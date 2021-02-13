БУДЕТ ВКУСНО!

129 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина13 февраля, 10:22
    Лет 30 такие готовлю и только сейчас узнаю, что я пеку хлеб "Базлама"Хлеб "Базлама" на...
  • Светлана Коптева13 февраля, 8:46
    Интересные варианты) Но большое количество орфографических ошибок отвлекает... "пока не расСтают", " залЕваем водой",...5 быстрых блюд из...
  • Oltaviro Oltaviro13 февраля, 7:35
    Даже не смешно. Хотя, если никогда котлетами нормальными, хотя бы из курицы, не кормила...Котлеты из фасоли...

5 быстрых блюд из покупных пельменей

Вам надоело долго стоять у плиты? Выход из кухонного рабства есть! В роли спассредства ... пачка обыкновенных замороженных пельменей. Разумеется, они должны быть проверенными, опробованными, качественными, а не абы какими. Тогда, проявив смекалку и приложив  мимимум усисилий, вы сможете быстро "сообразить" из них  как минимум 5 полноценных блюд (а не просто в кипяток покидать).304

Поджарка из пельменей  

Да-да, это как-то по-студенчески. Но когда накалываешь на вилочку  поджаристый, взрывающийся соком пельменный бочок, - все взрослые мысли о том, что это неизящно, жирно и вообще несерьезно, мгновенно улетучиваются. Тут еще много зависит от того, как жарить и на чем. Рекомендуем исключительно на топленом масле, оно придаст тесту самую румяную корочку. Масло должно быть много, а сковородка глубокая. Сначала обжарьте в масле чеснок - для аромата. Потом его уберите (иначе будет горчить) и кидайте пельмени, прямо  из заморозки, предварительно не отваривая. И потомите их на небольшом огне, пока не расстают. Тогда они получатся особенно сочными и даже слегка раздуются от гордости. А после - хорошенько подрумяньте, увеличив огонь.

Последние штрихи - молотый перец, листик шалфея или тархуна, небрежно кинутый в самую масляную гущу, свежая зелень, горчица или  капелька уксуса (лучше, конечно, винного, а не столового).

После такого средиземноморского тюннинга вы покупные пельмени даже не узнаете! 

5 быстрых блюд из покупных пельменейПоджарка из пельменей 

Суп с пельменями 

Если в холодильнике у вас найдется замороженный  куриный или говяжий бульон - отлично. Если нет - на скорую руку приготовьте овощной. Крупно нарежьте лук и морковь, добавьте фенхель и сельедерей  (ну, вдруг остались от 33 салатов). Вот, практически и все.   Все это залеваем водой, кипятим и варим под крышкой на небольшом огне 20-25 мин. Затем овощи вылавливаем, бульон перчим-солим,  внедряем в него замороженные пельмени и варим их до готовности.  

Добавьте в суп пару капель соуса табаско, немного кисло-сладкого китайского или любого соевого соуса, сметана в любом случае не повредит. Посыпьте рубленым зеленым луком или петрушкой. Хотите кулинарного триумфа? Запустите к пельменям в суп обжаренные ломтики шампиньонов или тонко наструганные листья пекинской капусты. 

5 быстрых блюд из покупных пельменейСуп с пельменями

Шашлык из пельменей 

Тут главное не точный список ингредиентов, а сама идея и ее аккуратное исполнение. Стоит только отварить пельмени и слегка обжарить их под грилем до румяной корочки.  А дальше можно "собирать" шашлычки на деревянных шпажках из всего, что угодно:  чередуя пельмени листиками мяты или базилика, ломтиками обжаренного бекона, грибов,  копченой колбасы. А можете подать к пельменным шашлычкам плошку горячего бульона,  самое то после катка или лыжной прогулки. 

5 быстрых блюд из покупных пельменейШашлычки из пельменей

Пирог из пельменей

Поверьте, если не раскрывать гостям,  из чего сделан этот пирог, никто никогда не догадается. А вы и не говорите, пусть думают, что вы колдовали над ним часа два. Хотя на самом деле пельменный пирог - выпечка мгновенного приготовления и не менее быстрого поглощения. Разогрейте духовку до 200 ºС. Разморозьте пачку пельменей. Выложите их в форму для пирога впритык друг к другу и  раскатайте скалкой, смазанной маслом.

Украшать эту немудреную композицию можно до бесконечности. Смазать итальянским томатным соусом, посыпать пармезаном и оливками, превратив в подобие пиццы. Сделать корочку при помощи панировочных сухарей и взбитого яйца. Наконец, если воспитание позволяет, просто сдобрить кетчупом или майонезом. И в разогретую до 180-200С духовку минут на 30-40. Лепота! 

5 быстрых блюд из покупных пельменейПирог из  пельменей 

Пельмени в горшочке с сыром и сухарями

Русская классика, которая идет "на ура" и на детских утренниках, и на взрослых посиделках. 

Хорошенько смажьте изнутри горшочек сливочным маслом, присыпьте молотыми сухарями. Выложите в нее слоями поджарку из лука с морковью, грибы, отваренные до полуготовности пельмени, а сверху присыпьте тертым сыром. И отправьте в духовку на 25-30 минут. Даже жалко рушить ножом и вилкой такую румяную красоту.  

5 быстрых блюд из покупных пельменей Пельмени в горшочке с сыром и сухарями

 

 

Ссылка на первоисточник
рецептыпельмени
1
Обсудить

Картина дня

наверх