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Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

Супер простой салатик по этому рецепту можно приготовить всего за несколько минут в любое время года. Кроме моркови, для него нужны самые элементарные продукты. Салат станет прекрасным дополнением к ужину: он хорошо сочетается и с гарнирами, и с мясными блюдами. Очень вкусно!

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Порций: 2

Время приготовления: 10 м.

Ингредиенты (2 порции)

Морковь — 250 г
Перец черный молотый —  по вкусу
Сметана — 3 ст.л.
Соль —  по вкусу
Чеснок — 2 зуб.

Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: одну крупную или две мелких морковки, чеснок по вкусу (по моему вкусу достаточно 2 зубчика), соль, чёрный молотый перец и несколько ложек сметаны. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт или домашний майонез. Чем слаще морковь, используемая для салата, тем вкуснее он получится. Если вам попалась пресная морковь, можно добавить в готовое блюдо одну-две щепотки сахара.

Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

2. Морковь очистить от верхней грубой части и натереть на тёрке.
Красивее всего салат смотрится, если натереть морковь на тёрке для моркови по-корейски.

Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

3. Выложить тёртую морковь в миску. Добавить соль, чёрный молотый перец и раздавленный через пресс чеснок.

Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

4. Заправить салат сметаной и перемешать.

Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

5. Подавать салат в общей салатнице, украсив свежей зеленью, либо выложив порционно в креманки.

Приятного аппетита!

Салат из моркови со сметаной и чесноком - проще не придумаешь!

 

 

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