БУДЕТ ВКУСНО!

129 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ерохин
    И чем это отличается от драников?Никто не верит, ч...
  • Михаил Васильев
    Пробовал - не понравилось! Предпочитаю с рисом, картошкой или овощами. Кто-то и с макаронами ест, но это не для меня.Все включено: гот...
  • Татьяна Сухова
    Согласна и лучше добавлять перчикНикто не верит, ч...

Салат «Росолье»

Салат «Росолье»

Я уже полным ходом составляю меню на новогодний стол. В этот раз у меня будет большая компания из друзей и родственников, поэтому еды будет много. Конечно, блюда должны быть разнообразными, чтобы впечатлить и взрослое, и молодое поколение. Мое открытие — салат «Росолье» — это золотая середина!

Традиционная эстонская закуска очень напоминает любимую нами «Сельдь под шубой». Но тут все иначе: никаких слоев и никакой вареной моркови, которую многие не любят. Вместо этого будет необычный ингредиент, который придаст изюминку вкусу, и очень аппетитный соус! Рассказываю, как приготовить эстонский салат «Росолье»!

Ингредиенты

Картофель 700 г
Свекла 600 г
Сельдь 400 г
Огурцы соленые 150 г
Яблоко 1 шт.
Красный лук 50 г
Майонез 120 г
Сметана 120 мл
Горчица 1 ст. л.
Соль 0,5 ч. л.
Яйцо 3 шт.
Петрушка 5 г
Соус из хрена 1 ст. л.

Приготовление

  1. Отварите свеклу, картофель и яйца. Нарежьте овощи небольшими кубиками.Салат «Росолье»
  2. Соленые огурцы, красный лук, очищенные яблоки и филе сельди нарежьте кубиками такого же размера.Салат «Росолье»
  3. Чтобы приготовить заправку, смешайте сметану, майонез, горчицу, соус из хрена и соль.Салат «Росолье»
  4. Заправьте салат, перемешайте и отправьте его в холодильник на полчаса.Салат «Росолье»
  5. Нарежьте куриные яйца пластинами, а петрушку мелко порубите.
    Украсьте этими ингредиентами салат.Салат «Росолье»

Рецепт эстонского салата «Росолье» нужно записать и тем, кто любит классические праздничные блюда, но не прочь попробовать что-то новенькое. Выбирайте качественное филе сельди, ведь это — главный ингредиент!

 

 

Ссылка на первоисточник
салатыкухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх