Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт на тему жаркого по-домашнему. Данное блюдо сравнительно простое и быстрое в приготовлении — за час вполне можно управиться.

Ингредиенты:

Свиная шейка — 1 кг

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 2 большие луковицы

Помидоры — 3 среднего размера

Чеснок — 5-6 зубчиков

Базилик - 1/2 пучка

Хмели-сунели — 2 ч.л.

Черный молотый перец — 1 ч.л.

Укроп — пучок

Кинза или петрушка — пучок

Соль — по вкусу

Растительное масло

Мясо нарезаем более-менее крупными кусками.

Картошку тоже.

Помидоры дольками.

Чеснок с зеленью режем помельче.

В сковороде разогреваем растительное масло и жарим мясо до образования румяной корочки.

Когда мясо дошло до нужной кондиции, добавляем к нему лук и солим по вкусу.

Жарим, регулярно помешивая, в течение пяти минут.

В то же самое время, пока готовится мясо, на другой сковороде жарим до готовности картошку. Не забываем посолить.

Готовый картофель закидываем в сковороду с мясом, добавляем все специи, чеснок и часть зелени. Перемешиваем как следует.

Добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще минуту.

Приятного аппетита!