Зелёный борщ с рыбой и щавелем

Знаю, что зелёным борщом у нас никого не удивишь, но все же хочу поделится рецептиком))) Рецептиком не совсем обычным... Сегодня в меню не привычный нам борщ с мясом, а с рыбой! Хотя, если честно, то борщ как борщ, только с ненавязчивым рыбным привкусом))) Есть еще конечно пару отличий от классического рецепта, но об этом уже в процессе приготовления узнаете. На мой взгляд, и такой вариантик попробовать точно стоит! Угощайтесь на здоровье!!!
На 4-х литровую кастрюлю:
- 600 гр. филе рыбы (подойдет любая, по вашему вкусу)
- 4 средние картофелины
- 1 средняя морковь
- 1 крупная свекла
- 1 средняя луковица
- корень петрушки, или сельдерея (по желанию, если любите)
- 3 пучка щавеля
- 1-2 лавровых листа
- несколько горошин душистого перца
- 100 гр. сметаны
- 2 сырых желтка
- 1 пучок укропа (можно добавить петрушку или зеленый лук)
- соль, черный молотый перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Рыбное филе нарезать порционными кусочками.
Кастрюлю наполнить на 2/3 водой, выложить рыбу, немного посолить, добавить лавровый лист и душистый перец, поставить на огонь, довести до кипения и варить до готовности рыбы 10-15 минут.
Свареную рыбу, лаврушку и перец шумовкой достать из бульона. Немного бульона отлить в чашку.
Овощи вымыть, очистить. Картофель нарезать кубиками, остальные овощи натереть на крупной терке, или нарезать соломкой. Щавель нашинковать.
Картофель выложить в кастрюлю с рыбным бульоном.
Овощи поочередно обжарить на растительном масле. Сначала лук с корнем петрушки (или сельдерея), затем добавить морковь и свеклу. В конце вылить к овощам отлитый рыбный бульон, дать закипеть, накрыть сковороду крышкой и протушить 15-20 минут на маленьком огне.
Протушенные овощи выложить в кастрюлю к картофелю. К этому моменту он должен быть уже практически готов.
Добавить щавель, проварить еще минут 5. Посолить и поперчить по вкусу.
Сметану смешать с желтками.
Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать.
В борщ вернуть рыбу, добавить сметану и перемешать.
Следом добавить зелень, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.
Подавать борщ рекомендую с отварным яйцом и сметаной)))
Приятного вам аппетита!!!
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