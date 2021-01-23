Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Даже если вы не умеете пожарить картошку и отварить рис, у вас все равно все получится, потому что технология приготовления этого блюда шлифовалась даже не столетиями, а тысячелетиями, и не несколькими миллионами людей, а сотнями миллионов, а теперь и вовсе миллиардом с большим хвостиком.

И если это блюдо получается у миллиарда китайцев, как у вас-то не может получиться?

Обязательно получится!

Вареная кукуруза или зеленый горошек, морковка, пара видов болгарского перца, брокколи, цветную капусту и любые другие овощи, которые можно схрумкать и так, либо после непродолжительной тепловой обработки. Чеснок обязателен, а все остальное - на ваше усмотрение, на ваш вкус и обстоятельства, лишь бы это были не слишком водянистые овощи. Да хоть кочерыжку от капусты порежьте мелким кубиком!

Для нажористости можно приготовить тоненький омлет, свернуть его трубочкой, остудить, а потом порезать. А некоторые так и вовсе - выливают прямо в овощи сырые яйца, пока овощи жарят и перемешивают, тут и яйцо пожарится и раскрошится на мелкие кусочки.

Наливайте в казан несколько ложек масла. Например, мой рис в сухом виде весил 300 грамм, так я взял четыре ложки подходящего на мой вкус растительного масла. На максимальном нагреве начинайте обжаривать с чеснока, постепенно добавляя другие овощи и кукурузу.

Посолите и подлейте немного соевого соуса. Часто перемешивайте, чтобы не пригорело, а просто вкусно запахло овощами.

Когда увидите, что соевый соус выпаривается, добавьте рис.

Это может быть какой угодно рис, как угодно сваренный. Пусть он будет комками и липкий, пусть он будет вообще вчерашний и холодный - не важно!

Перемешивайте шумовкой, проходя по дну казана, встряхивайте комки, но не прорезайте их шумовкой насквозь.

Овощи жарятся пару минут, рис еще пару минут. Как только вы увидели, что комков в рисе больше нет, весь рис покрыт маслицем и он подогрет - все, подавайте! За сколько минут вы порежете овощи я не знаю, но поскольку все готовится очень быстро, надо нарезать овощи загодя.

Можно подать в виде гарнира какому-то блюду, а можно и так съесть.