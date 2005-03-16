Домашняя буженина с чесноком и розмарином

Буженина — блюдо, которое принято относить к российской кухне, но и в других странах есть очень похожие аналоги запеченного мяса.



Ароматная, пряная буженина — пожалуй, самое привлекательное среди мясных блюд. Согласитесь, на праздничном застолье рука сама так и тянется за аппетитным ломтиком.

Медленно запечь кусок мяса несложно.

И как показала практика, это не только выгодно. Вы сами выбираете качество мяса, сами выбираете специи.

Консервантов в нём нет, поэтому хранится оно недолго. Но даже если не успеваете буженину съесть, можно её заморозить, и добавить потом в пиццу или солянку.

Кусок для запекания не должен быть абсолютно постным. В конце концов, жирок можно потом и срезать. Он предохранит мясо от пересыхания. Самая лучшая часть для запекания, на мой взгляд, это шейка.

Покупая мясо, спросите совета у продавца. Мясники всегда с удовольствием выберут для вас лучший кусок. Готовить мясо надо заранее: оно и промариноваться должно, и запечься, и остыть.

Нам понадобится:

Свиная шейка – 700-800 г

Чеснок – 1 головка

Розмарин свежий – 2-3 веточки

Специи:

Фенхель – 1 ст. ложка

Смесь 5 перцев – 1 ч. ложка

Мускатный орех – ½ или 1 ч. ложка молотого

Тмин 1 ст. ложка

Паприка молотая – 1 ст. ложка

ложка Горчица (любая) – 2-3 ст. ложки (по желанию)

Соль по вкусу

Очищаем чеснок. Половину долек нарезаем на тонкие ломтики.

Растираем в ступке специи, добавляем оставшийся чеснок, половину листьев розмарина и крупную морскую соль – примерно столовую ложку без горки.

Соль поможет в растирании, а заодно впитает в себя эфирные масла.

Промываем наш кусок мяса под струёй холодной воды, обсушиваем бумажным полотенцем.

Нашпигуем мясо ломтиками нарезанного чеснока и половиной листьев розмарина: делаем ножом надрезы и вдавливаем туда чеснок и розмарин.

Аккуратно, чтобы не вылетел чеснок, втираем наши специи в мясо. Можно сверху покрыть горчицей, но это уже по вашему желанию.

Очень аккуратно заворачиваем мясо в двойной слой фольги. Стараемся делать это максимально герметично, чтобы сок не вытек. А ещё из двойного слоя фольги сделаем маленький противень – всё с той же целью: не дадим соку убежать. Оставляем мясо в холодильнике на ночь.

Затем отправим в духовку, разогретую до 150 градусов, на полтора часа: расположим его в центре на решетке.

В конце запекания увеличим температуру до 180 градусов и подержим ещё минут 20.

Выключим духовку. Мясо не вынимаем. Оно остаётся в духовке до тех пор, пока та не остынет.

Так же, не разворачивая фольгу, остужаем до комнатной температуры, а потом отправляем в холодильник часов на 5.

Разворачивая мясо, аккуратно слейте получившийся сок. Это даже не сок, а готовый густой ароматный соус к рису, к картофелю, к пасте…

Он, кстати, прекрасно переносит заморозку.

Нам остаётся нарезать мясо на ломтики и подать к столу. Хранить нужно, завернув в фольгу.

Может случиться так, что серединка останется чуть сыроватой. Такие места можно просто дополнительно обжарить на сковороде с двух сторон.

Прекрасная и менее калорийная альтернатива бекону в утренней яичнице.

Кстати, как только я стала запекать буженину на «постоянной основе», мы перестали покупать и колбасу, и бекон. Разница между домашним и магазинным мясом сразу чувствуется. И какая экономия средств!



Приятного аппетита!