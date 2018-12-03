Слойки с бананом можно приготовить всего лишь за 30-35 минут. Тесто подойдет готовое слоеное (дрожжевое и бездрожжевое). Не стоит добавлять в начинку большое количество сахарной пудры, так как при запекании сахар может потечь и испортить внешний вид слоек. Если слойки покажутся вам несладкими, вы можете полить готовую выпечку расплавленным шоколадом или вареной сгущенкой.

Для рецепта вам потребуется: тесто слоеное (готовое) - 300г

банан - 2-3 шт.

сахарная пудра - 30-50г.