Теперь на природу мангал не беру: мой рецепт вкусного мяса с овощами (очень вкусного)

Когда у моего мужа плохое настроение, готовлю на ужин "мясо по-французски" по-новому. Чаще, конечно, в духовке готовлю. Но, когда выезжаем на дачу или к реке, есть более интересный способ приготовления. И мангал здесь не нужен.

Как готовить:

Ничего подготавливать заранее не нужно. Я называю этот рецепт "ленивым", потому что все продукты сразу закладываются в форму. И потом ничего перемешивать не нужно. Просто нужно немного подождать! Результат всегда потрясающий!

Мясо можно любое взять. У меня сегодня говядина. Нарезаю на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см, а размером примерно 6х7 см. Но это не очень важно. Можно сделать кусочки и крупнее. Тут как вам удобнее.

Молодой картофель очищаю от тонкой кожицы. Выкладываю в миску, добавляю соль, ароматные травы, черный молотый перец и немного растительного масла. Перемешиваю.

В форму выкладываю кусочки мяса и картофель. Мясо не солю!

Лук нарезаю кружочками и выкладываю на мясо. Сверху - сыр и майонез. Именно лук, сыр и майонез здесь вместо специй и соли. Майонез всегда использую домашний. Ссылочку на несколько рецептов домашнего майонеза оставлю в конце статьи. Чаще для этого блюда готовлю майонез на молоке. Но сегодня у меня классический.

Теперь блюдо можно поставить в духовку, накрыв фольгой, на полчаса. Температура 180 градусов. Через полчаса фольгу снимаю и готовлю еще минут 30-35. Но тут нужно следить, чтоб не подгорело, картофель обычно поливаю выделившимся соком, можно перевернуть, чтоб подрумянился равномерно. За 5 минут до готовности добавляю помидоры.

Но я сегодня готовлю по-новому! На природе! В печи для томления. И стоять около печки не нужно!

Устанавливаю на угли и "забываю" на 1,5 часа. Принцип приготовления здесь, как в русской печи. Мясо и овощи томятся.

Через 1,5 часа добавляю помидоры и оставляю еще на полчасика.

И все. Можно пробовать. Получилось просто потрясающе вкусно! Вкуснее, чем в духовке! Мясо как шашлычок - с легким запахом дымка! И как будто его мариновали долго перед этим. Мясо настолько нежное, что его и жевать не нужно))

И картошечка очень мягенькая и ароматная получается, но при этом целенькая. Это очень-очень вкусно!

РЕЦЕПТ:

• Мясо (у меня говядина) - 1-1,2 кг

• Картофель молодой - 1-1,2 кг

• Лук - 400-450 г

• Помидоры - 200-300 г

• Сыр твердый - 250 г

• Майонез - 150 г

• Масло растительное - 1-2 ст.л.

• Перец черный молотый

• Ароматные травы

• Соль

Как я готовлю майонез разными способами: