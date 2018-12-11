Прозрачный холодец из свиных ножек. 10 рецептов приготовления вкусного холодца

Обычно летом люди предпочитают кушать легкие супы и салаты, которые готовятся из фруктов и овощей. Зимой же особенно актуальны закуски и блюда из мяса, так как хочется питательного и при этом вкусного. Холодец – это одно из таких блюд, которое при правильной готовке получается невероятно вкусным и сытным. Как правило, готовить его можно практически из любого мяса, но чаще всего делается данная холодная закуска из мяса и ножек свиньи. Перед началом варки важно убедиться в качестве мяса: не рекомендуется, чтобы оно до этого было заморожено.

Лучше всего брать мясо в тех местах, где оно не замораживается предварительно. Например, такие продуты обычно встречается на рынке.

Ниже предлагается несколько популярных и вкусных рецептов холодца, приготовленного из свиных ножек. Рекомендуется именно эта мясная часть, чтобы дополнительно не добавлять для застывания желатин.

Сколько по времени нужно варить холодец из ножек свиньи

Такой студень предпочтительно отваривать не менее пяти часов. При этом плитку необходимо ставить на меньшую мощность, чтобы вода как можно меньше выкипала.

Обычно спустя пять или шесть часов холодная закуска уже считается практически готовой, останется только распределить по формам и охладить.

Чтобы убедиться в готовности бульонной жидкости, нужно по истечении указанного времени ее проверить, настолько она готова для застывания.

Для этого небольшое количество жидкости надо зачерпнуть любым столовым прибором (ложкой, к примеру) и поместить на несколько минут в холодильник.

Спустя некоторое количество времени достать столовый прибор с бульоном и проверить, стал ли он похож на желе.

Секреты приготовления прозрачного холодца

На прозрачность готового блюда влияет несколько факторов:

Замачивались ли мясные части перед варкой в воде, и на какое время;

Сливалась ли вода после закипания;

Убиралась ли пенка в процессе варки.

Поэтому, сначала нужно оставлять мясные части на несколько часов в чистой воде. Этот шаг поможет избавиться от ненужной крови.

После этапа замачивания рекомендуется мясные части (особенно, если это ножки) как следует промыть.

Если на них есть какие-либо волокна или ненужная щетина, то стоит воспользоваться ножом либо жесткой губкой (можно железной) и убрать эти части.

Когда первый раз вода с мясом отправится на плиту надо дождаться закипания жидкости, и сменить воду на новую.

Также в процессе варки нужно стараться убирать появляющуюся пенку, особенно в первое время, когда бульон еще не успел закипеть.

Секреты приготовления вкусного холодца видео

Рецепт холодца из свиных ножек и рульки

Для приготовления блюда необходимо подготовить следующие продукты:

Одну свиную рульку (чтобы весила около килограмма);

Две ножки;

По одной морковке и луковице;

Несколько лавровых листьев (3-4 достаточно);

Несколько горошин черного и душистого перца для аромата;

5-7 крупных чесночных зубчиков;

Воду (не более двух с половиной литров).

Как готовить такой холодец:

Мясные части, особенно ножки, необходимо как следует промыть, затем залить холодной водой и оставить в холодильнике минимум на три часа. Но лучше всего оставлять их на ночное время суток, а утром еще раз промыть и убедиться, что кровь вышла из свиных частей. Теперь в удобную посуду (кастрюлю) налить чистой воды около двух с половиной литров, отправить туда части мяса. С водой главное не переборщить: достаточно столько жидкости, чтобы рулька и ножки прикрывались, и еще оставалось не более двух сантиметров воды выше уровня мяса. Это важно для застывания блюда. Также учитывайте, что когда мясо будет вариться, то в бульон нельзя ничего доливать. Поэтому сразу можно включать плитку на небольшую мощность. И обязательно кастрюлю прикрыть крышкой, иначе будет выходить пар и воды не хватит. Когда бульонная жидкость будет закипать, мощность плиты сбавить, а воду в посудине сменить на чистую. Варить мясные части пять часов или чуть больше. Примерно за час до этого в бульон отправить овощи в целом виде, а также указанные специи вместе с солью. Проверить бульон: набрать столовую ложку почти готового бульона и отправить ее на несколько минут в холодильник. Если за это время он застынет и будет как желе, значит, плитку можно выключать. Опять же, чтобы бульон был прозрачным, его можно пропустить через марлю перед выкладыванием в формы. Также не забудьте нарезать лук и морковь кружками, мясо разделить, чтобы оно было полосками. Горошек, лавровый лист можно выбрасывать. Теперь остается распределить студень вместе с мясными частями и овощами по формам или небольшим посудинам. Наконец, отправить в холодильник для застывания.

Лучше всего оставлять его там с вечера до утра. После этого можно убрать появившийся сверху жир любым столовым прибором.

Холодец из свиных ножек и курицы — рецепт приготовления

Для приготовления холодной закуски нужны следующие продукты:

Из мяса — полтора килограмма курицы (можно взять целую тушку, а можно окорока или другие части) и полкило ножек свиных;

По одной моркови и луковице;

Из специй — несколько лавровых листьев, несколько горошин черного и душистого перца для аромата;

Несколько крупных чесночных зубчиков;

Вода (чуть больше двух литров).

Как готовить студень с курицей:

Мясные части, как и прошлом рецепте, хорошо промываются и оставляются в воде на несколько часов. Затем снова ополаскиваются водой на несколько раз. Теперь мясные части выложить в подходящую посудину для варки, налить воду и поставить на нормальный огонь. Когда начнет закипать, воду в кастрюле сменить и снова поставить на плиту, но уже сбавить огонь до минимального. Если во время отваривания мяса будет пена, то ее обязательно убирать. Примерно через четыре часа после варки закинуть в бульон овощи и подготовленные специи вместе с солью и подождать еще не менее часа. Затем проверить бульон: зачерпнуть столовую ложку и отправить ее на какое-то время в холодильник. Если через 10-15 минут жидкость будет напоминать желе, то плитку можно выключать. Далее мясные части вынимаются, горошек и лавровый лист выбрасывается, а жидкость процеживается. Лук с морковью нарезаются, мясные части разделяются полосками. Наконец, студень распределяется по формам или подходящей посудине. И отправляется в холодильник.

Можно смело оставлять блюдо на ночное время суток, чтобы оно могло нормально застыть.

Холодец рецепт из свиных ножек и говядины

Для приготовления блюда нужны следующие продукты:

По одному килограмму ножек свиньи и говяжьего мяса (ножек может быть чуть меньше);

Воды около двух литров или чуть больше;

По одной моркови и луковице;

Из специй – пара лавровых листьев, по несколько горошин черного и душистого перца для аромата;

Несколько крупных чесночных зубчиков.

Как готовить такой студень:

Подготовить мясные части: промыть, залить водой и оставить на несколько часов. Снова ополоснуть на несколько раз и убедиться, что крови нет. На свином мясе иногда остается щетина и различные загрязнения, поэтому обязательно нужно все это убрать с помощью ножа или жесткой губки. Подготовленное мясо поместить в посудину, утрамбовать. Если есть необходимость, ноги свиньи можно разрубить напополам. Налить нужное количество воды и включить плитку на нормальную мощность. Когда начнет закипать, воду в кастрюле сменить и снова поставить на плиту, но уже сбавить мощность до минимальной. Если во время отваривания мяса будет пена, то ее обязательно убирать. Когда пройдет часа четыре после варки, в бульон закинуть целиком овощи и подготовленные специи вместе с солью. Подождать до полной готовности (час либо полтора). Затем проверить бульон: зачерпнуть столовую ложку и отправить ее на какое-то время в холодильник. Если через 10-15 минут жидкость будет напоминать желе, то плитку выключать. Теперь мясные части вытаскиваются и разделяются на полоски, чтобы не было костей. Горошек с лавровым листом выбросить, саму жидкость пропустить через марлю. Лук с морковью нарезаются кружками. Наконец, студень распределяется по формам и отправляется в холодильник.

Блюдо можно оставить на ночь, чтобы оно могло нормально застыть.

Холодец из свиных ножек с желатином

Приготовить следующие продукты:

Из мяса — полкило свиного окорока, 3-4 свиных ноги;

По одной моркови и луковице;

Из специй — лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перца для аромата;

20-граммовая упаковка желатина;

Несколько крупных чесночных зубчиков.

Процесс приготовления:

Ноги промыть, замочить и снова промыть на несколько раз. Убрать с них грязь, щетину. Мясо (пока только ноги) утрамбовать в подходящей посудине для варки, налить достаточно воды. Поставить на плиту и подождать до закипания жидкости. Когда закипит, воду в посудине сменить и поставить снова на плиту. Мощность уменьшить, накрыть крышкой. Оставить на часа четыре. Далее нужно зачерпнуть небольшое количество бульонной жидкости, охладить и смешать ее с желатином. Размешать, чтобы растворился как следует. В этом же время закинуть в посудину к ножкам свиное мясо (предварительно его сполоснуть несколько раз). Мясо не должно быть замороженным. Также закинуть лук и морковь. Варить еще какое-то время (но не менее одного часа). Незадолго до готовности к этим же продуктам отправить подготовленные специи и посолить. Когда нужно количество времени пройдет, из бульона можно вытаскивать мясные части вместе с овощами. Овощи нарезать, специи выбросить. Мясо разделить полосками. Сам бульон пропустить через марлю. Затем в бульонную жидкость отправить все продукты уже в нарезанном и измельченном виде, включая мясо. Туда же отправить массу с желатином. Теперь студень можно распределить по формам и убрать в холодильник до полного застывания.

Холодец из свиных ножек и ушей

Для приготовления холодной закуски нужны следующие продукты:

Из свиных частей: полкило ножек и два уха;

Три куриных голени;

Два крупных чесночных зубчика;

По одной луковице и моркови;

Несколько лавровых листьев;

Несколько горошков черного и душистого перца.

Готовится студень следующим образом:

Мясные части свиньи промыть, вымочить несколько часов, снова промыть. Отправить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту до закипания. Затем воду сменить дальше и варить на небольшой мощности. Через четыре часа к свиным частям добавить голени (предварительно сполоснуть их под холодной водой). Также добавить овощи целиком. Еще через полчаса закинуть специи вместе с солью. Не забывайте, что процесс варки должен проходить в прикрытой посудине, чтобы вода не испарялась. По истечении времени (с самого начала бульон должен вариться не менее пяти часов) плитку выключить. Мясо вытащить и разделить полосками. Овощи нарезать. Специи выбросить, кроме чеснока. Бульонную жидкость пропустить через марлю и снова все ингредиенты соединить. Распределить студень по формам и отправить в холодильник для застывания.

Холодец из свиных ножек рецепт в мультиварке

Для приготовления блюда нужны следующие продукты:

Из мяса – две свиных ножки и полкило свиного окорока;

По одной крупной луковице и крупной моркови;

Несколько чесночных зубчиков;

Из специй — перец горошком, пару лавровых листьев и соль по вкусу.

Процесс приготовления в мультиварке:

Мясо свиное как следует промывается и вымачивается не менее трех часов. Затем снова промывается. Уложить мясные части в мультиварочную чащу, сверху – лук и морковь. Добавить все указанные специи, чесночные зубчики в очищенном виде. Также не забудьте про соль. Залить водой. В мультиварке жидкость в любом случае будет испаряться, поэтому ее можно заливать чуть больше. Закрыть крышку мультиварки и включить режим «слабый огонь» либо «тушение». Поставить время – пять часов. Когда прибор оповестит о готовности, бульонную жидкость можно дополнительно проверить на соль и, если в порядке, вытащить мясо с овощами. Саму жидкость пропустить через марлю. Теперь овощи нарезаются, мясо разделяется на полоски. Разложить мясные части и нарезанные овощи в форму, где блюдо будет застываться. Залить процеженной бульонной жидкостью и убрать в холодильник.

Холодец из свиных ножек и индейки

Необходимые продукты:

Из мяса: по одному килограмму ног свиных и голени индюшачьей;

По две морковки и лука;

Из специй: несколько лавровых листьев, несколько горошков перца, соль;

Несколько зубчиков чеснока.

Процесс приготовления такого студня:

Свиные части промываются и оставляются в воде на несколько часов. Не забудьте затем при необходимости их прочистить. Ноги при необходимости разрубить напополам и поместить в посудину. Залить водой, поставить на огонь и дождаться закипания. Затем воду поменять, огонь убавить на минимальный. Варить свиные части еще часа три с половиной. По истечении этого времени к свиным частям отправить индюшачьи голени (предварительно их промыть) и оставить вариться еще на час. Наконец, нужно закинуть овощи целиком, специи и соль. Отваривать продукты еще час. После этого времени плиту можно выключать. Теперь обязательно пропустить бульонную жидкость через марлю. Овощи нарезать как удобнее, мясо разделить полосками. Мясо с овощами выкладывать в посуду или форму, где блюдо будет застываться. Затем залить бульонной жидкостью и убрать в холодильник.

Рецепт холодца из свиных и говяжьих ножек

Необходимые продукты для приготовления холодного блюда:

Из мяса: по две свиных и говяжьих ноги;

По две луковицы и моркови;

Из специй: несколько лавровых листьев, несколько горошков перца, соль;

Несколько зубчиков чеснока.

Готовится студень следующим образом:

Мясные части промываются и оставляются в воде на несколько часов. Не забудьте затем их прочистить и удалить ненужное. Ноги при необходимости разрубить напополам и поместить в посудину. Залить водой, поставить на огонь и дождаться закипания. Затем воду поменять, огонь убавить на минимальный. Варить мясные части еще четыре часа. Как пройдет указанное количество времени, в бульонную жидкость с мясом добавить специи, соль и целые овощи. Варить еще не менее часа, можно чуть дольше. Затем плитку выключить. Мясо вытащить и разделить полосками. Овощи нарезать, как удобнее: кружками или полукругом. Специи выбросить, кроме чеснока. Бульонную жидкость пропустить через марлю и снова все ингредиенты соединить. Распределить студень по формам и отправить в холодильник для застывания.

Холодец из свиных ножек в скороварке — рецепт

Наваристое и охлажденное блю

до можно готовить не только в мультиварке и на плите. Для этого также хорошо подходит скороварка. Более того, в ней процесс варки пройдет быстрее.

Подготовить следующие продукты для студня:

Килограмм или чуть больше свиных ног;

По одной моркови и луковице;

Несколько чесночных зубчиков;

Из специй — перец горошком, пару лавровых листьев и соль по вкусу.

В процессе варки можно также добавлять перец в молотом виде (черный или душистый).

Как готовить студень в скороварке:

Перед началом варки мясные части свиньи обязательно промываются и заливаются водой на несколько часов, как и в предыдущих рецептах. Также их нужно поскрести острым предметом, чтобы убрать загрязнения и щетину. Когда мясо постоит в воде (не менее трех часов), его нужно еще несколько раз ополоснуть. В том случае, если ноги крупные, то лучше их разрубить на две части. Мясные части утрамбовать на дне скороварки. Очистить морковь и отправить туда же (можно прям в целом виде). То же самое с луком. Также добавить указанные специи, соль и чесночные зубчики. Залить все водой, чтобы мясо и овощи покрывались ею. Также не переборщите с водой, иначе бульон не застынет потом. Поставьте скороварку на плиту, включите плиту не небольшую мощность и ждите полтора или два часа (это максимум). После этого мясные части можно вынимать, охлаждать и разделять на полоски. Овощи нарезать как удобнее. Специи (кроме чесночных зубчиков) можно выбросить. Бульон пропустить через марлю. Теперь подготовить посуду (желательно специальную форму из стекла), выложить туда мясо с овощами и залить это все бульоном. Наконец, студень отправить в холодильник.

Можно смело оставлять на ночное время суток, чтобы он как следует застыл.

Как приготовить самый вкусный и прозрачный холодец в домашних условиях видео