Очень эффектный салат «Кукурузка» без майонеза. Красиво и вкусно!

В этом году приготовлю на новогодний стол!

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза — 300 г

Яйцо — 3 шт.

Твердый сыр — 150 г

Чернослив — 150 г

Чеснок — 3 зуб.

Сметана — 4 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль по вкусу

Зелень по вкусу

Приготовление:

Чернослив заливаем холодной водой и оставьте набухнуть 15–20 минут. Затем обсушиваем нарезаем ножом.

Яйца, сваренные вкрутую, натереть на крупной терке.

Для соуса смешайте сметану с горчицей и посолите.

Сыр натереть на терке и смешать с 1 ст. л. соуса и выкладываем массу на блюдо, придав в форме овала.

В чернослив добавить пропущенный через пресс чеснок и выкладываем сверху сыра, смазываем половиной оставшегося соуса.

Затем выкладываем яйца, снова смазываем соусом, выкладываем кукурузу и украшаем.

Убираем в холодильник на пару часов

Приятного аппетита!

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