БУДЕТ ВКУСНО!

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Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

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Даже если вы не умеете пожарить картошку и отварить рис, у вас все равно все получится, потому что технология приготовления этого блюда шлифовалась даже не столетиями, а тысячелетиями, и не несколькими миллионами людей, а сотнями миллионов, а теперь и вовсе миллиардом с большим хвостиком.
И если это блюдо получается у миллиарда китайцев, как у вас-то не может получиться?
Обязательно получится!

Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Вареная кукуруза или зеленый горошек, морковка, пара видов болгарского перца, брокколи, цветную капусту и любые другие овощи, которые можно схрумкать и так, либо после непродолжительной тепловой обработки. Чеснок обязателен, а все остальное - на ваше усмотрение, на ваш вкус и обстоятельства, лишь бы это были не слишком водянистые овощи. Да хоть кочерыжку от капусты порежьте мелким кубиком!
Для нажористости можно приготовить тоненький омлет, свернуть его трубочкой, остудить, а потом порезать. А некоторые так и вовсе - выливают прямо в овощи сырые яйца, пока овощи жарят и перемешивают, тут и яйцо пожарится и раскрошится на мелкие кусочки.

Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Наливайте в казан несколько ложек масла. Например, мой рис в сухом виде весил 300 грамм, так я взял четыре ложки подходящего на мой вкус растительного масла. На максимальном нагреве начинайте обжаривать  с чеснока, постепенно добавляя другие овощи и кукурузу.

Посолите и подлейте немного соевого соуса. Часто перемешивайте, чтобы не пригорело, а просто вкусно запахло овощами.

Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Когда увидите, что соевый соус выпаривается, добавьте рис.
Это может быть какой угодно рис, как угодно сваренный. Пусть он будет комками и липкий, пусть он будет вообще вчерашний и холодный - не важно!

Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Перемешивайте шумовкой, проходя по дну казана, встряхивайте комки, но не прорезайте их шумовкой насквозь.
Овощи жарятся пару минут, рис еще пару минут. Как только вы увидели, что комков в рисе больше нет, весь рис покрыт маслицем и он подогрет - все, подавайте! За сколько минут вы порежете овощи я не знаю, но поскольку все готовится очень быстро, надо нарезать овощи загодя.

Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Можно подать в виде гарнира какому-то блюду, а можно и так съесть.

 

 

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овощные блюда
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