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Корейский салат из редьки

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Ингредиенты:

  • 400 г зеленой редьки (или дайкона)
  • 200 г моркови
  • 100 г сладкого перца
  • Заправка:
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. уксуса 6% (или 1 ст.л. уксуса 9%)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. молотого кориандра
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. черного молотого перца
  • 1/3 ч.л. красного острого перца

Корейский салат из редьки

Как приготовить корейский салат из редьки

Редьку почистить, натереть на специальной терке для корейских салатов.

Корейский салат из редьки

Морковь почистить, натереть на специальной терке для корейских салатов.

Корейский салат из редьки

Перец очистить от семян, тоже потереть на терке для корейских салатов (если не получается, то просто порезать мелкой соломкой).

Корейский салат из редьки

Сделать заправку – смешать растительное масло, уксус, кориандр, соль, два вида перца и чеснок, выдавленный через чеснокодавилку.

Корейский салат из редьки

В салатник положить редьку и морковь, немного помять их руками. Добавить сладкий перец, влить заправку, все хорошо перемешать.

Корейский салат из редьки

Поставить салат настояться в холодильник на 3-4 часа, но лучше всего на ночь. Корейский салат из редьки получается очень ароматный и в меру острый.

Корейский салат из редьки

 

 

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