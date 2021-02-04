Яркий паштет из свежего или замороженного зеленого горошка можно приготовить в любой сезон. Зимой и осенью его яркий цвет возвращает нас в лето, а весной и летом дополнит красочное сезонное меню.

Ингредиенты:

Горошек зеленый – 250 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сметана (жирность 20-25%) – 1 ст.л.

Творог – 120 г

Соль – по вкусу

Перец белый (молотый) – по вкусу

Готовим паштет из зеленого горошка

Если горошек замороженный, то размораживать его не нужно.

Вместо творога можно использовать творожный сыр, так паштет получится более сливочным и калорийным.

Подготовим горошек: бланшируем его в кипящей подсоленной воде в течение 4-5 минут. Затем переложим горошек в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки и сохранить его яркий зеленый цвет.

Репчатый лук очистим, мелко нарежем и пассеруем разогретом растительном масле до мягкости.

Горошек откинем на сито, а когда вода стечет, переложим его в чашу блендера и измельчим до пюреобразной консистенции. Сюда же добавим сметану, творог и снова включим блендер, чтобы все смешать.

Переложим гороховое пюре в миску, вмешаем пассерованный лук, приправим паштет по вкусу солью и белым перцем.

Перемешаем закуску, чтобы лук равномерно распределился, и можно подавать с хрустящим тостом.

Консистенцию у этого паштета можно сделать полностью однородной, добавив пассерованный лук в чашу блендера и взбив вместе с остальными компонентами.

Приятного аппетита!