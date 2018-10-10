Сицилийское рыбное рагу («baccala alla messinese»)

Вкуснейшее рыбное рагу с богатым средиземноморским вкусом! Удивительное сочетание простых продуктов с пикантностью каперсов, оливок, анчоусов и пряных трав))) В оригинале в этом блюде используется сушеная треска, но можно конечно же приготовить и со свежей рыбкой:) Некоторые ингредиенты могут показаться лишними, например анчоусы, или изюм, но я рекомендую ничего не "выбрасывать", чтобы сполна оценить необычный, но интересный и неповторимый вкус данного блюда. Всех желающих приглашаю к столу!!! Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 400 гр. филе трески (или другой морской рыбы)
- 5-6 средних картофелин
- 500 гр. томатов в собственном соку, протертых (в Италии rustica или passata)
- 2 средние репчатые луковицы
- 2-3 черенка сельдерея
- 4 зубчика чеснока
- 3 ст.л. каперсов
- 3 ст.л. темного изюма
- 4-6 ст.л. оливок
- 3-4 филе анчоуса в масле
- 1 ч.л. хлопьев чили (или по вкусу)
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 1 ч.л. уксуса 9% (можно и не добавлять, ведь каперсы и оливки отдают свою кислоту)
- 5-6 ст.л. оливкового масла
- соль, черный молотый перец по вкусу
- свежая петрушка для подачи
Приготовление:
Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 6-7 мм. (можно полукружочками, или даже крупными дольками).
Выложить картофель в кипящую подсоленную воду и отварить до почти готовности.
Пока картофель будет варится - приготовить соус.
Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Чеснок мелко порубить ножом.
В глубокой сковороде разогреть оливковое масло и выложить филе анчоусов. Филе моментально "раствориться" в масле, после чего добавить чеснок и хлопья чили. Обжарить 1-2 минуты и добавить лук с сельдереем.
Обжарить помешивая еще 3-5 минут и добавить протертые томаты. Следом выложить каперсы, оливки, изюм и орегано.
Проварить соус около 10 минут, периодически помешивая, добавить уксус, посолить по вкусу и выложить филе рыбы, нарезанное крупными кусочками. Готовить еще 2-3 минуты и снять с огня.
С готового картофеля слить воду и переложить его в форму для запекания. Сверху полить соусом с рыбой.
Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 15 минут, чтобы картофель доготовился и пропитался вкусами соуса.
Кушать рагу рекомендую тепленьким, при подаче посыпав рубленной петрушкой.
Приятного вам аппетита!!!
Кушать рагу рекомендую тепленьким, при подаче посыпав рубленной петрушкой.
Приятного вам аппетита!!!
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