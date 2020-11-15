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Легкий салатик из свеклы на ужин

Легкий салатик из свеклы на ужин

Свекла — «чистильщик» организма № 1. Она помогает при хронических запорах, выводит лишнюю жидкость, полезна при ожирении и заболеваниях печени, препятствует развитию атеросклероза и гипертонии, полезна для здорового кроветворения и поддержки щитовидной железы.

Легкий салатик из свеклы на ужин

В составе свеклы: фруктоза и глюкоза, витамины В, ВВ и С, каротиноиды, лимонная, щавелевая, яблочная, фолиевая и пантотеновая кислоты, калий, железо, магний, марганец, йод, цинк, фосфор, а также бетаин, лизин, аргинин и большое количество клетчатки. Калорий в свекле — всего 40 ккал на 100 граммов. Все эти свойства позволяют относить этот яркий овощ к здоровому питанию. Чтобы включать его в меню как можно чаще, попробуйте разнообразить свой рацион. Рецепт простейшего и полезнейшего салата на скорую руку ниже.

Ингредиенты:

  • 400 г отварной свеклы;
  • 100 г чернослива;
  • 50 г грецких орехов;
  • сметана, 3–5 столовых ложек (по вкусу);
  • соль (по вкусу, но можно без нее).

Сметану желательно использовать малой жирности и добавлять по вкусу. Чернослив — брать качественный, мясистый.

Салат из свеклы с черносливом, грецкими орехами и сметаной. Пошаговый рецепт

  1. Вареную свеклу очистить от кожуры и натереть на терке.
  2. Чернослив запарить в кипятке на 5–7 минут, затем воду слить, чернослив обсушить и некрупно нарезать.
    Очищенные грецкие орехи порубить ножом.
  3. Соединить все ингредиенты в миске, заправить сметаной и хорошо перемешать. Попробовать, если будет мало соли, то подсолить. Дать настояться в холодильнике минут 15–20 и подать к столу.

Салатик можно готовить в большом салатнике или порционно. Подавать с веточкой петрушки. Идеально на ужин!

Легкий салатик из свеклы на ужин

 

 

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