Мясной рулет «Стефани»

Смазала рулет холодной водой, залила горячим растительным маслом, чтобы сок в мясе остался, обмазала белком (это оказалась самое трудное, белок все время сползал) и присыпала панировочными сухарями. В форму налила еще растительного масла, если необходимо, и немного горячей воды. Вместо воды в форму можно влить вино.

Выпекаем мясной рулет при 180С, сперва накрывая фольгой. Потом фольгу снимаем, чтобы корочка аппетитно подрумянилась. Время выпечки - примерно 1 час. Традиционно подаем с картофельным пюре. Или другой вариант - нарезать картошку, положить в форму около рулета и выпекать вместе с мясом.