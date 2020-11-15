Легкий салатик из свеклы на ужин

Свекла — «чистильщик» организма № 1. Она помогает при хронических запорах, выводит лишнюю жидкость, полезна при ожирении и заболеваниях печени, препятствует развитию атеросклероза и гипертонии, полезна для здорового кроветворения и поддержки щитовидной железы.

В составе свеклы: фруктоза и глюкоза, витамины В, ВВ и С, каротиноиды, лимонная, щавелевая, яблочная, фолиевая и пантотеновая кислоты, калий, железо, магний, марганец, йод, цинк, фосфор, а также бетаин, лизин, аргинин и большое количество клетчатки. Калорий в свекле — всего 40 ккал на 100 граммов. Все эти свойства позволяют относить этот яркий овощ к здоровому питанию. Чтобы включать его в меню как можно чаще, попробуйте разнообразить свой рацион. Рецепт простейшего и полезнейшего салата на скорую руку ниже.

Ингредиенты:

400 г отварной свеклы;

100 г чернослива;

50 г грецких орехов;

сметана, 3–5 столовых ложек (по вкусу);

соль (по вкусу, но можно без нее).

Сметану желательно использовать малой жирности и добавлять по вкусу. Чернослив — брать качественный, мясистый.

Салат из свеклы с черносливом, грецкими орехами и сметаной. Пошаговый рецепт

Вареную свеклу очистить от кожуры и натереть на терке. Чернослив запарить в кипятке на 5–7 минут, затем воду слить, чернослив обсушить и некрупно нарезать. Очищенные грецкие орехи порубить ножом. Соединить все ингредиенты в миске, заправить сметаной и хорошо перемешать. Попробовать, если будет мало соли, то подсолить. Дать настояться в холодильнике минут 15–20 и подать к столу.