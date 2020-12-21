Новый год встречаем дома! Готовим ресторанные блюда

«Мимоза» с икрой

Порционный легкий и насыщенный салатик – отличный вариант для закуски.

Ингредиенты:

Сыр – 100 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Майонез – 50 грамм;

Икра красная – 50 грамм;

Соль, перец, лимонный сок – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. На средней терке натрите сыр и яйца. Лук мелко нарежьте, сбрызните соком лимона (можно замариновать предварительно с уксусом). Подготовьте порционные бокалы или креманки. На дно выложите сыр, немного майонеза и икры. Следом выложите лук, снова немного майонеза и яйца. Дополните салат специями по вкусу и украсьте икрой.

Салат с морепродуктами и авокадо

Еще один интересный вариант порционного салата для любителей морепродуктов.

Понадобится:

Креветки – 200 грамм;

Маринованные кальмары – 200 грамм;

Авокадо – 1 шт.;

Лимон – 1-2 ломтика;

Майонез или любимый соус – по вкусу.

Креветки заранее отварите, остудите и очистите. Нарежьте небольшими ломтиками кальмары и мякоть авокадо. Выложите в бокалы кальмары, авокадо и креветки.

Салат с курицей и киви

Дополните тонко нарезанными ломтиками лимона и любимым соусом (можно использовать майонез или «Цезарь», например). Все, салатик готов и его можно подавать к столу.

Если вы любите необычные вкусовые сочетания, обязательно попробуйте этот салат. Он выглядит ярко, празднично и нереально аппетитно.

Нам потребуется:

Куриная грудка – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Яйцо – 1-2 шт.;

Киви – 2 шт.;

Сыр – 100 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Соль, перец, майонез – по вкусу.

Яйца и куриное филе отварите и остудите. Нарежьте филе небольшими кубиками и выложите первым слоем на тарелку для подачи. Добавьте соль, перец и немного майонеза. Распределите сверху измельченный лук. Сыр и яйца натрите на средней терке, помидор нарежьте небольшими кубиками. Выложите на лук сыр, затем помидор и яйца. Каждый слой можно подсолить по вкусу и смазать майонезом. Киви очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Перед подачей на стол украсьте салат киви.

Легкий салат с лососем

Нежный салатик с малосоленой красной рыбой – отличный вариант для праздничного стола.

Ингредиенты:

Слабосоленый лосось – 200 грамм;

Яйцо – 3 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Соль и майонез – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца и огурец небольшими кубиками, выложите в глубокую миску. Добавьте по вкусу соль и заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Выложите на тарелку для подачи формировочное кольцо (или квадрат) и наполните его салатом. Аккуратно снимите форму и сверху выложите тонкие слайсы рыбы. По желанию салатик можно украсить свежей зеленью.

Паштет из копченого лосося

Если вы в поиске несложной и изысканной закуски, приготовьте такой паштет. Его можно подавать в тарталетках, на крекерах или небольших ломтиках хлеба, например.

Нам потребуется:

Копченый лосось – 200 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Соль, перец, майонез и сок лимона – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. В чашу блендера выложите копченую рыбу без косточек, добавьте нарезанные яйца. Немного подсолите, поперчите по вкусу, сбрызните соком лимона и дополните майонезом. Измельчите все в однородную пасту. Попробуйте, при необходимости дополните специями. Все, паштет готов к подаче.

Тарталетки с мидиями, креветками и сыром

Это легкая и аппетитная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного меню.

Понадобится:

Тарталетки – 6-8 шт.;

Сыр плавленый – 100 грамм;

Твердый сыр – 100 грамм;

Мидии – 100 грамм;

Креветки – 100 грамм;

Соль, специи, майонез и зелень – по вкусу.

Мидии и креветки предварительно отварите в чуть подсоленной воде (можно взять маринованные морепродукты при желании). Оба сыра натрите на средней терке и выложите в глубокую миску. Добавьте соль, перец по вкусу, измельченную зелень и майонез. Перемешайте салат до однородности и разложите в тарталетки. Сверху выложите морепродукты и подавайте закуску.

Сырный салат с виноградом и ананасом

Этот вариант – идеальная закуска к вину. Легкий, ароматный и быстрый в приготовлении.

Ингредиенты:

Ананас – 150 грамм;

Виноград – 150 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Соль, перец, чеснок, майонез – по вкусу.

Виноград вымойте, нарежьте пополам и удалите косточки. Кубиками нарежьте мякоть ананаса и сыр. Соедините все в глубоком салатнике, добавьте по вкусу соль, перец, майонез. Для пикантности можно добавить немного чеснока. Перемешайте аккуратно. Выложите салат в порционные бокалы и подавайте.

Индейка в пикантном маринаде

На горячее можно приготовить сочную и невероятно ароматную голень индейки. Сочетание специй в маринаде никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

Голень индейки – 1 шт.;

Соевый соус – 50 грамм;

Сок лимона – 20 грамм;

Сахар – 1 ч. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Оливковое масло – 2 ч. л.;

Карри – 1 ч. л.;

Паприка – 1 ч. л.;

Чеснок – 1-2 зуб.;

Соль и перец – по вкусу.

Голень вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте на шкурке небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом. В глубокую миску отправьте соевый соус, сок лимона, сахар, горчицу, оливковое масло, карри и паприку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Выложите в маринад голень, обмажьте со всех сторон и уберите в холодильник на пару часов. После выложите в жаропрочную форму, прикройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Примерно через час уберите фольгу и дальше выпекайте до готовности и румяной корочки.

Фаршированный карп

Если на основное блюдо хочется рыбы, берите на вооружение этот вариант.

Ингредиенты:

Карп – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Лимон – 1/2 шт.;

Грибы – 100 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, специи, сок лимона и майонез – по вкусу.

Рыбку очистите от чешуи и внутренностей, вымойте и обсушите. Натрите соль, специями, сбрызните соком лимона и смажьте немного майонезом. Оставьте примерно на часик. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите измельченный лук и нарезанные грибы. Обжарьте до легкого золотистого цвета, посолите и поперчите по вкусу. Рыбу выложите на противень, нафаршируйте жареными грибами. Сделайте небольшие надрезы и поместите в них тонкие ломтики лимона. Отправьте рыбку в разогретую до 190 градусов духовку примерно на часик. После достаньте, присыпьте тертым сыром и выпекайте еще минут 20 до полной готовности и аппетитной корочки.

Перепела в беконе с айвой

Еще одна классная идея для горячего – перепелка. Нежная, сочная и с потрясающей корочкой.

Потребуется:

Перепелка – 2 шт.;

Копченый бекон – 150 грамм;

Айва – 1 шт.;

Соль и перец – по вкусу.

Перепелов вымойте, обсушите, натрите со всех сторон солью и специями. Айву нарежьте небольшими кубиками и нафаршируйте ими птиц. Оберните каждую перепелку ломтиками бекона. Выложите в жаропрочную форму, добавьте немного воды и накройте форму фольгой. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте около получаса. После фольгу снимите и дайте перепелкам подрумянится.

Вкусных вам праздников!