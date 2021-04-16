Если вы хоть раз ели густую домашнюю ряженку, закрывая глаза от удовольствия, то вы точно не спутаете ее с магазинными экспонатами! В первую очередь — корочка… О, эта корочка!!! Дайте мне волю, и я съем ее сама — ни с кем не поделюсь. К счастью, мой муж ее не ест, и благодаря тому, что ряженка очень проста в приготовлении в домашних условиях, эта корочка итак достается вся мне… За последнюю неделю я готовила ее уже дважды, и поэтому решила поделиться вдохновением с вами! Присоединяйтесь!!!
Изо всех методов приготовления вариант с духовкой для меня самый удобный. Во-первых, с мультиваркой у меня была жуткая история… Переливающееся молоко, запекающееся неотмываемыми корочками под нагревательным диском… Мне кажется, мульти воняла горелым молоком еще долго, потому что добраться до всех щелочек я так и не смогла. Бррр.
Говорите, что хотите, но я этого повторять не собираюсь!
Во-вторых, я готовила ряженку и просто на плите. Да, получается очень вкусно! Но…
Корочка! Корочка…
В-третьих, печи у меня нет. Ну, понимаете, чтобы так… аутентично!
Так что духовка!
Более того, с духовкой все очень легко и просто: вечером 10 минут позанималась молоком, затем вырубила духовку, оставила на ночь молоко в ней… На утро заквасила — и к вечеру уже готова моя домашняя ряженка.С кооооорочками!
Топленое молоко и ряженка в домашних условиях: видео
Ингредиенты
- 2 л молока 3,2% в идеале - домашнего неснятого
- 150-200 г сметаны
Приготовление
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Молоко вылейте вылейте в большую кастрюлю и на плите доведите до кипения – должна подняться молочная шапочка.
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Параллельно разогрейте духовку до 150°.
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Когда молоко закипит, переместите его в разогретую духовку.
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После трех часов томления выключите духовку, но оставьте молоко в ней до утра.
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Топленое молоко готово! Теперь приготовим из него ряженку.
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Достаю топленое молоко из духовки и включаю разогреваться духовку до 50°. Этим временем разделяю корочку молока на небольшие частички.
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Теперь нужно слегка подогреть топленое молоко, до температуры 38-42°.
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Сметану я тоже слегка и аккуратно подогреваю, чтобы она не была очень холодной. В сметану нужно влить немного молока и перемешать.
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Перелейте заквас из сметаны в кастрюлю с топленым молоком и перемешайте до однородности.
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Накройте кастрюлю крышкой и отправляйте ее в духовку.
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Закрыв дверцу, выключите нагрев духовки и переключите в режим со включенной лампочкой.В таких условиях моя ряженка из магазинного молока была готова через 7 часов. Попробуйте ее – она должна загустеть, но при этом она не должна стать слишком кислой.
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Переместите ряженку в холодильник и выдержите в течение нескольких часов. В холодильнике она еще окрепнет и станет плотнее.
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