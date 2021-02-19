БУДЕТ ВКУСНО!

129 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 18 февраля, 13:02
    болгарский перец на фото откуда?? его нет в рецепте! и помидоры надо предварительно бланшировать! лук желательно зама...Кесадилья с мясом...
  • 18 февраля, 10:15
    спасибо, это интересноЯблочный торт. Ди...
  • 17 февраля, 21:27
    ВСЕ НЕ ТАК ,Я УДИВЛЯЮСЬ ВАМ НАРОД-ВЫ КАК СВАРЛИВАЯ СВЕКРОВЬЭкспресс-метод пр...

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт на тему жаркого по-домашнему. Данное блюдо сравнительно простое и быстрое в приготовлении — за час вполне можно управиться.

304

Ингредиенты:

  • Свиная шейка — 1 кг
  • Картофель — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 большие луковицы
  • Помидоры — 3 среднего размера
  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Базилик - 1/2 пучка
  • Хмели-сунели — 2 ч.л.
  • Черный молотый перец — 1 ч.л.
  • Укроп — пучок
  • Кинза или петрушка — пучок
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло

Мясо нарезаем более-менее крупными кусками.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Картошку тоже.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Помидоры дольками.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Чеснок с зеленью режем помельче.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

В сковороде разогреваем растительное масло и жарим мясо до образования румяной корочки.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Когда мясо дошло до нужной кондиции, добавляем к нему лук и солим по вкусу.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Жарим, регулярно помешивая, в течение пяти минут.

В то же самое время, пока готовится мясо, на другой сковороде жарим до готовности картошку. Не забываем посолить.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Готовый картофель закидываем в сковороду с мясом, добавляем все специи, чеснок и часть зелени. Перемешиваем как следует.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще минуту.

Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдакухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх