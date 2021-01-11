Рыбка в сырном кляре со свежими томатами

Любят мои домашние. Готовлю часто. Кляр разный делаю. Здесь сырный, густой и воздушный. А рыбка внутри нежная и сочная, хотя это обычный минтай.

Ингредиенты

Филе рыбы — 500 г (4 кусочка)

Яйцо — 1 шт.

Сливки питьевые (10-20%) — 1/2 стакана

Мука — 1/2 стакана

Сыр — 100 г

Смесь перцев — по вкусу

Паприка сладкая — 1 ч. ложка

Соль — по вкусу

Приправа «Зажарка» (лук-морковь) — 1 ст. ложка

Масло растительное — 4 ст. ложка

Приготовление

Брать можно абсолютно любую рыбу — от хека до форели. Главное — отсутствие костей. Замороженное филе не размораживаем. Готовим кляр, слегка взбивая вилкой яйцо, сливки, муку, специи. Сыр трём на мелкой тёрке и добавляем к жидкой массе.

На сковородке разогреваем растительное масло. Рыбу полностью обваливаем в кляре. Я даже накладывала сверху небольшим слоем — сначала с одной стороны, а потом, уже на сковородке — сверху. Огонь средний.

Приготовить овощи. Помидоры или салат из них. Выложить на середину тарелки.

Можно сверху дополнительно украсить горошинами розового перца и зеленью. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. Нежная и сочная рыба получается за счёт кляра. Очень гармонично сочетается с сырным вкусом и свежими помидорами. Приятного аппетита!