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Мясной рулет «Стефани»

Рецепт мясного рулета «Стефани» родом из Болгарии. Для фарша берут смешанный фарш в соотношении говядина и свинина 50:50. Традиционная начинка для рулета - вареные яйца, отварная морковь и соленые огурцы. Кстати, яйца лучше брать перепелиные, потому что они красивее смотрятся в готовом рулете.
Мясной рулет «Стефани». Фотография рецепта 

Для рецепта вам потребуется:

    • мясной фарш (говядина со свининой) - 1.2кг
    • яйцо - 2 шт.
    • белый хлеб - 2 ломтика (больших)
    • молоко (или вода) - по вкусу
    • репчатый лук - 1 шт.
    • соль - 1 ч.л.
    • чабер, тмин (молотый), пажитник - по вкус
    • черный перец молотый - по вкусу
    • петрушка - по вкусу
для начинки:
  • вареные яйца (перепелиные) - 8 шт.
  • морковь (вареная) - 4 шт.
  • соленые огурцы - 2 шт.

Рецепт приготовления:

Мясной рулет «Стефани», Шаг 01

Готовим для мясного рулета обычный фарш для котлет, с добавлением яиц, замоченного в молоке или воде белого хлеба, мелко нарезанного лука, соли и специй. Фарш размешиваем и даем настояться в холодильнике на часок-другой.

Мясной рулет «Стефани», Шаг 02

Традиционная начинка для рулета готовится из вареных яиц (я всегда беру перепелиные - красивее), отварной морковки и соленых огурчиков.

Мясной рулет «Стефани», Шаг 03

Рулет заворачивают по-разному. Расстилают фарш на влажном полотенце, фольге или пищевой пленке, кладут начинку во всю длину с одной стороны прямоугольника, заворачивают и аккуратно укладывают в жаропрочную форму швом вниз.

Мясной рулет «Стефани», Шаг 04

Смазала рулет холодной водой, залила горячим растительным маслом, чтобы сок в мясе остался, обмазала белком (это оказалась самое трудное, белок все время сползал) и присыпала панировочными сухарями. В форму налила еще растительного масла, если необходимо, и немного горячей воды. Вместо воды в форму можно влить вино.

Выпекаем мясной рулет при 180С, сперва накрывая фольгой. Потом фольгу снимаем, чтобы корочка аппетитно подрумянилась. Время выпечки - примерно 1 час. Традиционно подаем с картофельным пюре. Или другой вариант - нарезать картошку, положить в форму около рулета и выпекать вместе с мясом.

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