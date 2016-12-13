Очень эффектный салат «Кукурузка» без майонеза. Красиво и вкусно!

В этом году приготовлю на новогодний стол!
Ингредиенты:
Консервированная кукуруза — 300 г
Яйцо — 3 шт.
Твердый сыр — 150 г
Чернослив — 150 г
Чеснок — 3 зуб.
Сметана — 4 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Соль по вкусу
Зелень по вкусу
Приготовление:
Чернослив заливаем холодной водой и оставьте набухнуть 15–20 минут. Затем обсушиваем нарезаем ножом.
Яйца, сваренные вкрутую, натереть на крупной терке.
Для соуса смешайте сметану с горчицей и посолите.
Сыр натереть на терке и смешать с 1 ст. л. соуса и выкладываем массу на блюдо, придав в форме овала.
В чернослив добавить пропущенный через пресс чеснок и выкладываем сверху сыра, смазываем половиной оставшегося соуса.
Затем выкладываем яйца, снова смазываем соусом, выкладываем кукурузу и украшаем.
Убираем в холодильник на пару часов
Приятного аппетита!
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