Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Капустники с фаршем получаются очень сочными всегда и довольно сытными. Приготовить их можно заранее, так как вкусные они в горячем, и в холодном виде.

При выборе капусты стоит приобретать белокочанную и ее нарезать затем тонкой соломкой. Для этого лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, если же его нет, тогда эту процедуру можно проделать обычным кухонным ножом.

При выборе мясного фарша лучше остановить выбор на курином филе. Конечно, если больше нравится свинина, тогда подойдет и она. Жарить же капустники желательно на сковороде с антипригарным покрытием. Так блюдо получится красивым и румяным по цвету со всех сторон, да и переворачивать будет его удобно на такой посуде, ведь ничего прилипать не будет. В саму же массу нужно обязательно добавить куриное яйцо и муку. Именно так капустники будут однородными, и распадаться, точно не будут.

Подавать к столу капустники лучше всего со сметаной или же каким-нибудь гарниром. К примеру, можете сделать молодой отварной картофель.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 1,5-2 ст. л.

Фарш куриный – 50-80 г.

Зелень (любая) – по вкусу.

Масло растительное – буквально 50-60 мл;

Соль – 2-3 щепотки.

Перец – 2-3 щепотки.

Как приготовить:

Капусту вымойте, снимите листья, которые сверху. Нашинкуйте ее тонкой соломкой.

Сразу же переложите нарезанный овощ в миску, туда же добавьте нарезанную мелко зелень.

Добавьте соль и перец.

Вбейте яйцо, лучше использовать домашнее.

Затем добавьте фарш.

Если мясо вы приобрели куском, тогда нарежьте его на куски и перекрутите на мясорубке.

Перемешайте. Эту процедуру проделайте с помощью ложки.

Всыпьте муку. Снова перемешайте.

На сковороде разогрейте масло растительное. Выложите ложкой капустники.

Жарьте их на среднем огне.

Выложите капустники с фаршем, прежде всего, на бумажное полотенце. Оставьте их на несколько секунд, а затем переложите на красивое блюдо. Подайте их к столу!

Приятного аппетита!