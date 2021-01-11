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Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Любят мои домашние. Готовлю часто. Кляр разный делаю. Здесь сырный, густой и воздушный. А рыбка внутри нежная и сочная, хотя это обычный минтай.

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Ингредиенты

  • Филе рыбы — 500 г (4 кусочка)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливки питьевые (10-20%) — 1/2 стакана
  • Мука — 1/2 стакана
  • Сыр — 100 г
  • Смесь перцев — по вкусу
  • Паприка сладкая — 1 ч. ложка
  • Соль — по вкусу
  • Приправа «Зажарка» (лук-морковь) — 1 ст. ложка
  • Масло растительное — 4 ст. ложка

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Приготовление

Брать можно абсолютно любую рыбу — от хека до форели. Главное — отсутствие костей. Замороженное филе не размораживаем. Готовим кляр, слегка взбивая вилкой яйцо, сливки, муку, специи. Сыр трём на мелкой тёрке и добавляем к жидкой массе.

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

На сковородке разогреваем растительное масло. Рыбу полностью обваливаем в кляре. Я даже накладывала сверху небольшим слоем — сначала с одной стороны, а потом, уже на сковородке — сверху. Огонь средний.

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Приготовить овощи. Помидоры или салат из них. Выложить на середину тарелки.

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Можно сверху дополнительно украсить горошинами розового перца и зеленью. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. Нежная и сочная рыба получается за счёт кляра. Очень гармонично сочетается с сырным вкусом и свежими помидорами. Приятного аппетита!

 

 

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