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Солёные зелёные помидоры


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На 1 кг помидор:

- 3-х литровая бутыль
- 1,2 л воды
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. мёда (около 50 г)
- 200 г зелени сельдерея
- 150 г зелени петрушки
- 100 г зелени укропа (с зонтиками)
- 50 г чеснока
- 1 острый перец
- лавровый лист

Воду довести до кипения. 
В кипящую воду опустить зелень и проварить её в течение 3-5 минут. 
Зелень вынуть и остудить.
Отвар остудить до 40-50 градусов, добавить мёд и соль и размешать до их полного растворения.
В простерилизованные бенки слоями уложить зелень, помидоры, крупно порезанные чеснок и перец, лавровый лист, залить рассолом и закрыть полиэтиленовой крышкой. 
Бутыль поместить в глубокую тарелку и поставить в тёмное прохладное место.
Помидоры будут готовы через 2 недели.

Очень вкусно, правда)))

Источник

заготовкипомидорысолимкулинарияКвасим
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