БУДЕТ ВКУСНО!

130 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Магазинные творожные сырки давно растеряли большую часть так ценимого нами вкуса. Зато настоящие сырки в глазури легко приготовить и на обычной кухне, причем в основных ингредиентах только творог и немного шоколада.

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Начнем как раз с него. 160 граммов любого горького шоколада нужно растопить, а затем смешать с 30 миллилитрами растительного масла. Теперь аккуратно (удобнее делать это кисточкой) наносим растопленный шоколад на стенки силиконовой формы для выпечки и ставим ее в морозилку на несколько минут.

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Тем временем подготовим начинку. В отдельной миске смешиваем блендером 400 граммов творога, 40 граммов мягкого сливочного масла, 50 граммов сахарной пудры.

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Выкладываем творог в силиконовую форму, сверху заливаем остатками шоколада и снова ставим в морозилку до полного застывания шоколада.

Творожные сырки в глазури за 30 минут

Видеорецепт:

Удобно, что вкус сырков легко менять. Попробуйте, к примеру, добавить к творогу цукаты, или просто использовать другой шоколад.

 

 

Ссылка на первоисточник
десерты
Обсудить

Картина дня

наверх