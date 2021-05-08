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Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

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То как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде для некоторых хозяек долгие годы остается сложной задачей. Печень – субпродукт, требующий особого подхода, но обучиться некоторым премудростям, которые помогут довести блюдо до идеала, очень легко.

Как приготовить говяжью печень на сковороде?

Жареная говяжья печень на сковороде получится мягкой и очень аппетитной, если ответственно подойти к выбору субпродукта. Присматриваться стоит к влажным кусочкам с упругой текстурой и гладкой блестящей поверхностью без царапин, пятен и кровяных сгустков. Свежий продукт имеет окрас цвета спелой вишни.

  1. Перед тем как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде с сырого куска удаляют все сосуды, прожилки, а также пленку, которая легче отойдет, если сначала подержать его в теплой воде.
  2. Чтобы субпродукт не затвердел при обжарке, нарезав, его оставляют в молоке на полчаса, а лучше на два-три, либо же засыпают содой на полчаса, а потом вымывают.
  3. Горечь уходит, если перед жаркой кусочки проваривают в слабосоленой воде десять-пятнадцать минут.
  4. Подсаливают яство в самом конце готовки, так как соль поглощает влагу и кусочки становятся жесткими.

Жареная говяжья печень с луком – рецепт

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Говяжья печень жареная с луком – простое и одновременно невероятно вкусное дополнение к любому гарниру, будь то картофельное пюре или же просто отварная крупа.

Луковицы следует брать покрупнее. Нарезать их можно произвольно. Предварительно их следует поджарить отдельно до появления легкой золотистости.

Ингредиенты:

  • печень – 900 г;
  • сливочное масло – 60 г;
  • лук – 3 шт.

Приготовление

  1. Луковые кольца обжаривают в ½ прогретого масла 4 мин., убирают.
  2. Растапливают остаток масла и выкладывают в него кусочки мяса.
  3. Жарят до румяной корки с обеих сторон.
  4. Выкладывают лук и продолжают жарку на умеренном пламени еще 15 мин.

Говяжья печень в сметане на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Приготовить говяжью печень на сковороде в сметане – это всегда отличная идея, ведь сметана, сливки, молоко прекрасно сочетаются с данным субпродуктом. Кроме того, что такая комбинация беспроигрышная, текстура печени станет намного мягче. Яство покорит своей нежностью и приятным ароматом.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • сметана – 200 г;
  • лук – 1 шт.

Приготовление

  1. Луковые полукольца пассеруют 5 мин.
  2. Добавляют субпродукт, нарезанный кубиком.
  3. Прожаривают 15 мин., выкладывают молокопродукт.
  4. Томят в прикрытой посудине 20 мин.

Жареная говяжья печень на сковороде в муке

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Говяжья печень жареная в муке всегда получается невероятно сочной. Секрет кроется в оболочке, которая создается благодаря муке. С ней внутренний сок из кусочков вытекает в минимальных количествах. Муку следует подсолить и тщательно промешать. По желанию можно присыпать и черным дробленым перцем.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • мука – 60 г;
  • лук – 1 шт.

Приготовление

  1. Кусочки субпродукта обваливают в муке и жарят по 5 мин. с каждой стороны, убирают.
  2. В том же масле поджаривают до прозрачности луковые полукольца.
  3. Заготовки соединяют, и сочная говяжья печень на сковороде жарится еще 5 мин.

Говяжья печень на сковороде с подливкой

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Для разнообразия можно приготовить говяжью печень на сковороде с подливкой. Подлива может состоять из самых разных продуктов. В способе готовки, предложенном далее, она готовится на основе молока и томатной пасты. Такое сочетание преобразуется в нежную вкусовую гамму с приятной, едва ощутимой кислинкой.

Ингредиенты:

  • печень – 400 г;
  • молоко – 200 мл;
  • вода – 100 мл;
  • лук, морковь, болгарский перец – 1 шт.;
  • сметана, мука – 2 ст. ложки;
  • томатная паста – 1 ст. ложка.

Приготовление

  1. Четвертинки луковых колец поджаривают 2 мин.
  2. Закладывают кусочки печенки, жарят 3 мин.
  3. Бросают тонкие ломтики других овощей, прожаривают 2 мин.
  4. Вводят оставшиеся компоненты и протушивают 15 мин.

Жареная картошка с говяжьей печенью на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Очень сытной получается говяжья печень с картошкой на сковороде. Занявшись готовкой такого яства не нужно придумывать что подать на гарнир. Жарить ингредиенты можно на любом растительном рафинированном масле, но, чтобы блюдо получилось еще нежнее и вкуснее, рекомендуется использовать сливочное.

Ингредиенты:

  • печень – 300 г;
  • картофель – 5 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубок;
  • укроп – 5 веточек;
  • кипяток.

Приготовление

  1. До того, как приготовить мягкую говяжью печень, картофель на сковороде очищенные клубни обдают кипятком, не толсто режут, обжаривают 7 мин. на сильном пламени.
  2. Отдельно 3 мин. обжаривают луковые полукольца.
  3. Добавляют кусочки субпродукта, жарят 6 мин.
  4. Заготовки соединяют, присыпают зеленью и оставляют на 10 мин. настояться.

Говяжья печень в кляре жареная на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Говяжья печень в кляре на сковороде тоже отлично сохраняет сочность. Кляр вымешивается из нескольких яиц, высокожирной густой сметаны и небольшого количества муки. Вымешивать его надо очень тщательно, чтобы разбить все сгустки. В идеале консистенция должна быть средней густоты. Если масса получилась жидкой, то стоит добавить еще одну-две ложки муки.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • мука – 60 г;
  • сметана 25% – 30 г;
  • яйца – 2 шт.

Приготовление

  1. Субпродукт режут ломтиками по 5 мм толщиной.
  2. Обмакивают в смеси из взболтанных до гладкости оставшихся компонентов.
  3. Обжаривают по 4 мин. с каждой стороны.

Стейк из говяжьей печени на сковороде-гриль

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Очень просто готовится стейк из говяжьей печени на сковороде. Сковорода может использоваться как ребристая гриль, так и обычная, но желательно, чтобы у нее было толстое дно. Для более красочного аромата и улучшения вкусовых качеств заготовленные кусочки необходимо подержать в пикантном маринаде.

Ингредиенты:

  • печень – 600 г;
  • чеснок – 2 зубка;
  • соевый соус – 2 ст. ложки;
  • соус терияки, оливковое масло – 1 ст. ложка;
  • жгучая горчица – 1 ч. ложка;
  • розмарин – по вкусу.

Приготовление

  1. Субпродукт режут пластинами по 5-8 мм толщиной.
  2. Маринуют 1 ч 30 мин. в смеси из давленных зубков и прочих компонентов.
  3. Говяжья печень жареная на сковороде большими кусками готовится по 4 мин. с каждой стороны.

Отбивная говяжья печень жареная на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Жареная отбивная говяжья печень прекрасно дополнит обеденную либо же вечернюю трапезу, а еще может стать питательным перекусом. Во время готовки стоит помнить, что с данным субпродуктом, имеющим очень нежную текстуру, обходятся максимально деликатно. Отбивают как можно легче и аккуратнее.

Ингредиенты:

  • печень – 600 г;
  • горячая вода – 50 мл;
  • мука – 3 ст. ложки.

Приготовление

  1. Субпродукт режут пластинами толщиной около 1 см.
  2. Кладут на доску, прикрывают пленкой и не спеша отбивают.
  3. Обваливают в присоленной муке.
  4. Жарят по 5 мин. с каждой стороны.
  5. Вливают жидкость и протушивают в прикрытой посудине еще 3 мин.

Говяжья печень жареная в крахмале

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Иногда рецепт говяжьей печени на сковороде включает в себя крахмал. Он может быть картофельным либо же кукурузным. Порошок выступает в роли главного загустителя для своеобразного кляра, который к тому же получается очень воздушным. Для более интересного аромата добавляется смесь прованских трав, но допустимо использование и других специй.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • горячая вода – 150 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • крахмал – 2 ст. ложки;
  • прованские травы – 1 ст. ложка.

Приготовление

  1. Субпродукт делят на пластины толщиной около 1 см.
  2. Окунают в смесь из других, перебитых до гладкости компонентов, кроме воды.
  3. Оставляют в прохладе под пленкой на 1,5 ч.
  4. Обжаривают по 4 мин. с каждой стороны.
  5. Вливают кипяток и протушивают на минимальном пламени 20 мин.

Говяжья печень жареная с горчицей

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Говяжья печень на сковороде изумительно вкусной получается, если обжарить кусочки в горчице. Степень ее остроты следует подбирать в зависимости от личных вкусовых предпочтений. Важно, чтобы продукт был качественным, не водянистым, правильной густоты. Массе иной консистенции будет сложно задержаться на поверхности кусочков.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • мука – 50 г;
  • горчица – 3 ст. ложки;
  • растительное масло – 2 ст. ложки;
  • сливочное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

  1. Субпродукт режут пластинками толщиной 8 мм.
  2. Обваливают в присоленной муке.
  3. Обжаривают в смеси масел до золотистости.
  4. Обмазывают со всех сторон горчицей и жарят еще 5 мин.

Говяжья печень в томатном соусе на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Говяжья печень в соусе на сковороде – это яство с восхитительным кисло-сладким вкусом. В нем гармонично сочетаются продукты с самыми разными вкусовыми оттенками: острый чеснок, пикантный базилик, горьковатый лук и даже сахар. Такое нестандартное сочетание обязательно нужно попробовать на вкус!

Ингредиенты:

  • печень – 800 г;
  • мука – 50 г;
  • вода – 150 мл;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубок;
  • томатная паста – 1 ст. ложка;
  • сахар – 1 ч. ложка;
  • сушеный базилик – по вкусу.

Приготовление

  1. Кусочки субпродукта обваливают в муке и подрумянивают 3 мин.
  2. Продолжают жарку на среднем пламени 10 мин.
  3. Покрывают отдельно обжаренными до прозрачности кубиками лука.
  4. Выдавливают чеснок и добавляют другие продукты.
  5. Перемешивают и протушивают 8 мин.

Говяжья печень на сковороде с молоком

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Вкусная говяжья печень на сковороде получится, если протушить ее в молоке. Продукт следует подбирать свежий, качественный. Лучше все же приобрести натуральный, фермерский, не разбавленный водой и с высоким процентом жирности. Магазинное молоко тоже сгодится, но и оно должно быть высокожирным.

Ингредиенты:

  • печень – 500 г;
  • молоко – 500 мл;
  • лук – 1 шт.

Приготовление

  1. Луковые кольца и кусочки субпродукта обжаривают отдельно до румяности.
  2. Жареная мягкая говяжья печень на сковороде покрывается луком, жидкостью.
  3. Массу доводят до вскипания и протушивают 20 мин. на умеренном пламени.

Говяжья печень с овощами на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

Приготовление говяжьей печени на сковороде всегда можно разнообразить, к примеру, добавив еще и другие продукты. Отлично подойдут овощи. Прекрасно сочетаемый набор предложен в нижеописанном рецепте. Пучок свежей зелень стоит брать побольше, а вот чили необходимо подобрать маленький или же отрезать кончик в 3-5 см от большого.

Ингредиенты:

  • печень – 800 г;
  • помидоры – 4 шт.;
  • болгарский перец – 3 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • перец чили – 1 шт.;
  • свежая зелень – 1 пучок.

Приготовление

  1. Кубики субпродукта быстро обжаривают на сильном пламени до побеления.
  2. Накрывают луковыми полукольцами, брусочками перца, тонкими полукружочками помидор, измельченной зеленью.
  3. Сверху кладут целый чили и тушат в прикрытой посудине на тихом пламени 20 мин.

Оладьи из говяжьей печени на сковороде

Как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде по простым рецептам?

В современной кулинарии найдутся блюда из говяжьей печени на сковороде на любой вкус. Отлично получаются оладьи, которые можно есть вприкуску с супами или любыми гарнирами. Субпродукт измельчается в блендере либо же в мясорубке. Важно дать время тесту загустеть. Если оно все равно жидковато, то стоит добавить еще ложку муки. Вместо нее можно использовать манную крупу.

Ингредиенты:

  • печень – 800 г;
  • молоко – 50 мл;
  • яйца – 1 шт.;
  • мука – 4 ст. ложки.

Приготовление

  1. Кусочки субпродукта измельчают в пюре.
  2. Соединяют с другими продуктами и перебивают в гладкую массу.
  3. Оставляют на 20 мин., выкладывают по одной-две ложке на раскаленную жаровню и готовят по 5 мин. с каждой стороны.

 

 

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