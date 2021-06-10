Как запекать блюда, чтобы они получились вкусными? Рукав, фольга, горшочек? Тонкости приготовления в духовке

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Хотите, чтобы мясо не пересушивалось в духовке, запеканка пропекалась равномерно, а тесто не было жидким? Решить эти и другие кулинарные проблемы помогут знания тонкостей приготовления в духовке.

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Готовка с помощью духовки покорила многих. Продукты так получаются полезнее, а трудов ты при этом тратишь меньше. Поставил блюдо в духовку — и она делает за тебя большую часть работы. А какое разнообразие: запекать можно птицу, мясо, морепродукты и овощи. Но, чтобы продукты получились вкуснее, неплохо будет узнать и об отдельных тонкостях, в основном они важны на этапе подготовки продуктов для духовки, настройке техники. Овладейте искусством запекания с помощью 6 принципов, описанных в нашей статье.

Правильная температура

Выбирайте температуру в соответствии с типом пищи, которую вы хотите запечь:

120–150 ° C хороши для длительной и нежной тепловой обработки твердых кусков мяса.

180 ° C. База для всего: от пирогов до блюд изысканной кухни. Если вы нашли интересный рецепт, но там не указаны время приготовления и температура, установите духовку на 180 ° C и следите за приготовлением блюда.

200–230 ° C. Отлично подходит для быстрого запекания мяса и рыбы.

Температура приготовления также зависит от того, каким способом вы собираетесь готовить те или иные блюда.

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Учитывайте время запекания

Эта информация не такая уж и секретная, но почему-то мы редко задумываемся о том, что у каждого продукта свое время запекания. Расчет идет, исходя из веса продуктов. Вот несколько примеров:

1 кг курицы — 30 минут,

1 кг говядины или свинины — 1 час,

1,5 кг рыбы — 50 минут,

Картофель — 40 минут,

Баклажаны и томаты — 20 минут.

И так можно до бесконечности, отметим, что время запекания также зависит от сочности продуктов и особенностей духового шкафа. Указанные цифры больше соответствуют открытому способу запекания. Так что вопрос времени очень индивидуальный, но если существует некая норма, то так и ориентироваться становится легче.

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Уровни

Современные духовые шкафы устроены так, что поменять расположение противня не составляет труда. Выбрать уровень — еще та задача! Но некоторые общие принципы есть и на этом этапе:

Средний уровень — это как базовые 180 ° C, при таком положении блюда меньше подгорают и полностью пропекаются. Ждать очень румяной корочки от этого уровня, конечно, не приходится. В этот вам поможет уже высокий уровень: поставьте блюдо чуть выше, когда оно практически готово, и вкусный поджаристый вид вашему очередному кулинарному шедевру обеспечен. Еще один вариант пригодится, если вы фанат долгого запекания продуктов: ставьте духовку на несильный нижний нагрев и отправляйте блюда готовиться на нижний уровень. Это положение можно использовать и с настройками высокой температуры, когда нужно, чтобы хрустящей получилась нижняя часть блюда.

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Режимы запекания

Прошли времена, когда просто зажигаешь духовку и делов-то. Теперь можно выбирать мощности нагрева. Задача порой достаточно сложная, хотя такой современный подход производителей дает хозяйкам больший простор для творчества.

Классический режим, когда нижняя и верхняя мощность нагревания одинаковы, используют при приготовлении мясных продуктов, птицы и рыбы, а также выпечки: печенье, бисквит, хлеб. Идеально в этом режиме получается лазанья и некоторые виды запеканок.

Включение вентилятора в классическом режиме поможет сбалансировать тепло внутри печи, используйте эту функцию для равномерного запекания, чтобы продукт одинаково приготовился и внутри, и снаружи.

Мощный нижний нагрев и типовой верхний можно использовать, когда вы готовите в стеклянных и порционных формах, горшочках.

Включайте один нижний нагрев перед завершением приготовления пиццы — так нижняя часть получится хрустящей, идеален такой же вариант, если начинка блюда из теста слишком жидкая.

Верхний нагрев с вентилятором (в некоторых случаях его называют барбекю) пригодится, если нужна небольшая корочка, как в суфле или запеканках. Можете поэкспериментировать — используйте режим все время приготовления или в последнем периоде запекания.

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В чем запекать

Запекать продукты можно открытым способом в противне. Классический вариант для всех видов продуктов. Минус — придется внимательно следить, чтобы корочка не образовалась раньше времени приготовления всего блюда. Для этого мясо поливают выделившимся соком или накрывают фольгой на завершающих этапах запекания. Еще интересное решение: прикрыть мясо шкуркой от сала, тогда оно получается сочным и не подгорает сверху. Овощи сверху сбрызгивают маслом.

Чувствуете, присутствует некая трудозатратность, если не готовы жертвовать своим временем, можно попробовать несколько других вариантов. В фольге мясо приготовится не менее идеально, масло не понадобится — блюдо будет запекаться в собственном соку. Способ может пригодиться и, если вы собрались приготовить овощи. Одно из главных правил — продукты нужно хорошенько замотать в фольгу, чтобы сок не вытек при готовке, но не стоит слишком сильно прижимать листы к продуктам.

Источник: www. depositphotos.com

Горшочки, как и фольга не потребуют вашего особого внимания, продукты в них томятся, а значит можно даже не применять в готовке масла. Идеальный вариант, если у гостей или членов семьи разные вкусы, так как такой способ приготовления обычно считается порционным, а значит можно в разные емкости класть разные ингредиенты.

Рукав — пленка, которая удерживает высокие температуры. Блюда, приготовленные в рукаве обычно сочные и мягкие, но без поджаристой корочки. Обычно решается этот момент просто: пленка разрезается в конце запекания, и мясо или овощи подрумяниваются.

Источник: www. depositphotos.com

Силиконовые формы придуманы для тех, у кого все подгорает, кроме того, с ними можно отказаться от использования масла.

Тяжелая посуда с толстыми стенками подойдет для тех блюд, где требуется равномерное запекание.

Кроме того, не обязательно использовать всю посуду только для запекания или томления, в духовке можно готовить на водяной бане или тушить продукты. Кстати, водяная баня идельна, если боитесь, что блюдо подгорит, или уже начало пережариваться. Просто поставьте в духовку посуду с водой, продукты перестанут подгорать и запекутся ранвомернее.

Подготовка блюд к запеканию

На мясе делаются небольшие надрезы, и его начиняют специями, чесноком — в целом, возможно использование вкусовых ингредиентов на ваше усмотрение. В основном, перед началом готовки лучше мясо промариновать.

Источник: www. depositphotos.com

С рыбой вопрос неоднозначный: одни считают, что ее нужно полностью очищать, другие предпочитают запекать рыбу в первозданном виде. Единственное в чем сходятся оппоненты — солить перед запеканием продукт нужно обязательно.

А вот овощи, напротив, лучше не солить, так из них выйдет больше сока и блюдо потеряет свой вкус. Перед приготовлением в духовке овощи нужно промыть и обязательно просушить, чтобы не создавать лишней жидкости.

Фрукты получаются лучше, если их очистить от косточек и добавить внутрь начинку по вашему вкусу. Можно попробовать запечь их так или просто нарезать и добавить к ним сладкий или сливочный соус, тут главное не передержать — фрукты быстро теряют форму, и вместо интересного блюда у вас получится детское питание.

Источник: www. depositphotos.com

Выпечка предпочитает посуду с темной оболочкой. Там, где используются жидкие и сочные начинки, основу из теста лучше запечь заранее.

Источник: www. depositphotos.com

​Вот такие дела!