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Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдо

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В кухне каждой страны есть удивительные блюда. Немецкая кухня не исключение. Среди традиционных блюд есть одно, которое готовят на основе хлеба, но сразу даже и не догадаешься, что это один из главных ингредиентов.

Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдоОснова блюда - хлеб, который необходимо нарезать небольшими кубиками

В первую очередь нужно взять булку хлеба, именно белого. Подойдет абсолютно любой, даже несвежий, который уже есть никто не желает. Хлеб вместе с коркой нарезается на кубики, по размеру небольшие, которые помещаются в кастрюлю или миску, главное, чтобы она была глубокой.

Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдоРепчатый лук нарезается мелко и поджаривается

Второй ингредиент – репчатый лук. Понадобится одна луковица, которую нужно нарезать достаточно мелко и поджарить.
Потом берем молоко в количестве 150 мл, подогреваем его. На один батон потребуется именно именно столько. Отдельно взбиваются два яйца.

Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдоВ смесь взбитых яиц, молока и лука добавляется нарезанный ранее хлеб

В хлеб добавляем лук, молоко, яйца. Все это оставляем на десять-пятнадцать минут. После того, как кусочки хлеба пропитаются и станут мягкими, добавляем перец и соль. Затем все перемешиваем до состояния однородной массы, напоминающей тесто. Из этой массы формируем шарики, которые затем варятся в соленой воде в течение двадцати минут.

Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдоОтличным дополнением к хлебным шарикам будет грибное рагу с луком и сливками

За это время готовим грибное рагу. Поджариваем 350 граммов грибов, например, шампиньонов, предварительно крупно их нарезав.
Когда они уже практически приготовятся, добавляем в сковородку лук, порезанный мелко, и все вместе жарим пять-семь минут. После этого добавляем туда 150 мл сливок и около пяти минут тушим.

Бюджетный рецепт, как из залежавшегося хлеба приготовить вкусное немецкое блюдоКлецки получаются неимоверно вкусные

С этим рагу и подаем готовые шарики из хлеба. Называется блюдо Клецки (knödel). Получается неимоверно вкусно!

 

 

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