Яркий паштет из свежего или замороженного зеленого горошка можно приготовить в любой сезон. Зимой и осенью его яркий цвет возвращает нас в лето, а весной и летом дополнит красочное сезонное меню.
Ингредиенты:
- Горошек зеленый – 250 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Сметана (жирность 20-25%) – 1 ст.л.
- Творог – 120 г
- Соль – по вкусу
- Перец белый (молотый) – по вкусу
Готовим паштет из зеленого горошка
Если горошек замороженный, то размораживать его не нужно.
Вместо творога можно использовать творожный сыр, так паштет получится более сливочным и калорийным.
Подготовим горошек: бланшируем его в кипящей подсоленной воде в течение 4-5 минут. Затем переложим горошек в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить его яркий зеленый цвет.
Репчатый лук очистим, мелко нарежем и пассеруем разогретом растительном масле до мягкости.
Горошек откинем на сито, а когда вода стечет, переложим его в чашу блендера и измельчим до пюреобразной консистенции. Сюда же добавим сметану, творог и снова включим блендер, чтобы все смешать.
Переложим гороховое пюре в миску, вмешаем пассерованный лук, приправим паштет по вкусу солью и белым перцем.
Перемешаем закуску, чтобы лук равномерно распределился, и можно подавать с хрустящим тостом.
Консистенцию у этого паштета можно сделать полностью однородной, добавив пассерованный лук в чашу блендера и взбив вместе с остальными компонентами.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии