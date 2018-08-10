Солёные зелёные помидоры







На 1 кг помидор:



- 3-х литровая бутыль

- 1,2 л воды

- 2 ст. л. соли

- 1 ст. л. мёда (около 50 г)

- 200 г зелени сельдерея

- 150 г зелени петрушки

- 100 г зелени укропа (с зонтиками)

- 50 г чеснока

- 1 острый перец

- лавровый лист



Воду довести до кипения.

В кипящую воду опустить зелень и проварить её в течение 3-5 минут.

Зелень вынуть и остудить.

Отвар остудить до 40-50 градусов, добавить мёд и соль и размешать до их полного растворения.

В простерилизованные бенки слоями уложить зелень, помидоры, крупно порезанные чеснок и перец, лавровый лист, залить рассолом и закрыть полиэтиленовой крышкой.

Бутыль поместить в глубокую тарелку и поставить в тёмное прохладное место.

Помидоры будут готовы через 2 недели.



Очень вкусно, правда)))

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