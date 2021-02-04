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Паштет из зеленого горошка

Паштет из зеленого горошка

Яркий паштет из свежего или замороженного зеленого горошка можно приготовить в любой сезон. Зимой и осенью его яркий цвет возвращает нас в лето, а весной и летом дополнит красочное сезонное меню.

Паштет из зеленого горошка

Ингредиенты:

  • Горошек зеленый – 250 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сметана (жирность 20-25%) – 1 ст.л.
  • Творог – 120 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец белый (молотый) – по вкусу

Готовим паштет из зеленого горошка

Если горошек замороженный, то размораживать его не нужно. 

Вместо творога можно использовать творожный сыр, так паштет получится более сливочным и калорийным.

Подготовим горошек: бланшируем его в кипящей подсоленной воде в течение 4-5 минут. Затем переложим горошек в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить его яркий зеленый цвет.

Паштет из зеленого горошка

Репчатый лук очистим, мелко нарежем и пассеруем разогретом растительном масле до мягкости.

Паштет из зеленого горошка

Горошек откинем на сито, а когда вода стечет, переложим его в чашу блендера и измельчим до пюреобразной консистенции. Сюда же добавим сметану, творог и снова включим блендер, чтобы все смешать.

Паштет из зеленого горошка

Переложим гороховое пюре в миску, вмешаем пассерованный лук, приправим паштет по вкусу солью и белым перцем.

Паштет из зеленого горошка

Перемешаем закуску, чтобы лук равномерно распределился, и можно подавать с хрустящим тостом.

Консистенцию у этого паштета можно сделать полностью однородной, добавив пассерованный лук в чашу блендера и взбив вместе с остальными компонентами.

Паштет из зеленого горошка

Приятного аппетита!

Паштет из зеленого горошка

 

 

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