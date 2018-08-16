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Супертающее тесто "Как пух" для пирожков

Мечтаете испечь супертающие во рту пирожки? Хотите, чтобы фруктовая начинка никогда не вытекала и не пригорала при выпечке?

Пирожки с вишнямиПирожки с вишнями

Секреты приготовления в этом рецепте. Действительно, супертесто — сдобное, дрожжевое. Попробуйте и убедитесь, насколько оно пушистое. Выпечка не черствеет минимум 2-3 дня. 
Начинка вишневая — если не хотите, чтобы она вытекла, сделайте так. Вишню без косточек высыпьте в миску (0,5 кг). Добавьте 6 ст. ложек сахара и 2 ст. ложки крахмала. На медленном огне немного нагрейте — вишня сразу загустеет, и начинка получится как густой кисель. Попробуйте, нереально вкусно и удобно!
 

Ингредиенты:

Тесто:

  • дрожжи сухие — 1 пакет (11 г);
  • мука — 550 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • молоко — 300 мл;
  • соль – 1/2 ч. ложки;
  • ванилин — 1/4 ч. ложки.

 Начинка: 

  • вишня — 500 г;
  • сахар — 6 ст. ложки;
  • крахмал — 2 ст. ложки.

 Для смазывания верха:

  • сметана — 2 ч. ложки;
  • желток яичный — 1 шт.

 Пирожки с вишней в духовке
Пирожки с вишней в духовке

Приготовление:

  1. Я замешивала тесто в хлебопечке. Просто положила все ингредиенты в чашу и включила замес. Через 40 минут тесто готово. Если у вас нет хлебопечки, то придется ручками). Все, как обычно: опара, замес, один раз подошло, потом второй раз, и можно формировать пирожки.
  2. Я разрезала тесто на 16 частей. Примерная порция 50-60 г. В каждый кружок ложку густой начинки и защипываем — кто как умеет. Кладем на присыпанный противень швом вниз. Сверху смазываем смесью желтка и сметаны и получаем такую шикарную румяную корочку.
  3. Выпекаем 20 минут, температура 180ºС.

Всем приятного аппетита! 



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