Рваный пирог из лаваша с сыром и зеленью на скорую руку

Лаваш отлично подходит для приготовления горячих и холодных закусок. Чего только стоит домашняя шаурма! Но как насчет полноценного ароматного пирога из лаваша? Сегодня мы расскажем, как приготовить рваный пирог из лаваша с сыром и зеленью в духовке.

РВАНЫЙ ПИРОГ ИЗ ЛАВАША

Такое название пирог получил отнюдь не потому, что после приготовления он разваливается и не удерживает форму. Наоборот, глядя на готовый пирог из лаваша, трудно представить, что для его приготовления не нужно было замешивать тесто.

Для подготовки всех ингредиентов понадобится не более пяти минут, останется только отправить пирог в духовку еще на 20 минут, а в это время заняться чем-то еще. Вот экономный рецепт на радость хозяйкам. Записывай.

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 лаваша

250 мл молока

5 яиц

150 г твердого сыра

150 г брынзы

пучок укропа

4 ст. л. растительного масла

пучок зеленого лука

1 ч. л. паприки

перец по вкусу

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей венчиком яйца в большой глубокой емкости. В ней будем замешивать весь пирог. Добавь к яйцам молоко или кефир, соль, перец и паприку. Еще раз хорошенько перемешай яичную массу. Влей в смесь 4 ст. л. растительного масла. Натри твердый сыр на крупной терке, а брынзу разомни вилкой до однородности. Добавь твердый сыр и брынзу в яичную смесь и перемешай ее. Мелко нарежь зеленый лук и укроп. Можно использовать замороженную зелень. Порви на мелкие кусочки лаваш и добавь его к остальным ингредиентам, всё перемешай. Выложи образовавшуюся массу в смазанную растительным маслом форму диаметром 20 см. Выпекай рваный пирог из лаваша в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут. Готово, подавай пирог, украсив его помидорами чери и сметаной. Приятного аппетита.

Получается ароматный румяный пирог с аппетитной начинкой. В разрезе даже не видно, что он не из теста. Ничего не разваливается, пирог очень упругий и нежный на вкус. С начинкой можно поэкспериментировать: добавить зеленый горошек, натертый кабачок или кусочки вареного мяса.