Хек с овощами – диетический рецепт нежной, вкусной и нежирной рыбки под овощным маринадом без уксуса. Это блюдо подходит тем, кто заботится о фигуре и готовит еду по правильным рецептам с небольшим содержанием жира и почти без обжарки. Рыбу сначала готовим на пару, чтобы максимально сохранить полезные микроэлементы. Если есть время, то можно завернуть тушки в пергамент и фольгу, а затем запечь в духовке, так вкус будет насыщеннее. Овощи нужно немного потушить до состояния аль-денте (одна из разновидностей степени готовности – альденте – «на зубок» – итал.) в небольшом количестве качественного оливкового масла. Затем все вместе складываем в жаровню и томим хек с овощами на маленьком огне, чтобы рыбка пропиталась овощными соками.

Хек с овощами — рыба для низкокалорийного, но вкусного меню

Приготовленная таким образом рыба получается нежной, без костей, её можно подавать на стол и горячей, и холодной.

Время приготовления: 50 минут

50 минут Количество порций: 4

Ингредиенты для низкокалорийного и вкусного хека с овощами

750 г хека;

120 г лука;

150 г сельдерея;

150 г моркови;

200 г помидоров;

25 мл оливкового масла;

1\2 лимона;

сахар, соль, паприка, черный перец;

зелень для подачи.

Способ приготовления хека с овощами для диетического меню

Хек для диетического рецепта можно отварить, но лучше приготовить на пару.

Моем и чистим рыбу

Счищаем с тушек чешую, разрезаем брюшко, удаляем внутренности. Кладём рыбу на решетку пароварки, смазанную растительным маслом.

Наливаем в кастрюлю кипяток, закрываем плотно крышкой и готовим 7-8 минут.

Готовим хек в пароварке 7-8 минут

Репчатый лук чистим от шелухи, режем мелко. В сковороде нагреваем оливковое масло, бросаем нарезанный лук, посыпаем щепоткой соли, пассеруем 5 минут.

Стебли сельдерея рубим мелко, примерно так же, как лук. Вместо стеблей можно использовать в рецепте корневой сельдерей. Корень нужно очистить от грубой кожуры и натереть на крупной овощной тёрке.

Сдвигаем пассерованный лук в сторону, добавляем мелко нарезанный сельдерей, обжариваем 5 минут.

Морковку скоблим, моем, режем мелкой соломкой или натираем на крупной овощной тёрке. Добавляем морковь в сковороду к луку и сельдерею, солим, насыпаем 3 чайные ложки сахара и молотую паприку, выжимаем сок из половинки лимона. Тушим овощи на умеренном огне 7-8 минут.

Режем мелко лук, пассеруем до мягкости

Стебли сельдерея рубим мелко, примерно так же, как лук, обжариваем вместе с луком

Добавляем к овощам морковь, тушим на маленьком огне

Рыбу очищаем от кожицы и костей, разбираем на кусочки. В жаровню или кастрюлю с толстыми стенками наливаем немного растительного масла, кладём рыбу, посыпаем солью и свежесмолотым черным перцем.

Рыбу очищаем от кожицы и костей, разбираем на кусочки, кладём в жаровню

На хека выкладываем тушеные овощи. Слой овощей довольно толстый, поэтому прижимаем его к рыбе, чтобы получилась ровная поверхность.

На хека выкладываем тушеные овощи

Помидоры кладём в кипяток на полминуты, сразу охлаждаем. Делаем надрез на тыльной стороне, снимаем кожицу. Мякоть томатов режем кубиками, бросаем в жаровню на овощи.

Мякоть томатов режем кубиками, бросаем в жаровню на овощи

Закрываем жаровню с хеком и овощами крышкой и тушим на маленьком огне 15-20 минут. Влага, которая выделится из свежих томатов, заменит бульон или воду.

Закрываем жаровню крышкой и тушим на маленьком огне 15-20 минут

На стол подаём низкокалорийный, но очень вкусный хек с овощами тёплым. Перед подачей посыпаем свежей зеленью, к примеру, зелёным лучком. Приятного аппетита!

Диетический хек с овощами готов!

К рыбе хек можно подать на гарнир нежное картофельное пюре со сливочным маслом и молоком.