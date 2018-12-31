Цыпленок табака в духовке – 4 пошаговых рецепта

Сегодня роль тапаки выполняет глубокая сковорода, а принцип приготовления остаётся прежним – тушку молодой курицы нужно сплющить под прессом и запечь, положив сверху увесистый груз. Благодаря этому мясо становится нежным, сочным и ароматным.
Непременным атрибутом блюда являются специи – ими тщательно обмазывают тушку цыплёнка.
Старайтесь соблюдать правила приготовления блюда – это залог вкусного цыплёнка табака. Выбирайте тушку небольшого размера. Во-первых, она должна полностью войти в сковороду. Во-вторых, мясо подросшей курицы не такое нежное и спрессовать его сложнее.
Для создания пресса вы можете использовать увесистый груз, специальные кулинарные приспособления или же отбить тушку молотком, но делать это следует осторожно – чтобы не сломались косточки.
Цыплёнок табака в духовке с корочкой
Успешный результат зависит от того, как и в чём вы маринуете тушку. Многие совершают ошибку, обмазывая курицу чесноком перед тем, как отправить в духовку.В результате на месте чеснока образуются угольки – он слишком быстро сгорает. Если хотите придать цыплёнку чесночный аромат, запекайте тушку без него, затем через 20 минут достаньте курицу, обмажьте чесноком и вновь отправьте в духовой шкаф.
Ингредиенты:
- тушка цыплёнка;
- 2 чесночных зубца;
- оливковое масло;
- кинза;
- базилик;
- зелёный лук;
- ½ лимона;
- перец;
- соль.
Приготовление:
- Тушку цыплёнка разрежьте по грудине, отбейте молотком или спрессуйте. Удалите все прожилки.
- Сделайте маринад, смешав порубленную зелень, маленькую ложку оливкового масла, перец, соль и сок из половины лимона.
- Обмажьте курицу полученной смесью, придавите прессом и оставьте на полчаса пропитываться.
- В сковороду налейте немного масла, чтобы курица не пригорела. Уложите тушку, придавите прессом, отправьте запекаться на 20 минут при 180°С.
- Выдавите чеснок, достаньте цыплёнка, обмажьте чесноком. Отправьте тушку запекаться ещё на 20 минут.
Цыплёнок табака в винном маринаде
Вино делает мясо ещё мягче и нежнее. Букет специй идеально гармонирует с куриным мясом и даёт возможность приготовить хрустящего цыплёнка табака в духовке, которым вы сможете удивить свою семью и гостей.
Ингредиенты:
- тушка цыплёнка;
- стакан красного сухого вина;
- соль;
- кориандр;
- чёрный перец;
- свежий или сушёный базилик;
- зелень кинзы;
- масло для обжарки.
Приготовление:
- Тушку разрежьте надвое по грудине. Слегка отбейте молотком или придавите прессом.
- Мелко нарубите зелень.
- В вино добавьте зелень, ½ чайной ложки чёрного перца, соль по вкусу и пару щепоток кориандра. Перемешайте и обильно обмажьте цыплёнка этой смесью.
- Уложите тушку в вино на 30 минут, придавив прессом.
- Сковороду смажьте маслом, уложите в неё тушку.
- Придавите прессом и отправьте запекаться в духовку на 45 минут при 180°С.
Цыплёнок табака в духовке с картофелем
Очень часто грузинское блюдо готовят вместе с овощами – они пропитываются специями и соком, становятся ароматными и мягкими. Попробуйте сделать цыплёнка вместе с картошкой – вам не придётся готовить гарнир отдельно, в один заход вы приготовите сразу два бесподобных блюда.
Ингредиенты:
- тушка цыплёнка;
- 0,5 кг картофеля;
- соль;
- масло для обжарки;
- чёрный перец;
- ½ лимона;
- зелень кинзы и базилика;
- эстрагон.
Приготовление:
- Тушку цыплёнка разрежьте по грудине на две части.
- Отбейте мясо. Натрите его мелко порубленной зеленью, специями и солью. Сбрызните соком лимона. Придавите грузом, оставьте мариноваться на полчаса.
- Картошку очистите, нарежьте дольками, отварите в подсоленной воде до полуготовности.
- Уложите на противень картошку, посыпьте её специями.
- Рядом разложите тушку цыплёнка.
- Запекайте в духовке в течение 45 минут при 180°С.
Цыплёнок табака в уксусном маринаде
Уксус тоже делает мясо гораздо нежнее. Этот рецепт подойдёт, если вы хотите приготовить более крупную тушку или купили птицу с жёстким мясом – уксус исправит ситуацию, а результат не разочарует даже гурмана.
Ингредиенты:
- тушка цыплёнка;
- 2 ст.ложки уксуса;
- стебель лука-порея;
- чёрный перец;
- соль;
- кориандр;
- кинза;
- эстрагон.
Приготовление:
- Разделайте тушку пополам, разрезав по грудине. Отбейте молотком.
- Мелко нарубите зелень, лук-порей нарежьте кольцами.
- Натрите тушку специями и солью.
- Смешайте зелень, лук и уксус. Этой смесью натрите курицу. Придавите тушку прессом, оставьте мариноваться на 30-40 минут.
- Уложите цыплёнка на противень, отправьте запекаться на 40 минут при 180°С.
Ароматный пряный цыплёнок станет идеальным мясным блюдом, которое будет «гвоздем» праздничного стола. Не бойтесь переборщить с приправами или маринадом – здесь приветствуется большое количество специй. Запекайте цыплёнка под прессом, чтобы он стал сочнее, и наслаждайтесь традиционным блюдом грузинской кухни, не выходя из дома.
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