Слойки с бананом можно приготовить всего лишь за 30-35 минут. Тесто подойдет готовое слоеное (дрожжевое и бездрожжевое). Не стоит добавлять в начинку большое количество сахарной пудры, так как при запекании сахар может потечь и испортить внешний вид слоек. Если слойки покажутся вам несладкими, вы можете полить готовую выпечку расплавленным шоколадом или вареной сгущенкой.
Для рецепта вам потребуется:
- тесто слоеное (готовое) - 300г
- банан - 2-3 шт.
- сахарная пудра - 30-50г.
Рецепт приготовления:
Лист слоеного теста выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. С помощью острого ножа разрезаем тесто на ромбы или квадраты.
Прокалываем каждый кусочек слоеного теста вилкой.
Спелые бананы нарезаем кружками.
Выкладываем по 4 кружочка банана в центр каждого квадрата.
Приподнимаем кверху и защипываем края каждой слойки.
Посыпаем слойку примерно 1 ч.л. сахарной пудры.
Отправляем слоеную выпечку с бананами в прогретую до 180С духовку на 20-25 минут. Готовые слойки перекладываем с противня на блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!
Свежие комментарии