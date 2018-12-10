Мясо в термосе: Сочная и нежная буженина в разы вкуснее, чем «сухарь» из духовки

Мясо в термосе - вкуснейшая закуска, приготовленная необычным способом.

Чтобы мясо получилось диетическим его, как правило, отваривают. Выглядит такое блюдо не самым аппетитным образом, да и к праздничному столу его не подашь, ведь хочется чего-то более ароматного и пряного. В этом случае можно воспользоваться рецептом, который в народе называют просто «мясо в термосе». Такая подача точно удивит и домочадцев, и гостей. Чтобы мясо получилось диетическим его, как правило, отваривают. Выглядит такое блюдо не самым аппетитным образом, да и к праздничному столу его не подашь, ведь хочется чего-то более ароматного и пряного. В этом случае можно воспользоваться рецептом, который в народе называют просто. Такая подача точно удивит и домочадцев, и гостей.

Мясо в термосе - отличная закуска для праздничного стола.

Приготовление маринада в кастрюле.

*Термос* из старых покрывал и одеял.

Нежнейшее мясо, приготовленное диетическим способом.

«Мясо в термосе» - излюбленный рецепт многих хозяек просто потому, что испортить это блюдо невозможно. Когда мясо запекается в духовке, всегда есть риск не прожарить или, напротив, пересушить кусок, а в этом случае опасаться не нужно. Мясо гарантированно будет сочным и нежным. Таких удачных рецептов на Novate.ru, пожалуй, еще не было.Для приготовления такого блюда возьмите кусок мяса или птицы, который вам по вкусу. Это может быть корейка, бекон, окорок, для диетического варианта подойдет курица или индюшатина. К мясу нужно будет добавить специи, стандартный набор - соль, лаврушка и смесь перцев, по желанию можно дополнить вкус гвоздикой, тмином, кориандром и мускатным орехом. Обязательный ингредиент - чеснок.В самом начале приготовления мяса сварите в большой кастрюле маринад (объем кастрюли должен быть минимум 4-5 литров). Для этого в 2 литра холодной воды засыпьте 130 гр соли и 50 гр сахара, доведите до кипения. Теперь положите в воду дольки чеснока (прямо в шелухе), проварите 5 минут, затем засыпьте специи и тоже еще несколько минут держим на огне. Когда маринад готов, закладывайте в него кусок мяса.Для приготовления мяса по этому рецепту нужно взять большой кусок, примерно 600-700 гр. Его не нужно разрезать, только почистить от пленок. Если есть прослойки сала, то кусок лучше перевязать нитью, так готовое блюдо будет выглядеть более аккуратно. Кстати, можно использовать как свежее, так и размороженное мясо. Кладем кусок в кипящий маринад, варим 20 минут на слабом огне.Теперь начинается самый ответственный момент: нужно подготовить одеяла, покрывала или даже кофты, которыми уже не пользуетесь. В них нужно завернуть кастрюлю, чтобы создать эффект термоса, и мясо в маринаде тогда пробудет теплым 10-12 часов. На такой промежуток времени нужно оставить кастрюлю. Лучше делать это вечером, тогда утром получите уже готовую вкуснятину. Будьте внимательны, если готовите птицу, то сокращайте время маринования вдвое.Готовое мясо можно есть и теплым, и холодным. Его подают и как самостоятельную закуску, и режут в салаты. По вкусу присыпьте порезанное кусочками мясо перцем, смажьте соусом или вовсе обжарьте слегка на сковороде до золотистой корочки. Приятного аппетита!