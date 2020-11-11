Зелёный борщ с рыбой и щавелем



Знаю, что зелёным борщом у нас никого не удивишь, но все же хочу поделится рецептиком))) Рецептиком не совсем обычным... Сегодня в меню не привычный нам борщ с мясом, а с рыбой! Хотя, если честно, то борщ как борщ, только с ненавязчивым рыбным привкусом))) Есть еще конечно пару отличий от классического рецепта, но об этом уже в процессе приготовления узнаете. На мой взгляд, и такой вариантик попробовать точно стоит! Угощайтесь на здоровье!!!

На 4-х литровую кастрюлю:

600 гр. филе рыбы (подойдет любая, по вашему вкусу)

4 средние картофелины

1 средняя морковь

1 крупная свекла

1 средняя луковица

корень петрушки, или сельдерея (по желанию, если любите)

3 пучка щавеля

1-2 лавровых листа

несколько горошин душистого перца

100 гр. сметаны

2 сырых желтка

1 пучок укропа (можно добавить петрушку или зеленый лук)

соль, черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Рыбное филе нарезать порционными кусочками.

Кастрюлю наполнить на 2/3 водой, выложить рыбу, немного посолить, добавить лавровый лист и душистый перец, поставить на огонь, довести до кипения и варить до готовности рыбы 10-15 минут.

Свареную рыбу, лаврушку и перец шумовкой достать из бульона. Немного бульона отлить в чашку.

Овощи вымыть, очистить. Картофель нарезать кубиками, остальные овощи натереть на крупной терке, или нарезать соломкой. Щавель нашинковать.Картофель выложить в кастрюлю с рыбным бульоном.Овощи поочередно обжарить на растительном масле. Сначала лук с корнем петрушки (или сельдерея), затем добавить морковь и свеклу. В конце вылить к овощам отлитый рыбный бульон, дать закипеть, накрыть сковороду крышкой и протушить 15-20 минут на маленьком огне.Протушенные овощи выложить в кастрюлю к картофелю. К этому моменту он должен быть уже практически готов.Добавить щавель, проварить еще минут 5. Посолить и поперчить по вкусу.Сметану смешать с желтками.Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать.В борщ вернуть рыбу, добавить сметану и перемешать.Следом добавить зелень, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

Подавать борщ рекомендую с отварным яйцом и сметаной)))

Приятного вам аппетита!!!