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Зелёный борщ с рыбой и щавелем

Зелёный борщ с рыбой и щавелем
Знаю, что зелёным борщом у нас никого не удивишь, но все же хочу поделится рецептиком))) Рецептиком не совсем обычным... Сегодня в меню не привычный нам борщ с мясом, а с рыбой! Хотя, если честно, то борщ как борщ, только с ненавязчивым рыбным привкусом))) Есть еще конечно пару отличий от классического рецепта, но об этом уже в процессе приготовления узнаете. На мой взгляд, и такой вариантик попробовать точно стоит! Угощайтесь на здоровье!!!

Зелёный борщ с рыбой и щавелем

На 4-х литровую кастрюлю: 

  • 600 гр. филе рыбы (подойдет любая, по вашему вкусу) 
  • 4 средние картофелины 
  • 1 средняя морковь 
  • 1 крупная свекла 
  • 1 средняя луковица 
  • корень петрушки, или сельдерея (по желанию, если любите) 
  • 3 пучка щавеля
  • 1-2 лавровых листа
  • несколько горошин душистого перца 
  • 100 гр. сметаны 
  • 2 сырых желтка 
  • 1 пучок укропа (можно добавить петрушку или зеленый лук) 
  • соль, черный молотый перец по вкусу 
  • растительное масло для жарки 

Приготовление:
Рыбное филе нарезать порционными кусочками. 
Кастрюлю наполнить на 2/3 водой, выложить рыбу, немного посолить, добавить лавровый лист и душистый перец, поставить на огонь, довести до кипения и варить до готовности рыбы 10-15 минут. 
Свареную рыбу, лаврушку и перец шумовкой достать из бульона. Немного бульона отлить в чашку.



Овощи вымыть, очистить. Картофель нарезать кубиками, остальные овощи натереть на крупной терке, или нарезать соломкой. Щавель нашинковать.

Картофель выложить в кастрюлю с рыбным бульоном. 
Овощи поочередно обжарить на растительном масле. Сначала лук с корнем петрушки (или сельдерея), затем добавить морковь и свеклу. В конце вылить к овощам отлитый рыбный бульон, дать закипеть, накрыть сковороду крышкой и протушить 15-20 минут на маленьком огне.

Протушенные овощи выложить в кастрюлю к картофелю. К этому моменту он должен быть уже практически готов.
Добавить щавель, проварить еще минут 5. Посолить и поперчить по вкусу.

Сметану смешать с желтками. 
Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать.

В борщ вернуть рыбу, добавить сметану и перемешать. 
Следом добавить зелень, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

Подавать борщ рекомендую с отварным яйцом и сметаной)))

Приятного вам аппетита!!!

Зелёный борщ с рыбой и щавелем

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