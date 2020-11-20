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Печень с яблоками в банке

Печень с яблоками в банке

Печень — продукт полезный и сравнительно дешевый. Так что вполне может стать альтернативой мясу. Готовится субпродукт быстро. Главное — не передержать на огне, потому что в результате получите что-то похожее на жесткую резину. Чтобы сэкономить время, я делаю печень с яблоками в банке. Результат всегда отличный!

Нужно только подготовить продукты и сложить их в подходящую емкость. После чего отправить в духовку на полчаса. Лучше всего подойдут зеленые кислые яблоки. Их сок пропитает печень и сделает ее очень нежной и ароматной. А полукольца лука добавят остроты.

Ингредиенты

Куриная печень 500 г
Лук 1 шт.
Яблоко 1 шт.
Сливочное масло 30 г
Итальянские травы 0,5 ч. л.
Чесночный порошок 0,5 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. Хорошо промойте печень и удалите все прожилки. Добавьте соль, перец, чеснок и итальянские травы. Перемешайте.Печень с яблоками в банке
  2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Яблоко разделите пополам, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками.Печень с яблоками в банке
  3. На дно литровой банки выложите слой лука, затем немного яблок и часть печени. Повторяйте слои до тех пор, пока не заполните банку. Последними должны быть яблоки.Печень с яблоками в банке
  4. Сверху положите по кусочку сливочного масла.
    Плотно накройте банку фольгой, она заменит крышку. Перенесите на противень.Печень с яблоками в банке
  5. Отправьте банки с печенью в холодную духовку и запекайте 30 минут при температуре 190 градусов. После выключения духовки не открывайте дверцу еще 10 минут, чтобы банки не лопнули.Печень с яблоками в банке

Когда я впервые попробовала печень из банки, я поняла, что впредь буду готовить только по этому рецепту. Во-первых, быстро, а во-вторых, невероятно вкусно. Печень получается очень нежной и сочной. А сочетание с яблоками добавляет блюду изюминки. Убедитесь сами!

 

 

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