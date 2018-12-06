Черничный чизкейк без выпечки

Чизкейки бывают двух видов — с запеченной начинкой и холодного приготовления. В непеченые чизкейки часто добавляют желатин, чтобы он держал форму.
Именно такой чизкейк без выпечки я и приготовила.
Ингредиенты.
печенье миндальное амаретти — 125г
сливочное масло — 75г
сливочный сыр — 250г
сливки жирностью 33% — 1,5 ст.
сахар «Мистраль» универсальный — 1 ст.
черника (свежемороженная) — 1 ст.
лимонный сок — 1 ч.л.
лимонная цедра — 1 ч.л.
желатин — 4 пластинки (8г)
Приготовление.
Чернику оттаять, откинуть на сито, сок сохранить.
Вылить черничный сок в небольшую кастрюлю, всыпать 3/4 стакана сахара, довести до кипения.
Добавить в кипящий сироп ягоды черники, лимонный сок и цедру. Варить 5-7 минут после закипания. Снять с огня и остудить.
Печенье измельчить в порошок,
сливочное масло растопить и смешать с измельченным печеньем.
Эту массу распределить по дну и стенкам формы, плотно утрамбовать ложкой. У меня была форма с основанием 22см, к верху расширяющаяся.
Пластинки желатина замочить в холодной воде. Нагреть полстакана сливок, растворить желатин в горячих сливках
Взбить стакан сливок с оставшимся сахаром, добавить сливочный сыр, еще раз взбить, влить сливки с желатином, перемешать.
Выложить сливочную массу на основу из печенья, разровнять и поставить в холодильник на час.
Черничное варенье распределить по поверхности чизкейка.
Поставить чизкейк охладиться в холодильник.
Свежие комментарии