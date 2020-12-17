12 салатов с корейской морковью, которые первыми исчезают со стола

Если вам и придётся потрудиться, то не больше 10–15 минут. Есть необычные и сытные варианты с курицей, колбасой, кальмарами, печенью, кукурузой, грибами и даже апельсином.

1. Салат с корейской морковью и кукурузой

Время приготовления: 10 минут.

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Ингредиенты

100 г копчёного или варёного куриного окорочка;

200 г консервированной кукурузы;

300 г корейской моркови;

укроп — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Отделите мясо от костей и нарежьте его кусочками. Из банки с кукурузой вылейте жидкость. Соедините эти ингредиенты с морковью по-корейски и рубленым укропом. Заправьте салат майонезом и дайте настояться полчаса.

2. Салат из корейской моркови, курицы и пекинской капусты

Время приготовления: 10 минут.

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Ингредиенты

400 г варёной или копчёной куриной грудки;

1–2 огурца;

¹⁄₂ кочана пекинской капусты;

300 г корейской моркови;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Очень быстрый салат, если в холодильнике есть готовая куриная грудка. Если курицу придётся варить, время приготовления увеличится до 40 минут.

Нарежьте курицу кубиками, огурцы — соломкой. Нашинкуйте капусту. Смешайте с морковью по-корейски и укропом.

3. Салат с корейской морковью и колбасой

Посолите, добавьте майонез и перемешайте.

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Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты

1 крупный огурец;

1 крупный помидор;

200 г копчёной колбасы;

1 пучок укропа или петрушки;

200 г корейской моркови;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Помойте и нарежьте соломкой огурец и помидор. Так же поступите с колбасой. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты с морковью по-корейски. Посолите и заправьте салат майонезом.

4. Салат с корейской морковью, огурцом и редькой

Время приготовления: 10 минут.

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Ингредиенты

2 огурца;

1 редька;

1 пучок зелёного лука;

1 пучок петрушки;

100 г корейской моркови;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

½ чайной ложки горчицы;

соль — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

Приготовление

Огурцы и редьку порежьте кусочками или потрите на тёрке для корейской моркови. Зелёный лук порубите крупно, петрушку — мелко. Соедините все ингредиенты, посолите, заправьте оливковым маслом, лимонным соком и горчицей. Тщательно перемешайте и посыпьте кунжутом.

5. Салат из корейской моркови, фасоли и сухариков

Время приготовления: 15 минут.

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Ингредиенты

3 яйца;

200 г консервированной красной фасоли;

100 г корейской моркови;

100 г копчёного куриного окорочка;

1 пачка сухариков;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, слейте сок из фасоли и соедините её в глубокой миске с морковью по-корейски. Добавьте нарезанный кубиками окорочок (можно заменить копчёной колбасой).

Яйца также порежьте кубиками и отправьте к остальным ингредиентам вместе с сухариками. Заправьте салат майонезом. При необходимости посолите.

6. Салат с корейской морковью и крабовыми палочками

Время приготовления: 15 минут.

Фото: Chudovska / Shutterstock

Ингредиенты

3 яйца;

200 г крабовых палочек;

100 г твёрдого сыра;

1 пучок зелёного лука;

1 пучок укропа;

1 зубчик чеснока;

200 г корейской моркови;

100 г майонеза;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую. Пока они остывают, нарежьте крабовые палочки, а сыр натрите на крупной тёрке. Яйца порежьте кубиками. Промойте и измельчите зелень. Очистите и пропустите через пресс чеснок.

Соедините вместе все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и хорошенько перемешайте.

При желании в этот салат можно положить консервированную кукурузу.

7. Салат с корейской морковью, колбасой и сухариками

Время приготовления: 15 минут.

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Ингредиенты

2 яйца;

200 г корейской моркови;

100 г копчёной колбасы;

соль — по вкусу;

1 пачка ржаных сухариков;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, нарежьте соломкой колбасу. Готовые яйца покрошите крупными кубиками или соломкой. Соедините колбасу, яйца и корейскую морковь. Посолите и добавьте сухарики. Лучше брать продолговатые со вкусом бекона.

При желании можно добавить кукурузу по вкусу. Заправьте салат майонезом и сразу подавайте на стол.

8. Салат из корейской моркови и кальмаров

Время приготовления: 15 минут.

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Ингредиенты

500 г кальмаров;

соль — по вкусу;

1 небольшая луковица;

1–2 столовые ложки растительного масла;

3 зубчика чеснока;

500 корейской моркови;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка молотого кориандра;

½ чайной ложки чёрного молотого перца;

½ чайной ложки красного молотого перца;

3 столовые ложки соевого соуса;

кунжут — по вкусу.

Приготовление

Кальмаров выпотрошите, очистите от кожи и хитиновых пластин. Отварите их в кипящей подсоленной воде 1–3 минуты. Если переварить, мясо будет жёстким.

Пока кальмары остывают, обжарьте на растительном масле измельчённый лук. Очистите и пропустите через пресс чеснок. Остывших кальмаров порежьте соломкой и положите в миску.

Добавьте корейскую морковь, чеснок, лук и все остальные специи. Заправьте соевым соусом и посыпьте кунжутом.

Салат будет вкуснее, если немного настоится.

9. Салат с корейской морковью и печенью

Время приготовления: 25 минут.

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Ингредиенты

3 большие луковицы;

2–3 столовые ложки растительного масла;

500 г говяжьей печени;

соль — по вкусу;

300 г корейской моркови;

2–3 солёных огурца;

петрушка — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Очистите и нарежьте полукольцами лук. Затем обжарьте его в масле. Промойте, очистите от плёнок и мелко порежьте сырую говяжью печень. Добавьте её к луку, посолите и жарьте ещё 10 минут.

Когда лук и печень остынут, смешайте их с корейской морковью, нарезанными огурцами и рубленой петрушкой. Заправьте салат майонезом.

10. Салат с корейской морковью и курицей

Время приготовления: 40 минут.

Фото: Elena Hramova / Shutterstock

Ингредиенты

300 г куриного филе;

соль — по вкусу;

2 яйца;

200 г твёрдого сыра;

150 г корейской моркови;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Сварите вкрутую яйца. Пока они остывают, натрите сыр на крупной тёрке. Курицу и яйца порежьте кубиками.

Подготовленные ингредиенты соедините вместе и заправьте майонезом. Либо выкладывайте слоями: курица, морковь, сыр, яйца. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте майонезом.

11. Салат из корейской моркови и апельсина

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Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты

200 г куриного филе;

соль — по вкусу;

1 апельсин;

3 яйца;

150 г твёрдого сыра;

200 г корейской моркови;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Курицу отварите в подсоленной воде. Если уже есть варёное филе, время готовки сократится до 10 минут. Готовую курицу и очищенный от кожуры апельсин нарежьте крупными кубиками. Отварите яйца и натрите их на крупной тёрке вместе с сыром.

Выкладывайте салат слоями, каждый, кроме последнего, промазывая майонезом: курица, корейская морковь, апельсин, яйца, сыр. Когда салат немного постоит и пропитается, он будет ещё вкуснее.

12. Салат с корейской морковью и грибами

Время приготовления: 50 минут.

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Ингредиенты

300 г куриного филе;

соль — по вкусу;

2 яйца;

200 г маринованных грибов;

майонез — по вкусу;

100 г маслин без косточек;

100 г твёрдого сыра;

200 г корейской моркови;

зелень для украшения.

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде. Яйца сварите вкрутую. Пока всё это остывает, промойте и нарежьте кубиками грибы.

Так же порежьте курицу и выложите её на блюдо или в салатник. Смажьте майонезом. Следующий слой — грибы, покрытые майонезом. Третий слой — измельчённые маслины. Четвёртый — яйца, натёртые на крупной тёрке и промазанные майонезом. Пятый слой — тёртый сыр.

Сверху выложите корейскую морковь. Украсьте салат зеленью и дайте немного постоять.