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Булочки «Поросята»

Булочки «Поросята»

Забавные булочки в виде свинок нравятся всем без исключения — и детям, и взрослым, ведь выпечка получается одновременно и вкусной, и красивой! Можно испечь булочки-зверюшки на детский праздник или приготовить на 2019-й Новый год, который пройдет под знаком Земляной Свиньи.

Булочки «Поросята» можно готовить с сосисками или с сардельками (как в пошаговом рецепте). Тесто дрожжевое, оно мягкое и нежное, очень хорошо сочетается с начинкой. Сдобные булочки можно подать как самостоятельную закуску или в дополнение к первому блюду. Будьте уверены — внешний вид выпечки вызовет у всех дегустирующих добрую улыбку и хорошее настроение!

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Общее время приготовления: 2 часа
Время приготовления: 20 минут
Выход: 16 порций

Ингредиенты

для теста

  • пшеничная мука – 400 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • молоко – 200 мл
  • сахар – 30 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 30 г
  • сухие дрожжи – 5 г

для начинки и украшения

  • сардельки – 4 шт.
  • изюм – 2 ч. л.
  • желток – 1 шт.
  • молоко – 1 ч. л.

Как приготовить булочки-поросята

Молоко слегка подогрейте до 30 градусов, растворите в нем соль и сахар. Влейте в него теплое сливочное масло (растопите в микроволновке и остудите до комнатной температуры, чтобы не было слишком горячим). Вбейте крупное куриное яйцо.

Перемешайте венчиком до однородности.

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Муку просейте отдельно в глубокую миску, смешайте с сухими дрожжами. Частями подсыпайте сухие ингредиенты, замесите тесто.

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Накройте миску х/б полотенцем и уберите в тепло на 1-2 часа — точное время зависит от температуры в помещении, чем теплее, тем быстрее подойдет тесто, ориентируйтесь по объему, оно должно увеличиться в два раза.

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Когда тесто поднимется, обомните его на столе, присыпанном мукой. Оно должно получиться мягким и податливым. Разделите на 4 части.

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Сардельки очистите от оболочек. Срежьте края и отложите в сторону — из них нужно будет сделать «ушки» для свинок, разрезав на четвертинки.

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Возьмите одну часть теста, скатайте ее «колбаской» и слегка раскатайте с помощью скалки в ленту — ширина должна соответствовать размеру сардельки, а длина быть порядка 20 см. Положите сардельку на один край.

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И сверните в рулет, чтобы сарделька была внутри и ее края виднелись с обеих сторон.

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Разрежьте рулет на 4 части, поставьте кусочки разрезом вверх. Получится 4 булочки (всего из 4 кусочков теста выход составит 16 булочек).

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Перенесите заготовки на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Пальцами аккуратно придавите тесто по бокам сардельки, чтобы она слегка выступала над ним. С помощью коктейльной трубочки сделайте в сардельках дырочки, чтобы имитировать «пятачки». Обратите внимание, что между заготовками должно быть место, ведь они вырастут при запекании.

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Из кусочков изюма сделайте «глаза». Обрезки-четвертинки из сарделек зафиксируйте плотно на булочках, имитируя таким образом «ушки».

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Чтобы булочки получились румяными, смажьте их сверху желтком, смешанным с небольшим количеством молока.

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Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, в течение 20 минут, пока они подрумянятся.

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Подавайте булочки «Поросята», пока они теплые (по мере остывания можно подогревать в микроволновке примерно 20-30 секунд). Приятного аппетита!

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