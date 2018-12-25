5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Если вы хотите в праздничные дни побаловать близких и друзей вкусным десертом, но не желаете надолго «выпадать» из общего веселья, не волнуйтесь: мы знаем 5 отличных рецептов, которые не займут много времени!
1
Творожные шарики с сухофруктами
Ингредиенты:
- 100 г творога;
- горсть кураги;
- 2 ст/л изюма;
- 1 ч/л меда;
- 2 ст/л кокосовой стружки.
Приготовление:
- Запарьте сухофрукты в кипятке.
- Творог, мед и сухофрукты смешайте блендером.
- Скатайте небольшие шарики (руки лучше слегка намочить водой, чтобы шарики не липли к коже).
- Затем обваляйте шарики в кокосовой стружке.
2
Необычный штрудель
Ингредиенты:
- 180 г готового теста для пиццы;
- 120 г яблок;
- 20 г изюма;
- 5 г сливочного масла;
- щепотка корицы;
- 1 ст/л сахара;
- 10 г сахарной пудры;
- 15 г фундука;
- 20 г взбитых сливок;
- листики мяты для украшения.
Приготовление:
- Нарежьте яблоки дольками.
- Теперь их нужно карамелизовать с сахаром и сливочным маслом.
- Добавьте изюм, корицу и хорошо перемешайте.
- Выложите на тесто начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 260 градусов, в течение 10 минут.
- Подробите и немного обжарьте фундук.
- Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой, фундуком и мятой. Сверху украсьте взбитыми сливками.
3
Кранахан
Ингредиенты:
- 50 г малины;
- 1 ст/л овсяных хлопьев;
- 2 ст/л взбитых сливок;
- 15 г виски;
- 1/2 ст/л сахара;
- 1/2 ст/л меда;
- листики мяты для украшения.
Приготовление:
- Перемешайте и немного подогрейте малину, виски и мед.
- Овсяные хлопья и сахар смешайте и обжаривайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 2-3-х минут.
- Выложите овсяный слой в бокал для мартини, сверху малиновый слой.
- Затем украсьте взбитыми сливками, свежими ягодами малины и листиками мяты.
*Рецепт рассчитан на 1 порцию.
4
Тирамису
Ингредиенты:
- 500 г сыра маскарпоне;
- 400 г печенья Савоярди;
- 5 яиц;
- 250 мл сливок;
- 250 г сахара;
- 400 мл кофе;
- 100 г какао;
- мята.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте желтки с сахаром. Отдельно взбейте сливки.
- Желтки и сливки соедините с маскарпоне.
- Заварите кофе и перелейте его в глубокую миску.
- Печенье обмакните в кофе.
- Выложите печенье в форму.
- Затем покройте ровным слоем крема. Затем выложите еще 2 слоя.
- Десерт нужно поставить в холодильник на 30 минут.
- Украсьте готовый тирамису мятой и посыпьте какао.
5
Шоколадный торт
Ингредиенты:
- 1,5 ст. муки;
- 3 ст/л какао;
- 1 ст. сахара;
- 1 ч/л ванили;
- 1 ч/л разрыхлителя;
- 1 ст. воды;
- 5 ст/л оливкового масла;
- 1/2 ч/л соли;
- 1 ч/л уксуса;
- 1/2 ст. сливок;
- 100 г шоколада.
Приготовление:
- В глубокую миску засыпьте муку, какао, разрыхлитель для теста, ванилин. Перемешайте.
- Смешайте в отдельной миске оливковое масло и уксус. Вылейте в тесто.
- Затем, не мешая, влейте стакан воды. Теперь тесто надо замесить до густоты.
- Тесто поместите в форму для выпекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.
- На водяной бане растопите шоколад.
- Добавьте к жидкому шоколаду сливки и доведите до кипения. Снимите с плиты.
- Полученной шоколадной глазурью обмажьте коржи торта.
- Сверху украсьте любимыми ягодами или фруктами.
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