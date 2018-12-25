5 новогодних десертов, которые не потребуют много усилий и времени

Если вы хотите в праздничные дни побаловать близких и друзей вкусным десертом, но не желаете надолго «выпадать» из общего веселья, не волнуйтесь: мы знаем 5 отличных рецептов, которые не займут много времени!

1

Творожные шарики с сухофруктами

Ингредиенты:

100 г творога;

горсть кураги;

2 ст/л изюма;

1 ч/л меда;

2 ст/л кокосовой стружки.

Приготовление:

Запарьте сухофрукты в кипятке. Творог, мед и сухофрукты смешайте блендером. Скатайте небольшие шарики (руки лучше слегка намочить водой, чтобы шарики не липли к коже). Затем обваляйте шарики в кокосовой стружке.

2

Необычный штрудель

Ингредиенты:

180 г готового теста для пиццы;

120 г яблок;

20 г изюма;

5 г сливочного масла;

щепотка корицы;

1 ст/л сахара;

10 г сахарной пудры;

15 г фундука;

20 г взбитых сливок;

листики мяты для украшения.

Приготовление:

Нарежьте яблоки дольками. Теперь их нужно карамелизовать с сахаром и сливочным маслом. Добавьте изюм, корицу и хорошо перемешайте. Выложите на тесто начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 260 градусов, в течение 10 минут. Подробите и немного обжарьте фундук. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой, фундуком и мятой. Сверху украсьте взбитыми сливками.

3

Кранахан

Ингредиенты:

50 г малины;

1 ст/л овсяных хлопьев;

2 ст/л взбитых сливок;

15 г виски;

1/2 ст/л сахара;

1/2 ст/л меда;

листики мяты для украшения.

Приготовление:

Перемешайте и немного подогрейте малину, виски и мед. Овсяные хлопья и сахар смешайте и обжаривайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 2-3-х минут. Выложите овсяный слой в бокал для мартини, сверху малиновый слой. Затем украсьте взбитыми сливками, свежими ягодами малины и листиками мяты.

*Рецепт рассчитан на 1 порцию.

4

Тирамису

Ингредиенты:

500 г сыра маскарпоне;

400 г печенья Савоярди;

5 яиц;

250 мл сливок;

250 г сахара;

400 мл кофе;

100 г какао;

мята.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром. Отдельно взбейте сливки. Желтки и сливки соедините с маскарпоне. Заварите кофе и перелейте его в глубокую миску. Печенье обмакните в кофе. Выложите печенье в форму. Затем покройте ровным слоем крема. Затем выложите еще 2 слоя. Десерт нужно поставить в холодильник на 30 минут. Украсьте готовый тирамису мятой и посыпьте какао.

5

Шоколадный торт

Ингредиенты:

1,5 ст. муки;

3 ст/л какао;

1 ст. сахара;

1 ч/л ванили;

1 ч/л разрыхлителя;

1 ст. воды;

5 ст/л оливкового масла;

1/2 ч/л соли;

1 ч/л уксуса;

1/2 ст. сливок;

100 г шоколада.

Приготовление: