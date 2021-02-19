Оджахури из свиной шейки. Грузинский рецепт на тему жаркого по-домашнему. Данное блюдо сравнительно простое и быстрое в приготовлении — за час вполне можно управиться.
Ингредиенты:
- Свиная шейка — 1 кг
- Картофель — 1 кг
- Лук репчатый — 2 большие луковицы
- Помидоры — 3 среднего размера
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Базилик - 1/2 пучка
- Хмели-сунели — 2 ч.л.
- Черный молотый перец — 1 ч.л.
- Укроп — пучок
- Кинза или петрушка — пучок
- Соль — по вкусу
- Растительное масло
Мясо нарезаем более-менее крупными кусками.
Картошку тоже.
Помидоры дольками.
Чеснок с зеленью режем помельче.
В сковороде разогреваем растительное масло и жарим мясо до образования румяной корочки.
Когда мясо дошло до нужной кондиции, добавляем к нему лук и солим по вкусу.
Жарим, регулярно помешивая, в течение пяти минут.
В то же самое время, пока готовится мясо, на другой сковороде жарим до готовности картошку. Не забываем посолить.
Готовый картофель закидываем в сковороду с мясом, добавляем все специи, чеснок и часть зелени. Перемешиваем как следует.
Добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще минуту.
Приятного аппетита!
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