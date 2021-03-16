Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

Супер простой салатик по этому рецепту можно приготовить всего за несколько минут в любое время года. Кроме моркови, для него нужны самые элементарные продукты. Салат станет прекрасным дополнением к ужину: он хорошо сочетается и с гарнирами, и с мясными блюдами. Очень вкусно!

Порций: 2

Время приготовления: 10 м.

Ингредиенты (2 порции)

Морковь — 250 г

Перец черный молотый — по вкусу

Сметана — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Чеснок — 2 зуб.

Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: одну крупную или две мелких морковки, чеснок по вкусу (по моему вкусу достаточно 2 зубчика), соль, чёрный молотый перец и несколько ложек сметаны. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт или домашний майонез. Чем слаще морковь, используемая для салата, тем вкуснее он получится. Если вам попалась пресная морковь, можно добавить в готовое блюдо одну-две щепотки сахара.

2. Морковь очистить от верхней грубой части и натереть на тёрке.

Красивее всего салат смотрится, если натереть морковь на тёрке для моркови по-корейски.

3. Выложить тёртую морковь в миску. Добавить соль, чёрный молотый перец и раздавленный через пресс чеснок.

4. Заправить салат сметаной и перемешать.

5. Подавать салат в общей салатнице, украсив свежей зеленью, либо выложив порционно в креманки.

Приятного аппетита!