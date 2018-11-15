Мясной рулет «Стефани»

Для рецепта вам потребуется:
- мясной фарш (говядина со свининой) - 1.2кг
- яйцо - 2 шт.
- белый хлеб - 2 ломтика (больших)
- молоко (или вода) - по вкусу
- репчатый лук - 1 шт.
- соль - 1 ч.л.
- чабер, тмин (молотый), пажитник - по вкус
- черный перец молотый - по вкусу
- петрушка - по вкусу
- вареные яйца (перепелиные) - 8 шт.
- морковь (вареная) - 4 шт.
- соленые огурцы - 2 шт.
Рецепт приготовления:
Готовим для мясного рулета обычный фарш для котлет, с добавлением яиц, замоченного в молоке или воде белого хлеба, мелко нарезанного лука, соли и специй. Фарш размешиваем и даем настояться в холодильнике на часок-другой.
Традиционная начинка для рулета готовится из вареных яиц (я всегда беру перепелиные - красивее), отварной морковки и соленых огурчиков.
Рулет заворачивают по-разному. Расстилают фарш на влажном полотенце, фольге или пищевой пленке, кладут начинку во всю длину с одной стороны прямоугольника, заворачивают и аккуратно укладывают в жаропрочную форму швом вниз.
Смазала рулет холодной водой, залила горячим растительным маслом, чтобы сок в мясе остался, обмазала белком (это оказалась самое трудное, белок все время сползал) и присыпала панировочными сухарями. В форму налила еще растительного масла, если необходимо, и немного горячей воды. Вместо воды в форму можно влить вино.
Выпекаем мясной рулет при 180С, сперва накрывая фольгой. Потом фольгу снимаем, чтобы корочка аппетитно подрумянилась. Время выпечки - примерно 1 час. Традиционно подаем с картофельным пюре. Или другой вариант - нарезать картошку, положить в форму около рулета и выпекать вместе с мясом.
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