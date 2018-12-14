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Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Замечательный грузинский рецепт приготовления свиных ребрышек. Цхаре некнеби можно приготовить и в духовке и на углях. Мясо получается очень ароматным и нежным.

Сложностей в приготовлении нет никаких, ингредиенты тоже просты и доступны. Единственно  потребуется время для того, чтобы свиные ребрышки замариновались.

Такое блюдо можно смело подать и на праздничный стол, тем более, что на большом противне в духовке можно сразу приготовить свиные ребрышки на большую компанию.

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Для приготовления свиных ребрышек по-грузински понадобится

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

  • Свиные ребрышки. 1 кг.
  • Мацони. 1 стакан.
  • Чеснок. 2-3 зубчика.
  • Сухая аджика.  1-2 чайные ложки в зависимости от желаемой остроты.
  • Соль.  По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим цхаре некнеби — запеченные свиные ребрышки в аджике

Свиные ребрышки разрезаем на куски по 1 ребру.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Чеснок чистим , нарезаем на пластинки и выкладываем в ступку,  добавив немного крупной соли.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Перетираем чеснок с солью так, чтобы получилась гладкая кашица.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

В большую миску, в которой будем мариновать мясо, выкладываем мацони, чеснок и сухую аджику.  Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу, учитывая, что  мясо возьмет необходимое количество соли из маринада.

Если у Вас нет мацони, то можно в качестве замены использовать не очень густой греческий йогурт без добавок, особенно, если чуть-чуть развести йогурт нежирным кефиром.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Тщательно перемешиваем маринад, чтобы все его ингредиенты равномерно  распределились по всему объему.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Выкладываем в маринад мясо и очень хорошо перемешиваем.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Затягиваем миску пленкой или закрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь. Впрочем, мариновать можно и сутки и двое.

Мясо очень хорошо впитывает в себя маринад и аромат аджики. Это будет отчетливо видно — после маринования видимой глазом влаги ощутимо убавится.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Если готовите не решетке над углями, то нужно разжечь мангал, дождаться, когда угли подернутся легким пеплом, выложить мясо на решетку, смазанную растительным маслом без запаха, и поставить решетку над углами.  Обжарить мясо до уверенной корочки, перевернуть решетку и довести мясо до готовности.

Я, более чем, уверен, что большинство будет готовить цхаре некнеби в духовке, хотя бы потому, что в  условиях городской квартиры достаточно проблематично использовать мангал и уголь.

Разогреваем духовку до 170°C.  Нагрев нужен достаточно слабый, чтобы мясо жарилось не спеша и как следует пропеклось, слегка поджарилось и не пересохло.

Застилаем противень бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом.  Если  бумага заведомо хорошая и легко снимается после приготовления, то можно и не смазывать.

Выкладываем замаринованное мясо в один слой.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Ставим противень в духовку на средний уровень. Примерно минут через 20-25 проверяем мясо. Нижняя поверхность ребрышек уже поджарится, а вот верхняя просто слегка подсохнет и подпечется.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Переворачиваем ребрышки и ставим снова в духовку еще минут на 10-15.  Доводим мясо до полной готовности и красивой поджаристой корочки с обеих сторон.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

Вот и все, цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике по-грузински готовы.

Подавать лучше всего со свежими овощами и лепешкой, впрочем к этому блюду подойдет практически любой гарнир.  И совсем не повредит бокал красного сухого вина.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

P.S.  Мясо получается настолько сочным и ароматным, что какие-либо соусы для ребрышек просто не нужны. Для придания дополнительного вкуса лучше всего дополнить блюдо свежей зеленью и луком.  И, конечно же, не стоит забывать про кинзу, которую так любят в Грузии, тем более, что к цхаре некнебикинза очень подходит.

Цхаре некнеби — свиные ребрышки в аджике и мацони

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