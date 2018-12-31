Цыпленок табака в духовке – 4 пошаговых рецепта

Грузия славится колоритной кухней, основу которой составляют мясные блюда, приправленные специями. Одним из самых известных лакомств является цыплёнок табака в духовке. Название, правда, трансформировалось под русский язык. Изначально блюдо называлось «цыплёнок тапака», обозначая посуду, на которой и готовили курицу.

Сегодня роль тапаки выполняет глубокая сковорода, а принцип приготовления остаётся прежним – тушку молодой курицы нужно сплющить под прессом и запечь, положив сверху увесистый груз. Благодаря этому мясо становится нежным, сочным и ароматным.

Непременным атрибутом блюда являются специи – ими тщательно обмазывают тушку цыплёнка.

Старайтесь соблюдать правила приготовления блюда – это залог вкусного цыплёнка табака. Выбирайте тушку небольшого размера. Во-первых, она должна полностью войти в сковороду. Во-вторых, мясо подросшей курицы не такое нежное и спрессовать его сложнее.

Для создания пресса вы можете использовать увесистый груз, специальные кулинарные приспособления или же отбить тушку молотком, но делать это следует осторожно – чтобы не сломались косточки.

Цыплёнок табака в духовке с корочкой

Успешный результат зависит от того, как и в чём вы маринуете тушку. Многие совершают ошибку, обмазывая курицу чесноком перед тем, как отправить в духовку.

В результате на месте чеснока образуются угольки – он слишком быстро сгорает. Если хотите придать цыплёнку чесночный аромат, запекайте тушку без него, затем через 20 минут достаньте курицу, обмажьте чесноком и вновь отправьте в духовой шкаф.

Ингредиенты:

тушка цыплёнка;

2 чесночных зубца;

оливковое масло;

кинза;

базилик;

зелёный лук;

½ лимона;

перец;

соль.

Приготовление:

Тушку цыплёнка разрежьте по грудине, отбейте молотком или спрессуйте. Удалите все прожилки. Сделайте маринад, смешав порубленную зелень, маленькую ложку оливкового масла, перец, соль и сок из половины лимона. Обмажьте курицу полученной смесью, придавите прессом и оставьте на полчаса пропитываться. В сковороду налейте немного масла, чтобы курица не пригорела. Уложите тушку, придавите прессом, отправьте запекаться на 20 минут при 180°С. Выдавите чеснок, достаньте цыплёнка, обмажьте чесноком. Отправьте тушку запекаться ещё на 20 минут.

Цыплёнок табака в винном маринаде

Вино делает мясо ещё мягче и нежнее. Букет специй идеально гармонирует с куриным мясом и даёт возможность приготовить хрустящего цыплёнка табака в духовке, которым вы сможете удивить свою семью и гостей.

Ингредиенты:

тушка цыплёнка;

стакан красного сухого вина;

соль;

кориандр;

чёрный перец;

свежий или сушёный базилик;

зелень кинзы;

масло для обжарки.

Приготовление:

Тушку разрежьте надвое по грудине. Слегка отбейте молотком или придавите прессом. Мелко нарубите зелень. В вино добавьте зелень, ½ чайной ложки чёрного перца, соль по вкусу и пару щепоток кориандра. Перемешайте и обильно обмажьте цыплёнка этой смесью. Уложите тушку в вино на 30 минут, придавив прессом. Сковороду смажьте маслом, уложите в неё тушку. Придавите прессом и отправьте запекаться в духовку на 45 минут при 180°С.

Цыплёнок табака в духовке с картофелем

Очень часто грузинское блюдо готовят вместе с овощами – они пропитываются специями и соком, становятся ароматными и мягкими. Попробуйте сделать цыплёнка вместе с картошкой – вам не придётся готовить гарнир отдельно, в один заход вы приготовите сразу два бесподобных блюда.

Ингредиенты:

тушка цыплёнка;

0,5 кг картофеля;

соль;

масло для обжарки;

чёрный перец;

½ лимона;

зелень кинзы и базилика;

эстрагон.

Приготовление:

Тушку цыплёнка разрежьте по грудине на две части. Отбейте мясо. Натрите его мелко порубленной зеленью, специями и солью. Сбрызните соком лимона. Придавите грузом, оставьте мариноваться на полчаса. Картошку очистите, нарежьте дольками, отварите в подсоленной воде до полуготовности. Уложите на противень картошку, посыпьте её специями. Рядом разложите тушку цыплёнка. Запекайте в духовке в течение 45 минут при 180°С.

Цыплёнок табака в уксусном маринаде

Уксус тоже делает мясо гораздо нежнее. Этот рецепт подойдёт, если вы хотите приготовить более крупную тушку или купили птицу с жёстким мясом – уксус исправит ситуацию, а результат не разочарует даже гурмана.

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Ингредиенты:

тушка цыплёнка;

2 ст.ложки уксуса;

стебель лука-порея;

чёрный перец;

соль;

кориандр;

кинза;

эстрагон.

Приготовление:

Разделайте тушку пополам, разрезав по грудине. Отбейте молотком. Мелко нарубите зелень, лук-порей нарежьте кольцами. Натрите тушку специями и солью. Смешайте зелень, лук и уксус. Этой смесью натрите курицу. Придавите тушку прессом, оставьте мариноваться на 30-40 минут. Уложите цыплёнка на противень, отправьте запекаться на 40 минут при 180°С.

Ароматный пряный цыплёнок станет идеальным мясным блюдом, которое будет «гвоздем» праздничного стола. Не бойтесь переборщить с приправами или маринадом – здесь приветствуется большое количество специй. Запекайте цыплёнка под прессом, чтобы он стал сочнее, и наслаждайтесь традиционным блюдом грузинской кухни, не выходя из дома.