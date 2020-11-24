Я уже полным ходом составляю меню на новогодний стол. В этот раз у меня будет большая компания из друзей и родственников, поэтому еды будет много. Конечно, блюда должны быть разнообразными, чтобы впечатлить и взрослое, и молодое поколение. Мое открытие — салат «Росолье» — это золотая середина!
Традиционная эстонская закуска очень напоминает любимую нами «Сельдь под шубой». Но тут все иначе: никаких слоев и никакой вареной моркови, которую многие не любят. Вместо этого будет необычный ингредиент, который придаст изюминку вкусу, и очень аппетитный соус! Рассказываю, как приготовить эстонский салат «Росолье»!
Ингредиенты
|Картофель
|700 г
|Свекла
|600 г
|Сельдь
|400 г
|Огурцы соленые
|150 г
|Яблоко
|1 шт.
|Красный лук
|50 г
|Майонез
|120 г
|Сметана
|120 мл
|Горчица
|1 ст. л.
|Соль
|0,5 ч. л.
|Яйцо
|3 шт.
|Петрушка
|5 г
|Соус из хрена
|1 ст. л.
Приготовление
- Отварите свеклу, картофель и яйца. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- Соленые огурцы, красный лук, очищенные яблоки и филе сельди нарежьте кубиками такого же размера.
- Чтобы приготовить заправку, смешайте сметану, майонез, горчицу, соус из хрена и соль.
- Заправьте салат, перемешайте и отправьте его в холодильник на полчаса.
- Нарежьте куриные яйца пластинами, а петрушку мелко порубите. Украсьте этими ингредиентами салат.
Рецепт эстонского салата «Росолье» нужно записать и тем, кто любит классические праздничные блюда, но не прочь попробовать что-то новенькое. Выбирайте качественное филе сельди, ведь это — главный ингредиент!
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