайсы рыбы. По желанию салатик можно украсить свежей зеленью.
Паштет из копченого лосося
Если вы в поиске несложной и изысканной закуски, приготовьте такой паштет. Его можно подавать в тарталетках, на крекерах или небольших ломтиках хлеба, например.
Нам потребуется:
- Копченый лосось – 200 грамм;
- Яйцо – 2 шт.;
- Соль, перец, майонез и сок лимона – по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. В чашу блендера выложите копченую рыбу без косточек, добавьте нарезанные яйца. Немного подсолите, поперчите по вкусу, сбрызните соком лимона и дополните майонезом. Измельчите все в однородную пасту. Попробуйте, при необходимости дополните специями. Все, паштет готов к подаче.
Тарталетки с мидиями, креветками и сыром
Это легкая и аппетитная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного меню.
Понадобится:
- Тарталетки – 6-8 шт.;
- Сыр плавленый – 100 грамм;
- Твердый сыр – 100 грамм;
- Мидии – 100 грамм;
- Креветки – 100 грамм;
- Соль, специи, майонез и зелень – по вкусу.
Мидии и креветки предварительно отварите в чуть подсоленной воде (можно взять маринованные морепродукты при желании). Оба сыра натрите на средней терке и выложите в глубокую миску. Добавьте соль, перец по вкусу, измельченную зелень и майонез. Перемешайте салат до однородности и разложите в тарталетки. Сверху выложите морепродукты и подавайте закуску.
Сырный салат с виноградом и ананасом
Этот вариант – идеальная закуска к вину. Легкий, ароматный и быстрый в приготовлении.
Ингредиенты:
- Ананас – 150 грамм;
- Виноград – 150 грамм;
- Сыр – 100 грамм;
- Соль, перец, чеснок, майонез – по вкусу.
Виноград вымойте, нарежьте пополам и удалите косточки. Кубиками нарежьте мякоть ананаса и сыр. Соедините все в глубоком салатнике, добавьте по вкусу соль, перец, майонез. Для пикантности можно добавить немного чеснока. Перемешайте аккуратно. Выложите салат в порционные бокалы и подавайте.
Индейка в пикантном маринаде
На горячее можно приготовить сочную и невероятно ароматную голень индейки. Сочетание специй в маринаде никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- Голень индейки – 1 шт.;
- Соевый соус – 50 грамм;
- Сок лимона – 20 грамм;
- Сахар – 1 ч. л.;
- Горчица – 1 ч. л.;
- Оливковое масло – 2 ч. л.;
- Карри – 1 ч. л.;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Чеснок – 1-2 зуб.;
- Соль и перец – по вкусу.
Голень вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте на шкурке небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом. В глубокую миску отправьте соевый соус, сок лимона, сахар, горчицу, оливковое масло, карри и паприку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Выложите в маринад голень, обмажьте со всех сторон и уберите в холодильник на пару часов. После выложите в жаропрочную форму, прикройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Примерно через час уберите фольгу и дальше выпекайте до готовности и румяной корочки.
Фаршированный карп
Если на основное блюдо хочется рыбы, берите на вооружение этот вариант.
Ингредиенты:
- Карп – 1 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Лимон – 1/2 шт.;
- Грибы – 100 грамм;
- Сыр – 100 грамм;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Соль, специи, сок лимона и майонез – по вкусу.
Рыбку очистите от чешуи и внутренностей, вымойте и обсушите. Натрите соль, специями, сбрызните соком лимона и смажьте немного майонезом. Оставьте примерно на часик. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите измельченный лук и нарезанные грибы. Обжарьте до легкого золотистого цвета, посолите и поперчите по вкусу. Рыбу выложите на противень, нафаршируйте жареными грибами. Сделайте небольшие надрезы и поместите в них тонкие ломтики лимона. Отправьте рыбку в разогретую до 190 градусов духовку примерно на часик. После достаньте, присыпьте тертым сыром и выпекайте еще минут 20 до полной готовности и аппетитной корочки.
Перепела в беконе с айвой
Еще одна классная идея для горячего – перепелка. Нежная, сочная и с потрясающей корочкой.
Потребуется:
- Перепелка – 2 шт.;
- Копченый бекон – 150 грамм;
- Айва – 1 шт.;
- Соль и перец – по вкусу.
Перепелов вымойте, обсушите, натрите со всех сторон солью и специями. Айву нарежьте небольшими кубиками и нафаршируйте ими птиц. Оберните каждую перепелку ломтиками бекона. Выложите в жаропрочную форму, добавьте немного воды и накройте форму фольгой. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте около получаса. После фольгу снимите и дайте перепелкам подрумянится.
Вкусных вам праздников!
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