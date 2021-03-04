Мастер-класс "Овощи в ореховом соусе"

В начале весны очень хочется овощей, чтобы вновь ощутить легкость. Роскошный салат из капусты, свеклы, шпината и лука-порея — это замечательный витаминный подарок вашему организму после холодной зимы. Украсьте его грецкими орехами и зернами граната, полейте ореховым соусом и устройте себе праздник.
Овощи в ореховом соусе.
Вам понадобится:
На 4 порции:
- по 100 г белокочанной и цветной капусты, свеклы, шпината и лука-порея
- 2 зубчика чеснока
- 100 г грецких орехов
- 1 гранат
- 1 стол. ложка красного винного уксуса
- соль, молотый черный перец, молотая паприка
Приготовление:
1. Свеклу отварить и мелко нарезать. Цветную капусту бланшировать 5 мин в кипящей подсоленной воде, откинуть на сито и нарубить. Шпинат бланшировать 2 мин и нарезать.
Шаг 1
2. Белокочанную капусту нашинковать. Лук-порей вымыть и нарезать очень тонкими кольцами. Подготовленные овощи перемешать. Грецкие орехи и чеснок нарубить.
Шаг 2
3. Орехи и чеснок смешать с уксусом, добавить соль, молотый черный перец и паприку. Заправить этим соусом овощи, посыпать зернами граната. Можно добавить зелень.
Шаг 3
Время приготовления: 20 мин.
В одной порции 230 ккал.
Белки — 15 г, жиры — 8 г, углеводы — 12 г.
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