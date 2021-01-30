Ингредиенты:

400 г зеленой редьки (или дайкона)

200 г моркови

100 г сладкого перца

Заправка:

4 ст.л. растительного масла

2 ст.л. уксуса 6% (или 1 ст.л. уксуса 9%)

2-3 зубчика чеснока

1/2 ч.л. молотого кориандра

1/2 ч.л. соли

1/3 ч.л. черного молотого перца

1/3 ч.л. красного острого перца

Как приготовить корейский салат из редьки

Редьку почистить, натереть на специальной терке для корейских салатов.

Морковь почистить, натереть на специальной терке для корейских салатов.

Перец очистить от семян, тоже потереть на терке для корейских салатов (если не получается, то просто порезать мелкой соломкой).

Сделать заправку – смешать растительное масло, уксус, кориандр, соль, два вида перца и чеснок, выдавленный через чеснокодавилку.

В салатник положить редьку и морковь, немного помять их руками. Добавить сладкий перец, влить заправку, все хорошо перемешать.

Поставить салат настояться в холодильник на 3-4 часа, но лучше всего на ночь. Корейский салат из редьки получается очень ароматный и в меру острый.