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Домашняя буженина с чесноком и розмарином

Буженина — блюдо, которое принято относить к российской кухне, но и в других странах есть очень похожие аналоги запеченного мяса.
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Ароматная, пряная буженина — пожалуй, самое привлекательное среди мясных блюд. Согласитесь, на праздничном застолье рука сама так и тянется за аппетитным ломтиком.

Медленно запечь кусок мяса несложно.
И как показала практика, это не только выгодно. Вы сами выбираете качество мяса, сами выбираете специи.
Консервантов в нём нет, поэтому хранится оно недолго. Но даже если не успеваете буженину съесть, можно её заморозить, и добавить потом в пиццу или солянку.

Кусок для запекания не должен быть абсолютно постным. В конце концов, жирок можно потом и срезать. Он предохранит мясо от пересыхания. Самая лучшая часть для запекания, на мой взгляд, это шейка.

Покупая мясо, спросите совета у продавца. Мясники всегда с удовольствием выберут для вас лучший кусок. Готовить мясо надо заранее: оно и промариноваться должно, и запечься, и остыть.

Нам понадобится:

  • Свиная шейка – 700-800 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Розмарин свежий – 2-3 веточки

Специи:

  • Фенхель – 1 ст. ложка
  • Смесь 5 перцев – 1 ч. ложка
  • Мускатный орех – ½ или 1 ч. ложка молотого
  • Тмин 1 ст. ложка
  • Паприка молотая – 1 ст.
    ложка
  • Горчица (любая) – 2-3 ст. ложки (по желанию)
  • Соль по вкусу

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Очищаем чеснок. Половину долек нарезаем на тонкие ломтики.

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Растираем в ступке специи, добавляем оставшийся чеснок, половину листьев розмарина и крупную морскую соль – примерно столовую ложку без горки.
Соль поможет в растирании, а заодно впитает в себя эфирные масла.

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Промываем наш кусок мяса под струёй холодной воды, обсушиваем бумажным полотенцем.
Нашпигуем мясо ломтиками нарезанного чеснока и половиной листьев розмарина: делаем ножом надрезы и вдавливаем туда чеснок и розмарин.

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Аккуратно, чтобы не вылетел чеснок, втираем наши специи в мясо. Можно сверху покрыть горчицей, но это уже по вашему желанию.

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Очень аккуратно заворачиваем мясо в двойной слой фольги. Стараемся делать это максимально герметично, чтобы сок не вытек. А ещё из двойного слоя фольги сделаем маленький противень – всё с той же целью: не дадим соку убежать. Оставляем мясо в холодильнике на ночь.

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Затем отправим в духовку, разогретую до 150 градусов, на полтора часа: расположим его в центре на решетке.
В конце запекания увеличим температуру до 180 градусов и подержим ещё минут 20.

Выключим духовку. Мясо не вынимаем. Оно остаётся в духовке до тех пор, пока та не остынет.
Так же, не разворачивая фольгу, остужаем до комнатной температуры, а потом отправляем в холодильник часов на 5.

Разворачивая мясо, аккуратно слейте получившийся сок. Это даже не сок, а готовый густой ароматный соус к рису, к картофелю, к пасте…
Он, кстати, прекрасно переносит заморозку.

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Нам остаётся нарезать мясо на ломтики и подать к столу. Хранить нужно, завернув в фольгу.

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Может случиться так, что серединка останется чуть сыроватой. Такие места можно просто дополнительно обжарить на сковороде с двух сторон.
Прекрасная и менее калорийная альтернатива бекону в утренней яичнице.

Кстати, как только я стала запекать буженину на «постоянной основе», мы перестали покупать и колбасу, и бекон. Разница между домашним и магазинным мясом сразу чувствуется. И какая экономия средств!

Приятного аппетита!

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мясные блюдабуженинакулинария
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