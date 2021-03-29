БУДЕТ ВКУСНО!

129 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

304

Капустники с фаршем получаются очень сочными всегда и довольно сытными. Приготовить их можно заранее, так как вкусные они в горячем, и в холодном виде.

При выборе капусты стоит приобретать белокочанную и ее нарезать затем тонкой соломкой. Для этого лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, если же его нет, тогда эту процедуру можно проделать обычным кухонным ножом.

При выборе мясного фарша лучше остановить выбор на курином филе. Конечно, если больше нравится свинина, тогда подойдет и она. Жарить же капустники желательно на сковороде с антипригарным покрытием. Так блюдо получится красивым и румяным по цвету со всех сторон, да и переворачивать будет его удобно на такой посуде, ведь ничего прилипать не будет. В саму же массу нужно обязательно добавить куриное яйцо и муку. Именно так капустники будут однородными, и распадаться, точно не будут.

Подавать к столу капустники лучше всего со сметаной или же каким-нибудь гарниром. К примеру, можете сделать молодой отварной картофель.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука – 1,5-2 ст. л.
  • Фарш куриный – 50-80 г.
  • Зелень (любая) – по вкусу.
  • Масло растительное – буквально 50-60 мл;
  • Соль – 2-3 щепотки.
  • Перец – 2-3 щепотки.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Как приготовить:

Капусту вымойте, снимите листья, которые сверху. Нашинкуйте ее тонкой соломкой.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Сразу же переложите нарезанный овощ в миску, туда же добавьте нарезанную мелко зелень.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Добавьте соль и перец.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Вбейте яйцо, лучше использовать домашнее.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Затем добавьте фарш.

Если мясо вы приобрели куском, тогда нарежьте его на куски и перекрутите на мясорубке.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Перемешайте. Эту процедуру проделайте с помощью ложки.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Всыпьте муку. Снова перемешайте.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

На сковороде разогрейте масло растительное. Выложите ложкой капустники.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Жарьте их на среднем огне.

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Выложите капустники с фаршем, прежде всего, на бумажное полотенце. Оставьте их на несколько секунд, а затем переложите на красивое блюдо. Подайте их к столу!

Капустники с фаршем — вкусные, сочные и сытные

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
блюда из фаршаовощные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх