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Слойки с бананом

Слойки с бананом можно приготовить всего лишь за 30-35 минут. Тесто подойдет готовое слоеное (дрожжевое и бездрожжевое). Не стоит добавлять в начинку большое количество сахарной пудры, так как при запекании сахар может потечь и испортить внешний вид слоек. Если слойки покажутся вам несладкими, вы можете полить готовую выпечку расплавленным шоколадом или вареной сгущенкой.
Слойки с бананом. Фотография рецепта 

Для рецепта вам потребуется:

  • тесто слоеное (готовое) - 300г
  • банан - 2-3 шт.
  • сахарная пудра - 30-50г.

Рецепт приготовления:

Слойки с бананом, Шаг 01

Лист слоеного теста выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. С помощью острого ножа разрезаем тесто на ромбы или квадраты.

Слойки с бананом, Шаг 02

Прокалываем каждый кусочек слоеного теста вилкой.

Слойки с бананом, Шаг 03

Спелые бананы нарезаем кружками.

Слойки с бананом, Шаг 04

Выкладываем по 4 кружочка банана в центр каждого квадрата.

Слойки с бананом, Шаг 05

Приподнимаем кверху и защипываем края каждой слойки.

Слойки с бананом, Шаг 06

Посыпаем слойку примерно 1 ч.л. сахарной пудры.

Слойки с бананом, Шаг 07

Отправляем слоеную выпечку с бананами в прогретую до 180С духовку на 20-25 минут. Готовые слойки перекладываем с противня на блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

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слойки с бананомПудравыпечкакулинария
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