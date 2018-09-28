Пикантные соленые помидоры на осень, для засолки в ведре, банке или контейнере. Оригинальный вкус и яркий вид, делаются легко из доступных продуктов. Похожие рецепты на сайте есть, но именно такого способа засолки не увидела.
Ингредиенты для «Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"»:
- Помидор (красные, желательно продолговатой формы) — 6 кг
- Укроп (средний) — 2-3 пуч.
- Соль — 0,1 кг
- Чеснок (головки) — 3 шт
Время приготовления: 100 минут
Количество порций: 20
Рецепт «Помидоры соленые с чесноком и укропом "Мамины"»:
Закладываем соль, чеснок, укроп. Соли на одну помидорку нужно от 0,25 до 0,5 чайной ложки. Ориентируйтесь на размер помидора и саму соль. Я клала 0.25ложки. Мои помидоры были не крупные. Достаточно равномерно покрыть солью срез помидора, положить чеснока 0,25 ложки и щепотку укропа. Сориентироваться довольно просто в процессе. На фото, думаю, понятно)))
Укладываем в ведёрко один на один, рядами, крышечками вверх.
Ставим в холодное место. Холодильник или погреб в частном доме. В теплом месте закиснут.
Слабосоленые помидоры будут уже дня через 3.
Приятного аппетита!
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