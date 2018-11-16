Если пирог затруднительно испечь , его можно сварить

Прежде прокрутим через мясорубку мясо — ну, где-то граммов триста-четыреста, из которых половина говядина, половина баранина или свинина.

Зачем? Мы сегодня сбацаем вареный картофельный пирог с мясом и с замечательным соусом, секрет которого я доселе не раскрывал. Почему этот пирог нужно варить, а не печь, я объясню ниже.

Мясо прокрутили? Терять время зря не будем. Займемся начинкой для нашего пирога. Для этого я предлагаю сначала мелко нарезать хорошего сала граммов эдак 50. Сало – в сковородку, пусть вытапливается и превращается в хорошо поджаренные шкварки…

…к которым мы добавим пару мелко нарубленных луковиц…

… а немного погодя (как только лучок зазолотится) – граммов триста фарша из смеси свиного и говяжьего мяса.

Друзья мои, в процессе обжарки фарш желательно постоянно размельчать лопаткой, чтобы он не слипался в крупные комки. По ходу начинку можно слегка посолить и поперчить черным перцем и, конечно, взбрызнуть одной-двумя ложками красного вина. Мясо, как и мы с вами, очень любит красное вино.

Как только вино выпарится, добавьте в сковородку мелко нарубленный пучок петрушки или кинзы, быстро перемешайте, дайте еще минутку потомиться и отставляйте сковородку в сторону, чтобы начинка охлаждалась в ожидании своего часа.

Пора заняться, собственно, картофельным тестом. Для этого почистите 4-5 средних картофелин и прокрутите их через мясорубку. Либо измельчите другим доступным способом, хоть бы с помощью терки.

Добавьте в измельченную массу граммов 50 распущенного сливочного масла, яйцо, немного соли и свежемолотого перца.

И начните, помешивая, подсыпать в измельченный картофель муку. Тут, друзья мои, нужно понимать такую вещь: картофельное тесто, если уж мы взялись делать именно таковое — штука капризная. В том смысле, что если усердствовать с добавлением в него пшеничной муки, получится обычное тесто. Даже без признаков картофельного вкуса. А этого в данном случае нам совершенно не нужно. Поэтому, помешивая массу и добавляя муку, не загущайте тесто — пусть оно останется , как выражаются пекари, жидким или близким к таковому, но обязательно вязким.

Ну что, более или менее тесто из картофеля получилось? Отлично. Раскатывать его не придется, поскольку пирог будет готовится в чистой хлопчатобумажной салфетке. Возьмите такую салфетку с запасом по размеру и слегка натрите сливочным маслом её центральную область, на которой расположется будущий пирог.

Затем выложите на центр салфетки загущенную картофельную массу.

И разровняйте тесто в форме прямоугольника, стараясь, чтобы оно распределилось равномерно и не слишком толстым слоем. На тесто уложите подготовленную начинку, но так, чтобы не заполнять края заготовки — с отступом в 2-3 сантиметра.

А вот теперь наступает самый ответственный момент. Возьмитесь обеими руками сначала за ближний край салфетки и аккуратно, с её помощью, накройте фронтальной частью тестяного прямоугольника его середину.

Таким же образом поступите с противоположной стороной, добиваясь, чтобы края теста сомкнулись над начинкой. Затем осторожно, концами салфетки, подоткните тесто на торцах, чтобы получилась эдакая булка, начиненная мясом.

Торцы салфетки затяните подходящей бечевкой, а чтобы не разошлась середина, слегка перевяжите и её в двух или трех местах.

Теперь, думаю понятно, почему такой пирог лучше отварить, нежели пытаться испечь. Хотя спорить, конечно, не буду — при известной сноровке и наличии определенных форм для запекания, много чего можно начудить. Но это не наш путь — любителей соорудить что-то не совсем стандартное. Поэтому опустите пирог, завязанный в салфетку, в кастрюлю с кипящей водой (его можно чуть изогнуть, если он не помещается в кастрюлю). И — варите рулет при слабом кипении воды до готовности, но не менее 25-30 минут.

Пока картофельный пирог, завернутый в салфетку, варится, к нему надобно быстро приготовить замечательный соус! Сделайте так: в отдельный ковшик влейте четверть стакана соевого соуса и столько же красного вина…

… затем добавьте примерно стакан холодной воды…

…столовую ложку сахара и немного пряностей: щепотку корицы, звездочку бадьяна, пару зернышек гвоздики и…

…и немного лимонного сока.

Согрейте полученную смесь и раздавите в нее пару зубчиков чеснока (это тот редкий случай, когда я рекомендую чеснок не резать, а именно давить).

Добейтесь того, чтобы будущий соус кипел очень медленно в течение 15-20 минут, параллельно варке картофельного пирога. Затем отбалансируйте его по вкусовым параметрам (кислое, соленое, сладкое). И, наконец, в половине стакана воды хорошенько размешайте столовую ложку крахмала и и как только соус уварится, процедите его через ситечко в отдельную плошку и вмешайте в соус разведенный в воде крахмал.

Соус должен загустеть, стать полупрозрачным, как кисель, и обрести яркий гранатовый цвет.

Ну что, дорогие друзья, самое время достать из кастрюли наш пирог. Лучше всего это сделать так: выложить его прямо в салфетке на поднос или большую тарелку, слегка обдать холодной водой, развернуть и аккуратно разрезать. Ну, и подать на стол, слегка пролив соусом и приправив зеленью. Вот так: