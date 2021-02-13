5 быстрых блюд из покупных пельменей

Вам надоело долго стоять у плиты? Выход из кухонного рабства есть! В роли спассредства ... пачка обыкновенных замороженных пельменей. Разумеется, они должны быть проверенными, опробованными, качественными, а не абы какими. Тогда, проявив смекалку и приложив мимимум усисилий, вы сможете быстро "сообразить" из них как минимум 5 полноценных блюд (а не просто в кипяток покидать).

Поджарка из пельменей

Да-да, это как-то по-студенчески. Но когда накалываешь на вилочку поджаристый, взрывающийся соком пельменный бочок, - все взрослые мысли о том, что это неизящно, жирно и вообще несерьезно, мгновенно улетучиваются. Тут еще много зависит от того, как жарить и на чем. Рекомендуем исключительно на топленом масле, оно придаст тесту самую румяную корочку. Масло должно быть много, а сковородка глубокая. Сначала обжарьте в масле чеснок - для аромата. Потом его уберите (иначе будет горчить) и кидайте пельмени, прямо из заморозки, предварительно не отваривая. И потомите их на небольшом огне, пока не расстают. Тогда они получатся особенно сочными и даже слегка раздуются от гордости. А после - хорошенько подрумяньте, увеличив огонь.

Последние штрихи - молотый перец, листик шалфея или тархуна, небрежно кинутый в самую масляную гущу, свежая зелень, горчица или капелька уксуса (лучше, конечно, винного, а не столового).

После такого средиземноморского тюннинга вы покупные пельмени даже не узнаете!

Поджарка из пельменей

Суп с пельменями

Если в холодильнике у вас найдется замороженный куриный или говяжий бульон - отлично. Если нет - на скорую руку приготовьте овощной. Крупно нарежьте лук и морковь, добавьте фенхель и сельедерей (ну, вдруг остались от 33 салатов). Вот, практически и все. Все это залеваем водой, кипятим и варим под крышкой на небольшом огне 20-25 мин. Затем овощи вылавливаем, бульон перчим-солим, внедряем в него замороженные пельмени и варим их до готовности.

Добавьте в суп пару капель соуса табаско, немного кисло-сладкого китайского или любого соевого соуса, сметана в любом случае не повредит. Посыпьте рубленым зеленым луком или петрушкой. Хотите кулинарного триумфа? Запустите к пельменям в суп обжаренные ломтики шампиньонов или тонко наструганные листья пекинской капусты.

Суп с пельменями

Шашлык из пельменей

Тут главное не точный список ингредиентов, а сама идея и ее аккуратное исполнение. Стоит только отварить пельмени и слегка обжарить их под грилем до румяной корочки. А дальше можно "собирать" шашлычки на деревянных шпажках из всего, что угодно: чередуя пельмени листиками мяты или базилика, ломтиками обжаренного бекона, грибов, копченой колбасы. А можете подать к пельменным шашлычкам плошку горячего бульона, самое то после катка или лыжной прогулки.

Шашлычки из пельменей

Пирог из пельменей

Поверьте, если не раскрывать гостям, из чего сделан этот пирог, никто никогда не догадается. А вы и не говорите, пусть думают, что вы колдовали над ним часа два. Хотя на самом деле пельменный пирог - выпечка мгновенного приготовления и не менее быстрого поглощения. Разогрейте духовку до 200 ºС. Разморозьте пачку пельменей. Выложите их в форму для пирога впритык друг к другу и раскатайте скалкой, смазанной маслом.

Украшать эту немудреную композицию можно до бесконечности. Смазать итальянским томатным соусом, посыпать пармезаном и оливками, превратив в подобие пиццы. Сделать корочку при помощи панировочных сухарей и взбитого яйца. Наконец, если воспитание позволяет, просто сдобрить кетчупом или майонезом. И в разогретую до 180-200С духовку минут на 30-40. Лепота!

Пирог из пельменей

Пельмени в горшочке с сыром и сухарями

Русская классика, которая идет "на ура" и на детских утренниках, и на взрослых посиделках.

Хорошенько смажьте изнутри горшочек сливочным маслом, присыпьте молотыми сухарями. Выложите в нее слоями поджарку из лука с морковью, грибы, отваренные до полуготовности пельмени, а сверху присыпьте тертым сыром. И отправьте в духовку на 25-30 минут. Даже жалко рушить ножом и вилкой такую румяную красоту.

Пельмени в горшочке с сыром и сухарями