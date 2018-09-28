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Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Рецепт: Помидоры соленые с чесноком и укропом Мамины

Пикантные соленые помидоры на осень, для засолки в ведре, банке или контейнере. Оригинальный вкус и яркий вид, делаются легко из доступных продуктов. Похожие рецепты на сайте есть, но именно такого способа засолки не увидела.

Ингредиенты для «Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"»:

  • Помидор (красные, желательно продолговатой формы) — 6 кг
  • Укроп (средний) — 2-3 пуч.
  • Соль — 0,1 кг
  • Чеснок (головки) — 3 шт

Время приготовления: 100 минут

Количество порций: 20

Рецепт «Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"»:

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Помидоры тщательно моем

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Укроп режем мелко, чеснок чистим и пропускаем через пресс

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

У помидор надрезаем "крышечку" но не до конца.

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Закладываем соль, чеснок, укроп. Соли на одну помидорку нужно от 0,25 до 0,5 чайной ложки. Ориентируйтесь на размер помидора и саму соль. Я клала 0.25ложки. Мои помидоры были не крупные. Достаточно равномерно покрыть солью срез помидора, положить чеснока 0,25 ложки и щепотку укропа. Сориентироваться довольно просто в процессе. На фото, думаю, понятно)))

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Вот такие красавцы получаются

Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"

Укладываем в ведёрко один на один, рядами, крышечками вверх.

Ставим в холодное место. Холодильник или погреб в частном доме. В теплом месте закиснут.


Слабосоленые помидоры будут уже дня через 3.

Приятного аппетита!

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