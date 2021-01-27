Кучмачи из свиных потрохов по-мегрельски

Кучмачи из свиных потрохов — еще один рецепт приготовления вкуснейшего грузинского блюда. Кучмачи — одно из самых популярных мясных грузинских блюд, без которого трудно представить традиционное праздничное застолье. Это блюдо может быть горячим или холодным, очень острым или с грецкими орехами — рецептов приготовления кучмачи несколько. В данной публикации рассмотрим рецепт приготовления холодного блюда по-мегрельски.

Ингредиенты:

свиное сердце — 2 шт, 500 грамм,

свиные почки — 2 шт, 300 грамм,

свиная печень — 1/3 целой, 500 грамм,

лук репчатый — 3 головки,

свежая зелень кинзы — 1/2 пучка,

сухая кинза (хмели кинзи) — 2 десертные ложки,

кондари (молотый чабер) — 1,5 десертные ложки,

уцхо сунели — 2 десертные ложки,

красный молотый перец — 1 чайная ложка,

чеснок — 5 зубчиков,

соль — по вкусу,

вино или винный уксус — 4 ст.л. вина или 1 ст.л. уксуса,

гранаты — 1 шт.

На заметку: количество специй можно уменьшить вдвое, все зависит от вашего вкуса. Для приготовления кучмачи из свиных потрохов по-имеретински к ингредиентам следует добавить 1 столовую ложку желтого цветка (имеретинского шафрана).

Способ приготовления

Свиные потроха тщательно вымыть, большие куски надрезать. Сложить в кастрюлю и залить водой (вода должна полностью покрыть потроха).

Поставить на огонь, при закипании снять пену и варить до готовности. Сваренные готовые потроха достать шумовкой. При необходимости, если на потрошках осталась накипь, промыть теплой водой.

Далее свиные потрошки нарезать порционными кусочками. Куски могут быть как большими, так и кубиками, толщиной 1 см — как вам больше нравится.

Готовим заправку для кучмачи. Соединяем вместе все перечисленные выше грузинские специи, измельченный чеснок и добавляем вино или уксус. Тщательно перемешиваем. Дополнительно можно добавить сок с половинки граната.

Берем сковороду, разогреваем ее на огне. Добавляем жир или растительное масло, добавляем мелко нарезанный репчатый лук и тушим в течение 3-4 минут. Лук при тушении не должен поменять цвет, то есть лук не пережариваем.

В готовый тушеный лук добавляем нарезанные потроха и подготовленную заправку. Тщательно перемешиваем и через 1-2 минуты снимаем с огня. Обратите внимание: свиные потроха не должны прогреться, они остаются почти холодными. Сверху блюдо присыпаем зернышками граната и мелко нарезанной зеленью кинзы (1-2 пучка).

Готовое блюдо перекладываем из сковороды в другую посуду с крышкой и ставим в холодильник для настаивания. Кучмачи по данному рецепту подают к столу в холодном виде. Приятного аппетита!