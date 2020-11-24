Я уже полным ходом составляю меню на новогодний стол. В этот раз у меня будет большая компания из друзей и родственников, поэтому еды будет много. Конечно, блюда должны быть разнообразными, чтобы впечатлить и взрослое, и молодое поколение. Мое открытие — салат «Росолье» — это золотая середина!

Традиционная эстонская закуска очень напоминает любимую нами «Сельдь под шубой». Но тут все иначе: никаких слоев и никакой вареной моркови, которую многие не любят. Вместо этого будет необычный ингредиент, который придаст изюминку вкусу, и очень аппетитный соус! Рассказываю, как приготовить эстонский салат «Росолье»!

Ингредиенты

Картофель 700 г Свекла 600 г Сельдь 400 г Огурцы соленые 150 г Яблоко 1 шт. Красный лук 50 г Майонез 120 г Сметана 120 мл Горчица 1 ст. л. Соль 0,5 ч. л. Яйцо 3 шт. Петрушка 5 г Соус из хрена 1 ст. л.

Приготовление

Отварите свеклу, картофель и яйца. Нарежьте овощи небольшими кубиками. Соленые огурцы, красный лук, очищенные яблоки и филе сельди нарежьте кубиками такого же размера. Чтобы приготовить заправку, смешайте сметану, майонез, горчицу, соус из хрена и соль. Заправьте салат, перемешайте и отправьте его в холодильник на полчаса. Нарежьте куриные яйца пластинами, а петрушку мелко порубите. Украсьте этими ингредиентами салат.

Рецепт эстонского салата «Росолье» нужно записать и тем, кто любит классические праздничные блюда, но не прочь попробовать что-то новенькое. Выбирайте качественное филе сельди, ведь это — главный ингредиент!