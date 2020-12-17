12 салатов с корейской морковью, которые первыми исчезают со стола

Если вам и придётся потрудиться, то не больше 10–15 минут. Есть необычные и сытные варианты с курицей, колбасой, кальмарами, печенью, кукурузой, грибами и даже апельсином.
1. Салат с корейской морковью и кукурузой
Время приготовления: 10 минут.
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Ингредиенты
- 100 г копчёного или варёного куриного окорочка;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 300 г корейской моркови;
- укроп — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Отделите мясо от костей и нарежьте его кусочками. Из банки с кукурузой вылейте жидкость. Соедините эти ингредиенты с морковью по-корейски и рубленым укропом. Заправьте салат майонезом и дайте настояться полчаса.
2. Салат из корейской моркови, курицы и пекинской капусты
Время приготовления: 10 минут.
Фото: Chudovska / Shutterstock
Ингредиенты
- 400 г варёной или копчёной куриной грудки;
- 1–2 огурца;
- ¹⁄₂ кочана пекинской капусты;
- 300 г корейской моркови;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Очень быстрый салат, если в холодильнике есть готовая куриная грудка. Если курицу придётся варить, время приготовления увеличится до 40 минут.
Нарежьте курицу кубиками, огурцы — соломкой. Нашинкуйте капусту. Смешайте с морковью по-корейски и укропом.Посолите, добавьте майонез и перемешайте.
3. Салат с корейской морковью и колбасой
Фото: rezkrr / Depositphotos
Время приготовления: 10 минут.
Ингредиенты
- 1 крупный огурец;
- 1 крупный помидор;
- 200 г копчёной колбасы;
- 1 пучок укропа или петрушки;
- 200 г корейской моркови;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Помойте и нарежьте соломкой огурец и помидор. Так же поступите с колбасой. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты с морковью по-корейски. Посолите и заправьте салат майонезом.
4. Салат с корейской морковью, огурцом и редькой
Время приготовления: 10 минут.
Фото: vkuslandia / Depositphotos
Ингредиенты
- 2 огурца;
- 1 редька;
- 1 пучок зелёного лука;
- 1 пучок петрушки;
- 100 г корейской моркови;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- ½ чайной ложки горчицы;
- соль — по вкусу;
- кунжут — по вкусу.
Приготовление
Огурцы и редьку порежьте кусочками или потрите на тёрке для корейской моркови. Зелёный лук порубите крупно, петрушку — мелко. Соедините все ингредиенты, посолите, заправьте оливковым маслом, лимонным соком и горчицей. Тщательно перемешайте и посыпьте кунжутом.
5. Салат из корейской моркови, фасоли и сухариков
Время приготовления: 15 минут.
Фото: Elena Hramova / Shutterstock
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 200 г консервированной красной фасоли;
- 100 г корейской моркови;
- 100 г копчёного куриного окорочка;
- 1 пачка сухариков;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Пока варятся яйца, слейте сок из фасоли и соедините её в глубокой миске с морковью по-корейски. Добавьте нарезанный кубиками окорочок (можно заменить копчёной колбасой).
Яйца также порежьте кубиками и отправьте к остальным ингредиентам вместе с сухариками. Заправьте салат майонезом. При необходимости посолите.
6. Салат с корейской морковью и крабовыми палочками
Время приготовления: 15 минут.
Фото: Chudovska / Shutterstock
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 200 г крабовых палочек;
- 100 г твёрдого сыра;
- 1 пучок зелёного лука;
- 1 пучок укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- 200 г корейской моркови;
- 100 г майонеза;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую. Пока они остывают, нарежьте крабовые палочки, а сыр натрите на крупной тёрке. Яйца порежьте кубиками. Промойте и измельчите зелень. Очистите и пропустите через пресс чеснок.
Соедините вместе все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и хорошенько перемешайте.
При желании в этот салат можно положить консервированную кукурузу.
7. Салат с корейской морковью, колбасой и сухариками
Время приготовления: 15 минут.
Фото: Ahanov Michael / Shutterstock
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 200 г корейской моркови;
- 100 г копчёной колбасы;
- соль — по вкусу;
- 1 пачка ржаных сухариков;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Пока варятся яйца, нарежьте соломкой колбасу. Готовые яйца покрошите крупными кубиками или соломкой. Соедините колбасу, яйца и корейскую морковь. Посолите и добавьте сухарики. Лучше брать продолговатые со вкусом бекона.
При желании можно добавить кукурузу по вкусу. Заправьте салат майонезом и сразу подавайте на стол.
8. Салат из корейской моркови и кальмаров
Время приготовления: 15 минут.
Фото: Julija Sh / Shutterstock
Ингредиенты
- 500 г кальмаров;
- соль — по вкусу;
- 1 небольшая луковица;
- 1–2 столовые ложки растительного масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 500 корейской моркови;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 чайная ложка молотого кориандра;
- ½ чайной ложки чёрного молотого перца;
- ½ чайной ложки красного молотого перца;
- 3 столовые ложки соевого соуса;
- кунжут — по вкусу.
Приготовление
Кальмаров выпотрошите, очистите от кожи и хитиновых пластин. Отварите их в кипящей подсоленной воде 1–3 минуты. Если переварить, мясо будет жёстким.
Пока кальмары остывают, обжарьте на растительном масле измельчённый лук. Очистите и пропустите через пресс чеснок. Остывших кальмаров порежьте соломкой и положите в миску.
Добавьте корейскую морковь, чеснок, лук и все остальные специи. Заправьте соевым соусом и посыпьте кунжутом.
Салат будет вкуснее, если немного настоится.
9. Салат с корейской морковью и печенью
Время приготовления: 25 минут.
Фото: Tserliukevich Sviatlana / Shutterstock
Ингредиенты
- 3 большие луковицы;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- 500 г говяжьей печени;
- соль — по вкусу;
- 300 г корейской моркови;
- 2–3 солёных огурца;
- петрушка — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Очистите и нарежьте полукольцами лук. Затем обжарьте его в масле. Промойте, очистите от плёнок и мелко порежьте сырую говяжью печень. Добавьте её к луку, посолите и жарьте ещё 10 минут.
Когда лук и печень остынут, смешайте их с корейской морковью, нарезанными огурцами и рубленой петрушкой. Заправьте салат майонезом.
10. Салат с корейской морковью и курицей
Время приготовления: 40 минут.
Фото: Elena Hramova / Shutterstock
Ингредиенты
- 300 г куриного филе;
- соль — по вкусу;
- 2 яйца;
- 200 г твёрдого сыра;
- 150 г корейской моркови;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Отварите куриное филе в подсоленной воде. Сварите вкрутую яйца. Пока они остывают, натрите сыр на крупной тёрке. Курицу и яйца порежьте кубиками.
Подготовленные ингредиенты соедините вместе и заправьте майонезом. Либо выкладывайте слоями: курица, морковь, сыр, яйца. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте майонезом.
11. Салат из корейской моркови и апельсина
Фото: voloshin311 / Shutterstock
Время приготовления: 40 минут.
Ингредиенты
- 200 г куриного филе;
- соль — по вкусу;
- 1 апельсин;
- 3 яйца;
- 150 г твёрдого сыра;
- 200 г корейской моркови;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Курицу отварите в подсоленной воде. Если уже есть варёное филе, время готовки сократится до 10 минут. Готовую курицу и очищенный от кожуры апельсин нарежьте крупными кубиками. Отварите яйца и натрите их на крупной тёрке вместе с сыром.
Выкладывайте салат слоями, каждый, кроме последнего, промазывая майонезом: курица, корейская морковь, апельсин, яйца, сыр. Когда салат немного постоит и пропитается, он будет ещё вкуснее.
12. Салат с корейской морковью и грибами
Время приготовления: 50 минут.
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Ингредиенты
- 300 г куриного филе;
- соль — по вкусу;
- 2 яйца;
- 200 г маринованных грибов;
- майонез — по вкусу;
- 100 г маслин без косточек;
- 100 г твёрдого сыра;
- 200 г корейской моркови;
- зелень для украшения.
Приготовление
Куриное филе отварите в подсоленной воде. Яйца сварите вкрутую. Пока всё это остывает, промойте и нарежьте кубиками грибы.
Так же порежьте курицу и выложите её на блюдо или в салатник. Смажьте майонезом. Следующий слой — грибы, покрытые майонезом. Третий слой — измельчённые маслины. Четвёртый — яйца, натёртые на крупной тёрке и промазанные майонезом. Пятый слой — тёртый сыр.
Сверху выложите корейскую морковь. Украсьте салат зеленью и дайте немного постоять.
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