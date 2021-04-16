Если вы хоть раз ели густую домашнюю ряженку, закрывая глаза от удовольствия, то вы точно не спутаете ее с магазинными экспонатами! В первую очередь — корочка… О, эта корочка!!! Дайте мне волю, и я съем ее сама — ни с кем не поделюсь. К счастью, мой муж ее не ест, и благодаря тому, что ряженка очень проста в приготовлении в домашних условиях, эта корочка итак достается вся мне… За последнюю неделю я готовила ее уже дважды, и поэтому решила поделиться вдохновением с вами! Присоединяйтесь!!!

Изо всех методов приготовления вариант с духовкой для меня самый удобный. Во-первых, с мультиваркой у меня была жуткая история… Переливающееся молоко, запекающееся неотмываемыми корочками под нагревательным диском… Мне кажется, мульти воняла горелым молоком еще долго, потому что добраться до всех щелочек я так и не смогла. Бррр.

Говорите, что хотите, но я этого повторять не собираюсь!

Во-вторых, я готовила ряженку и просто на плите. Да, получается очень вкусно! Но…

Корочка! Корочка…

В-третьих, печи у меня нет. Ну, понимаете, чтобы так… аутентично!

Так что духовка!

Более того, с духовкой все очень легко и просто: вечером 10 минут позанималась молоком, затем вырубила духовку, оставила на ночь молоко в ней… На утро заквасила — и к вечеру уже готова моя домашняя ряженка.

Топленое молоко и ряженка в домашних условиях: видео

С кооооорочками!

Ингредиенты

2 л молока 3,2% в идеале - домашнего неснятого

150-200 г сметаны

Приготовление