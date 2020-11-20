Печень — продукт полезный и сравнительно дешевый. Так что вполне может стать альтернативой мясу. Готовится субпродукт быстро. Главное — не передержать на огне, потому что в результате получите что-то похожее на жесткую резину. Чтобы сэкономить время, я делаю печень с яблоками в банке. Результат всегда отличный!

Нужно только подготовить продукты и сложить их в подходящую емкость. После чего отправить в духовку на полчаса. Лучше всего подойдут зеленые кислые яблоки. Их сок пропитает печень и сделает ее очень нежной и ароматной. А полукольца лука добавят остроты.

Ингредиенты

Куриная печень 500 г Лук 1 шт. Яблоко 1 шт. Сливочное масло 30 г Итальянские травы 0,5 ч. л. Чесночный порошок 0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошо промойте печень и удалите все прожилки. Добавьте соль, перец, чеснок и итальянские травы. Перемешайте. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Яблоко разделите пополам, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками. На дно литровой банки выложите слой лука, затем немного яблок и часть печени. Повторяйте слои до тех пор, пока не заполните банку. Последними должны быть яблоки. Сверху положите по кусочку сливочного масла. Плотно накройте банку фольгой, она заменит крышку. Перенесите на противень. Отправьте банки с печенью в холодную духовку и запекайте 30 минут при температуре 190 градусов. После выключения духовки не открывайте дверцу еще 10 минут, чтобы банки не лопнули.

Когда я впервые попробовала печень из банки, я поняла, что впредь буду готовить только по этому рецепту. Во-первых, быстро, а во-вторых, невероятно вкусно. Печень получается очень нежной и сочной. А сочетание с яблоками добавляет блюду изюминки. Убедитесь сами!