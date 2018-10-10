Сицилийское рыбное рагу («baccala alla messinese»)

Вкуснейшее рыбное рагу с богатым средиземноморским вкусом! Удивительное сочетание простых продуктов с пикантностью каперсов, оливок, анчоусов и пряных трав))) В оригинале в этом блюде используется сушеная треска, но можно конечно же приготовить и со свежей рыбкой:) Некоторые ингредиенты могут показаться лишними, например анчоусы, или изюм, но я рекомендую ничего не "выбрасывать", чтобы сполна оценить необычный, но интересный и неповторимый вкус данного блюда. Всех желающих приглашаю к столу!!! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

400 гр. филе трески (или другой морской рыбы)

5-6 средних картофелин

500 гр. томатов в собственном соку, протертых (в Италии rustica или passata)

2 средние репчатые луковицы

2-3 черенка сельдерея

4 зубчика чеснока

3 ст.л. каперсов

3 ст.л. темного изюма

4-6 ст.л. оливок

3-4 филе анчоуса в масле

1 ч.л. хлопьев чили (или по вкусу)

1 ч.л. сушеного орегано

1 ч.л. уксуса 9% (можно и не добавлять, ведь каперсы и оливки отдают свою кислоту)

5-6 ст.л. оливкового масла

соль, черный молотый перец по вкусу

свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 6-7 мм. (можно полукружочками, или даже крупными дольками).

Выложить картофель в кипящую подсоленную воду и отварить до почти готовности.

Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 15 минут, чтобы картофель доготовился и пропитался вкусами соуса.



Кушать рагу рекомендую тепленьким, при подаче посыпав рубленной петрушкой.



Приятного вам аппетита!!!

Пока картофель будет варится - приготовить соус.Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Чеснок мелко порубить ножом.В глубокой сковороде разогреть оливковое масло и выложить филе анчоусов. Филе моментально "раствориться" в масле, после чего добавить чеснок и хлопья чили. Обжарить 1-2 минуты и добавить лук с сельдереем.Обжарить помешивая еще 3-5 минут и добавить протертые томаты. Следом выложить каперсы, оливки, изюм и орегано.Проварить соус около 10 минут, периодически помешивая, добавить уксус, посолить по вкусу и выложить филе рыбы, нарезанное крупными кусочками. Готовить еще 2-3 минуты и снять с огня.С готового картофеля слить воду и переложить его в форму для запекания. Сверху полить соусом с рыбой.