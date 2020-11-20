Печень — продукт полезный и сравнительно дешевый. Так что вполне может стать альтернативой мясу. Готовится субпродукт быстро. Главное — не передержать на огне, потому что в результате получите что-то похожее на жесткую резину. Чтобы сэкономить время, я делаю печень с яблоками в банке. Результат всегда отличный!
Нужно только подготовить продукты и сложить их в подходящую емкость. После чего отправить в духовку на полчаса. Лучше всего подойдут зеленые кислые яблоки. Их сок пропитает печень и сделает ее очень нежной и ароматной. А полукольца лука добавят остроты.
Ингредиенты
|Куриная печень
|500 г
|Лук
|1 шт.
|Яблоко
|1 шт.
|Сливочное масло
|30 г
|Итальянские травы
|0,5 ч. л.
|Чесночный порошок
|0,5 ч. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Хорошо промойте печень и удалите все прожилки. Добавьте соль, перец, чеснок и итальянские травы. Перемешайте.
- Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Яблоко разделите пополам, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками.
- На дно литровой банки выложите слой лука, затем немного яблок и часть печени. Повторяйте слои до тех пор, пока не заполните банку. Последними должны быть яблоки.
- Сверху положите по кусочку сливочного масла. Плотно накройте банку фольгой, она заменит крышку. Перенесите на противень.
- Отправьте банки с печенью в холодную духовку и запекайте 30 минут при температуре 190 градусов. После выключения духовки не открывайте дверцу еще 10 минут, чтобы банки не лопнули.
Когда я впервые попробовала печень из банки, я поняла, что впредь буду готовить только по этому рецепту. Во-первых, быстро, а во-вторых, невероятно вкусно. Печень получается очень нежной и сочной. А сочетание с яблоками добавляет блюду изюминки. Убедитесь сами!
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