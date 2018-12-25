БУДЕТ ВКУСНО!

130 053 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А у нас уже дешевые кабачки. Спасибо за рецепты.10 рецептов жарен...
  • Шарль Арасланов
    Собирайте вдоль дороги, они там тяжелее, свинца больше, быстрее собирёте.Вино из одуванчик...
  • Нина Немова
    Не пропадёт,по две недели стоит в холодильнике размороженное,пока съедимМой способ загото...

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

304

Если вы хотите в праздничные дни побаловать близких и друзей вкусным десертом, но не желаете надолго «выпадать» из общего веселья, не волнуйтесь: мы знаем 5 отличных рецептов, которые не займут много времени!

1  

Творожные шарики с сухофруктами

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Ингредиенты: 

  • 100 г творога;
  • горсть кураги;
  • 2 ст/л изюма;
  • 1 ч/л меда;
  • 2 ст/л кокосовой стружки.

Приготовление:

  1. Запарьте сухофрукты в кипятке.
  2. Творог, мед и сухофрукты смешайте блендером.
  3. Скатайте небольшие шарики (руки лучше слегка намочить водой, чтобы шарики не липли к коже).
  4. Затем обваляйте шарики в кокосовой стружке.

2

Необычный штрудель

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Ингредиенты: 

  • 180 г готового теста для пиццы;
  • 120 г яблок;
  • 20 г изюма;
  • 5 г сливочного масла;
  • щепотка корицы;
  • 1 ст/л сахара;
  • 10 г сахарной пудры;
  • 15 г фундука;
  • 20 г взбитых сливок;
  • листики мяты для украшения.

Приготовление: 

  1. Нарежьте яблоки дольками.
  2. Теперь их нужно карамелизовать с сахаром и сливочным маслом.
  3. Добавьте изюм, корицу и хорошо перемешайте.
  4. Выложите на тесто начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 260 градусов, в течение 10 минут.
  5. Подробите и немного обжарьте фундук.
  6. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой, фундуком и мятой. Сверху украсьте взбитыми сливками.

3

Кранахан

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Ингредиенты: 

  • 50 г малины;
  • 1 ст/л овсяных хлопьев;
  • 2 ст/л взбитых сливок;
  • 15 г виски;
  • 1/2 ст/л сахара;
  • 1/2 ст/л меда;
  • листики мяты для украшения.

Приготовление:

  1. Перемешайте и немного подогрейте малину, виски и мед.
  2. Овсяные хлопья и сахар смешайте и обжаривайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 2-3-х минут.
  3. Выложите овсяный слой в бокал для мартини, сверху малиновый слой.
  4. Затем украсьте взбитыми сливками, свежими ягодами малины и листиками мяты.

*Рецепт рассчитан на 1 порцию.

4

Тирамису

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Ингредиенты: 

  • 500 г сыра маскарпоне;
  • 400 г печенья Савоярди;
  • 5 яиц;
  • 250 мл сливок;
  • 250 г сахара;
  • 400 мл кофе;
  • 100 г какао;
  • мята.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Взбейте желтки с сахаром. Отдельно взбейте сливки.
  3. Желтки и сливки соедините с маскарпоне.
  4. Заварите кофе и перелейте его в глубокую миску.
  5. Печенье обмакните в кофе.
  6. Выложите печенье в форму.
  7. Затем покройте ровным слоем крема. Затем выложите еще 2 слоя.
  8. Десерт нужно поставить в холодильник на 30 минут.
  9. Украсьте готовый тирамису мятой и посыпьте какао.

5

Шоколадный торт

5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Ингредиенты: 

  • 1,5 ст. муки;
  • 3 ст/л какао;
  • 1 ст. сахара;
  • 1 ч/л ванили;
  • 1 ч/л разрыхлителя;
  • 1 ст. воды;
  • 5 ст/л оливкового масла;
  • 1/2 ч/л соли;
  • 1 ч/л уксуса;
  • 1/2 ст. сливок;
  • 100 г шоколада.

Приготовление:

  1. В глубокую миску засыпьте муку, какао, разрыхлитель для теста, ванилин. Перемешайте.
  2. Смешайте в отдельной миске оливковое масло и уксус. Вылейте в тесто.
  3. Затем, не мешая, влейте стакан воды. Теперь тесто надо замесить до густоты.
  4. Тесто поместите в форму для выпекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.
  5. На водяной бане растопите шоколад.
  6. Добавьте к жидкому шоколаду сливки и доведите до кипения. Снимите с плиты.
  7. Полученной шоколадной глазурью обмажьте коржи торта.
  8. Сверху украсьте любимыми ягодами или фруктами.
Ссылка на первоисточник
Вкусные новостиновогодние рецептыдесертывыпечкакулинария
27
Обсудить

Картина дня

наверх