Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

То как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде для некоторых хозяек долгие годы остается сложной задачей. Печень – субпродукт, требующий особого подхода, но обучиться некоторым премудростям, которые помогут довести блюдо до идеала, очень легко.

Как приготовить говяжью печень на сковороде?

Жареная говяжья печень на сковороде получится мягкой и очень аппетитной, если ответственно подойти к выбору субпродукта. Присматриваться стоит к влажным кусочкам с упругой текстурой и гладкой блестящей поверхностью без царапин, пятен и кровяных сгустков. Свежий продукт имеет окрас цвета спелой вишни.

Перед тем как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде с сырого куска удаляют все сосуды, прожилки, а также пленку, которая легче отойдет, если сначала подержать его в теплой воде. Чтобы субпродукт не затвердел при обжарке, нарезав, его оставляют в молоке на полчаса, а лучше на два-три, либо же засыпают содой на полчаса, а потом вымывают. Горечь уходит, если перед жаркой кусочки проваривают в слабосоленой воде десять-пятнадцать минут. Подсаливают яство в самом конце готовки, так как соль поглощает влагу и кусочки становятся жесткими.

Жареная говяжья печень с луком – рецепт

Говяжья печень жареная с луком – простое и одновременно невероятно вкусное дополнение к любому гарниру, будь то картофельное пюре или же просто отварная крупа.

Луковицы следует брать покрупнее. Нарезать их можно произвольно. Предварительно их следует поджарить отдельно до появления легкой золотистости.

Ингредиенты:

печень – 900 г;

сливочное масло – 60 г;

лук – 3 шт.

Приготовление

Луковые кольца обжаривают в ½ прогретого масла 4 мин., убирают. Растапливают остаток масла и выкладывают в него кусочки мяса. Жарят до румяной корки с обеих сторон. Выкладывают лук и продолжают жарку на умеренном пламени еще 15 мин.

Говяжья печень в сметане на сковороде

Приготовить говяжью печень на сковороде в сметане – это всегда отличная идея, ведь сметана, сливки, молоко прекрасно сочетаются с данным субпродуктом. Кроме того, что такая комбинация беспроигрышная, текстура печени станет намного мягче. Яство покорит своей нежностью и приятным ароматом.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

сметана – 200 г;

лук – 1 шт.

Приготовление

Луковые полукольца пассеруют 5 мин. Добавляют субпродукт, нарезанный кубиком. Прожаривают 15 мин., выкладывают молокопродукт. Томят в прикрытой посудине 20 мин.

Жареная говяжья печень на сковороде в муке

Говяжья печень жареная в муке всегда получается невероятно сочной. Секрет кроется в оболочке, которая создается благодаря муке. С ней внутренний сок из кусочков вытекает в минимальных количествах. Муку следует подсолить и тщательно промешать. По желанию можно присыпать и черным дробленым перцем.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

мука – 60 г;

лук – 1 шт.

Приготовление

Кусочки субпродукта обваливают в муке и жарят по 5 мин. с каждой стороны, убирают. В том же масле поджаривают до прозрачности луковые полукольца. Заготовки соединяют, и сочная говяжья печень на сковороде жарится еще 5 мин.

Говяжья печень на сковороде с подливкой

Для разнообразия можно приготовить говяжью печень на сковороде с подливкой. Подлива может состоять из самых разных продуктов. В способе готовки, предложенном далее, она готовится на основе молока и томатной пасты. Такое сочетание преобразуется в нежную вкусовую гамму с приятной, едва ощутимой кислинкой.

Ингредиенты:

печень – 400 г;

молоко – 200 мл;

вода – 100 мл;

лук, морковь, болгарский перец – 1 шт.;

сметана, мука – 2 ст. ложки;

томатная паста – 1 ст. ложка.

Приготовление

Четвертинки луковых колец поджаривают 2 мин. Закладывают кусочки печенки, жарят 3 мин. Бросают тонкие ломтики других овощей, прожаривают 2 мин. Вводят оставшиеся компоненты и протушивают 15 мин.

Жареная картошка с говяжьей печенью на сковороде

Очень сытной получается говяжья печень с картошкой на сковороде. Занявшись готовкой такого яства не нужно придумывать что подать на гарнир. Жарить ингредиенты можно на любом растительном рафинированном масле, но, чтобы блюдо получилось еще нежнее и вкуснее, рекомендуется использовать сливочное.

Ингредиенты:

печень – 300 г;

картофель – 5 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубок;

укроп – 5 веточек;

кипяток.

Приготовление

До того, как приготовить мягкую говяжью печень, картофель на сковороде очищенные клубни обдают кипятком, не толсто режут, обжаривают 7 мин. на сильном пламени. Отдельно 3 мин. обжаривают луковые полукольца. Добавляют кусочки субпродукта, жарят 6 мин. Заготовки соединяют, присыпают зеленью и оставляют на 10 мин. настояться.

Говяжья печень в кляре жареная на сковороде

Говяжья печень в кляре на сковороде тоже отлично сохраняет сочность. Кляр вымешивается из нескольких яиц, высокожирной густой сметаны и небольшого количества муки. Вымешивать его надо очень тщательно, чтобы разбить все сгустки. В идеале консистенция должна быть средней густоты. Если масса получилась жидкой, то стоит добавить еще одну-две ложки муки.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

мука – 60 г;

сметана 25% – 30 г;

яйца – 2 шт.

Приготовление

Субпродукт режут ломтиками по 5 мм толщиной. Обмакивают в смеси из взболтанных до гладкости оставшихся компонентов. Обжаривают по 4 мин. с каждой стороны.

Стейк из говяжьей печени на сковороде-гриль

Очень просто готовится стейк из говяжьей печени на сковороде. Сковорода может использоваться как ребристая гриль, так и обычная, но желательно, чтобы у нее было толстое дно. Для более красочного аромата и улучшения вкусовых качеств заготовленные кусочки необходимо подержать в пикантном маринаде.

Ингредиенты:

печень – 600 г;

чеснок – 2 зубка;

соевый соус – 2 ст. ложки;

соус терияки, оливковое масло – 1 ст. ложка;

жгучая горчица – 1 ч. ложка;

розмарин – по вкусу.

Приготовление

Субпродукт режут пластинами по 5-8 мм толщиной. Маринуют 1 ч 30 мин. в смеси из давленных зубков и прочих компонентов. Говяжья печень жареная на сковороде большими кусками готовится по 4 мин. с каждой стороны.

Отбивная говяжья печень жареная на сковороде

Жареная отбивная говяжья печень прекрасно дополнит обеденную либо же вечернюю трапезу, а еще может стать питательным перекусом. Во время готовки стоит помнить, что с данным субпродуктом, имеющим очень нежную текстуру, обходятся максимально деликатно. Отбивают как можно легче и аккуратнее.

Ингредиенты:

печень – 600 г;

горячая вода – 50 мл;

мука – 3 ст. ложки.

Приготовление

Субпродукт режут пластинами толщиной около 1 см. Кладут на доску, прикрывают пленкой и не спеша отбивают. Обваливают в присоленной муке. Жарят по 5 мин. с каждой стороны. Вливают жидкость и протушивают в прикрытой посудине еще 3 мин.

Говяжья печень жареная в крахмале

Иногда рецепт говяжьей печени на сковороде включает в себя крахмал. Он может быть картофельным либо же кукурузным. Порошок выступает в роли главного загустителя для своеобразного кляра, который к тому же получается очень воздушным. Для более интересного аромата добавляется смесь прованских трав, но допустимо использование и других специй.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

горячая вода – 150 мл;

яйца – 2 шт.;

крахмал – 2 ст. ложки;

прованские травы – 1 ст. ложка.

Приготовление

Субпродукт делят на пластины толщиной около 1 см. Окунают в смесь из других, перебитых до гладкости компонентов, кроме воды. Оставляют в прохладе под пленкой на 1,5 ч. Обжаривают по 4 мин. с каждой стороны. Вливают кипяток и протушивают на минимальном пламени 20 мин.

Говяжья печень жареная с горчицей

Говяжья печень на сковороде изумительно вкусной получается, если обжарить кусочки в горчице. Степень ее остроты следует подбирать в зависимости от личных вкусовых предпочтений. Важно, чтобы продукт был качественным, не водянистым, правильной густоты. Массе иной консистенции будет сложно задержаться на поверхности кусочков.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

мука – 50 г;

горчица – 3 ст. ложки;

растительное масло – 2 ст. ложки;

сливочное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Субпродукт режут пластинками толщиной 8 мм. Обваливают в присоленной муке. Обжаривают в смеси масел до золотистости. Обмазывают со всех сторон горчицей и жарят еще 5 мин.

Говяжья печень в томатном соусе на сковороде

Говяжья печень в соусе на сковороде – это яство с восхитительным кисло-сладким вкусом. В нем гармонично сочетаются продукты с самыми разными вкусовыми оттенками: острый чеснок, пикантный базилик, горьковатый лук и даже сахар. Такое нестандартное сочетание обязательно нужно попробовать на вкус!

Ингредиенты:

печень – 800 г;

мука – 50 г;

вода – 150 мл;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубок;

томатная паста – 1 ст. ложка;

сахар – 1 ч. ложка;

сушеный базилик – по вкусу.

Приготовление

Кусочки субпродукта обваливают в муке и подрумянивают 3 мин. Продолжают жарку на среднем пламени 10 мин. Покрывают отдельно обжаренными до прозрачности кубиками лука. Выдавливают чеснок и добавляют другие продукты. Перемешивают и протушивают 8 мин.

Говяжья печень на сковороде с молоком

Вкусная говяжья печень на сковороде получится, если протушить ее в молоке. Продукт следует подбирать свежий, качественный. Лучше все же приобрести натуральный, фермерский, не разбавленный водой и с высоким процентом жирности. Магазинное молоко тоже сгодится, но и оно должно быть высокожирным.

Ингредиенты:

печень – 500 г;

молоко – 500 мл;

лук – 1 шт.

Приготовление

Луковые кольца и кусочки субпродукта обжаривают отдельно до румяности. Жареная мягкая говяжья печень на сковороде покрывается луком, жидкостью. Массу доводят до вскипания и протушивают 20 мин. на умеренном пламени.

Говяжья печень с овощами на сковороде

Приготовление говяжьей печени на сковороде всегда можно разнообразить, к примеру, добавив еще и другие продукты. Отлично подойдут овощи. Прекрасно сочетаемый набор предложен в нижеописанном рецепте. Пучок свежей зелень стоит брать побольше, а вот чили необходимо подобрать маленький или же отрезать кончик в 3-5 см от большого.

Ингредиенты:

печень – 800 г;

помидоры – 4 шт.;

болгарский перец – 3 шт.;

лук – 2 шт.;

перец чили – 1 шт.;

свежая зелень – 1 пучок.

Приготовление

Кубики субпродукта быстро обжаривают на сильном пламени до побеления. Накрывают луковыми полукольцами, брусочками перца, тонкими полукружочками помидор, измельченной зеленью. Сверху кладут целый чили и тушат в прикрытой посудине на тихом пламени 20 мин.

Оладьи из говяжьей печени на сковороде

В современной кулинарии найдутся блюда из говяжьей печени на сковороде на любой вкус. Отлично получаются оладьи, которые можно есть вприкуску с супами или любыми гарнирами. Субпродукт измельчается в блендере либо же в мясорубке. Важно дать время тесту загустеть. Если оно все равно жидковато, то стоит добавить еще ложку муки. Вместо нее можно использовать манную крупу.

Ингредиенты:

печень – 800 г;

молоко – 50 мл;

яйца – 1 шт.;

мука – 4 ст. ложки.

Приготовление