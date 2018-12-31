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Цыпленок табака в духовке – 4 пошаговых рецепта

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Грузия славится колоритной кухней, основу которой составляют мясные блюда, приправленные специями. Одним из самых известных лакомств является цыплёнок табака в духовке. Название, правда, трансформировалось под русский язык. Изначально блюдо называлось «цыплёнок тапака», обозначая посуду, на которой и готовили курицу.

Сегодня роль тапаки выполняет глубокая сковорода, а принцип приготовления остаётся прежним – тушку молодой курицы нужно сплющить под прессом и запечь, положив сверху увесистый груз. Благодаря этому мясо становится нежным, сочным и ароматным.

Непременным атрибутом блюда являются специи – ими тщательно обмазывают тушку цыплёнка.

Старайтесь соблюдать правила приготовления блюда – это залог вкусного цыплёнка табака. Выбирайте тушку небольшого размера. Во-первых, она должна полностью войти в сковороду. Во-вторых, мясо подросшей курицы не такое нежное и спрессовать его сложнее.

Для создания пресса вы можете использовать увесистый груз, специальные кулинарные приспособления или же отбить тушку молотком, но делать это следует осторожно – чтобы не сломались косточки.

Цыплёнок табака в духовке с корочкой

Успешный результат зависит от того, как и в чём вы маринуете тушку. Многие совершают ошибку, обмазывая курицу чесноком перед тем, как отправить в духовку.

В результате на месте чеснока образуются угольки – он слишком быстро сгорает. Если хотите придать цыплёнку чесночный аромат, запекайте тушку без него, затем через 20 минут достаньте курицу, обмажьте чесноком и вновь отправьте в духовой шкаф.

цыпленок табака в духовке с корочкой

Ингредиенты:

  • тушка цыплёнка;
  • 2 чесночных зубца;
  • оливковое масло;
  • кинза;
  • базилик;
  • зелёный лук;
  • ½ лимона;
  • перец;
  • соль.

Приготовление:

  1. Тушку цыплёнка разрежьте по грудине, отбейте молотком или спрессуйте. Удалите все прожилки.
  2. Сделайте маринад, смешав порубленную зелень, маленькую ложку оливкового масла, перец, соль и сок из половины лимона.
  3. Обмажьте курицу полученной смесью, придавите прессом и оставьте на полчаса пропитываться.
  4. В сковороду налейте немного масла, чтобы курица не пригорела. Уложите тушку, придавите прессом, отправьте запекаться на 20 минут при 180°С.
  5. Выдавите чеснок, достаньте цыплёнка, обмажьте чесноком. Отправьте тушку запекаться ещё на 20 минут.

Цыплёнок табака в винном маринаде

Вино делает мясо ещё мягче и нежнее. Букет специй идеально гармонирует с куриным мясом и даёт возможность приготовить хрустящего цыплёнка табака в духовке, которым вы сможете удивить свою семью и гостей.

хрустящий цыпленок табака в духовке

Ингредиенты:

  • тушка цыплёнка;
  • стакан красного сухого вина;
  • соль;
  • кориандр;
  • чёрный перец;
  • свежий или сушёный базилик;
  • зелень кинзы;
  • масло для обжарки.

Приготовление:

  1. Тушку разрежьте надвое по грудине. Слегка отбейте молотком или придавите прессом.
  2. Мелко нарубите зелень.
  3. В вино добавьте зелень, ½ чайной ложки чёрного перца, соль по вкусу и пару щепоток кориандра. Перемешайте и обильно обмажьте цыплёнка этой смесью.
  4. Уложите тушку в вино на 30 минут, придавив прессом.
  5. Сковороду смажьте маслом, уложите в неё тушку.
  6. Придавите прессом и отправьте запекаться в духовку на 45 минут при 180°С.

Цыплёнок табака в духовке с картофелем

Очень часто грузинское блюдо готовят вместе с овощами – они пропитываются специями и соком, становятся ароматными и мягкими. Попробуйте сделать цыплёнка вместе с картошкой – вам не придётся готовить гарнир отдельно, в один заход вы приготовите сразу два бесподобных блюда.

цыпленок табака в духовке с картофелем

Ингредиенты:

  • тушка цыплёнка;
  • 0,5 кг картофеля;
  • соль;
  • масло для обжарки;
  • чёрный перец;
  • ½ лимона;
  • зелень кинзы и базилика;
  • эстрагон.

Приготовление:

  1. Тушку цыплёнка разрежьте по грудине на две части.
  2. Отбейте мясо. Натрите его мелко порубленной зеленью, специями и солью. Сбрызните соком лимона. Придавите грузом, оставьте мариноваться на полчаса.
  3. Картошку очистите, нарежьте дольками, отварите в подсоленной воде до полуготовности.
  4. Уложите на противень картошку, посыпьте её специями.
  5. Рядом разложите тушку цыплёнка.
  6. Запекайте в духовке в течение 45 минут при 180°С.

Цыплёнок табака в уксусном маринаде

Уксус тоже делает мясо гораздо нежнее. Этот рецепт подойдёт, если вы хотите приготовить более крупную тушку или купили птицу с жёстким мясом – уксус исправит ситуацию, а результат не разочарует даже гурмана.

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цыпленок табака в духовке

Ингредиенты:

  • тушка цыплёнка;
  • 2 ст.ложки уксуса;
  • стебель лука-порея;
  • чёрный перец;
  • соль;
  • кориандр;
  • кинза;
  • эстрагон.

Приготовление:

  1. Разделайте тушку пополам, разрезав по грудине. Отбейте молотком.
  2. Мелко нарубите зелень, лук-порей нарежьте кольцами.
  3. Натрите тушку специями и солью.
  4. Смешайте зелень, лук и уксус. Этой смесью натрите курицу. Придавите тушку прессом, оставьте мариноваться на 30-40 минут.
  5. Уложите цыплёнка на противень, отправьте запекаться на 40 минут при 180°С.

Ароматный пряный цыплёнок станет идеальным мясным блюдом, которое будет «гвоздем» праздничного стола. Не бойтесь переборщить с приправами или маринадом – здесь приветствуется большое количество специй. Запекайте цыплёнка под прессом, чтобы он стал сочнее, и наслаждайтесь традиционным блюдом грузинской кухни, не выходя из дома.

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