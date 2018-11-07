Чашушули — пряная говядина по-грузински

Чашушули — острое и пряное грузинское блюдо из телятины или говядины, тушеной в томатном соусе. Подается оно без гарнира, но с большим количеством хлеба, которым выбирается соус.
Сложностей в приготовлении нет никаких, ни в самом процессе, ни в составе ингредиентов.
Похожие грузинские блюда — чахохбили — где используется мясо фазана или курицы
и чакапули — где мясо тушится в большом количестве трав и с добавлением сухого вина.
Мясо в чашушули получается очень мягким, сочным, пропитанным острым и очень ароматным соусом.
Для чашушули понадобится
- Мясо. Телятина или говядина. 700 гр.
- Репчатый лук. 2-3 большие луковицы. ≈300-400 гр.
- Помидоры. 500 гр.
- Чеснок. 4-5 зубчиков.
- Острый перец. Свежий. 1 шт или по вкусу.
- Аджика. В зависимости от остроты. Здесь 1 чайная ложка.
- Хмели-сунели. 1 чайная ложка с горкой.
- Уцхо-сунели. ≈ 1 чайная ложка.
- Кориандр. 1 чайная ложка.
- Базилик. Свежий или сухой. Лучше свежий.
- Соль. По вкусу.
- Черный молотый перец. По вкусу.
- Зеленый лук. Несколько перьев.
- Укроп. Несколько веточек.
- Кинза. Несколько веточек.
- Петрушка. Несколько веточек.
Рецепты приготовления чашушули могут отличаться друг от друга.
Главным в этом блюде является сам принцип приготовления — мясо тушится с помидорами, аджикой, большим количеством лука — примерно половина от массы мяса, чесноком и пряными травами. А вот состав специй и желаемая острота могут меняться.
Готовим чашушули
Поскольку мясо для чашушули тушится, то смысла покупать дорогие отрубы нет. Тем более, что лучше лишнее время подождать, но в итоге получить мясо с более интенсивным вкусом.
Если вам важна скорость приготовления — то возьмите телятину. Если же время приготовления не так критично и лишние полчаса-час вам погоды не сделают — то возьмите шейный отруб или мясо с ноги. Последний вариант самый вкусный, но и самый долгий в приготовлении. Общее время тушения — примерно часа два.
Нарезаем мясо небольшими кусками. Если в отрубе присутствуют кости, то снимаем с них мясо, а сами кости также будем тушить, чтобы они еще более насытили вкус блюда.
Репчатый лук нарезаем перьями, которые, в свою очередь, еще разрезаем на несколько частей поперек.
При нарезке перьями, лук полностью растворяется в соусе и загущает его, в отличие от нарезки кольцами или полукольцами.
Разогреваем в глубокой сковороде 2-3 столовых ложки растительного масла и выкладываем в нее куски говядины и кости, если они есть.
Говядина даст сок. На достаточно сильном огне тушим мясо, часто помешивая.
Ждем, когда этот мясной сок выпарится почти полностью.
Добавляем нарезанный лук и при необходимости подливаем еще немного растительного масла.
Лук немного солим, чтобы лучше обжаривался и отдавал больше вкуса мясу.
Как следует все перемешиваем.
Обжариваем все вместе несколько минут, пока лук обмякнет, а потом добавляем воду так, чтобы она почти прикрывала мясо.
Тушим говядину под закрытой крышкой часа полтора до полной мягкости. Время тушения сильно зависит от самого мяса и отруба. Телятина приготовится минут за 40.
Пока мясо тушится, нарезаем чеснок небольшими кусочками.
Натираем помидоры на терке. Так мы их и измельчим, и избавимся от шкурок. Иногда в чашушулипомидоры просто нарезают небольшими кусками.
Зелень мелко нарезаем.
В сковородку с готовым мясом добавляем все специи, соль, перец и аджику. Аджика должна быть правильной — без помидоров.
Перемешиваем, даем специям прогреться и добавляем натертые помидоры и острый перец.
В зависимости от остроты аджики и желаемой остроты блюда, перец или оставляем целым или нарезаем кусками.
Перемешиваем и тушим мясо в помидорах. Когда треть влаги выпарилась, добавляем нарезанную зелень и нарезанный чеснок, оставив немного для того, чтобы посыпать уже готовое блюдо в тарелках.
Пробуем, правим на соль при необходимости. В зависимости от кислоты помидоров, может быть потребуется добавить щепотку сахара в блюдо.
Выпариваем соус до нужной вам густоты. Он не должен быть совсем жидким, а должен обволакивать каждый кусок мяса толстым слоем.
Все, мы приготовили чашушули.
Раскладываем по тарелкам, посыпаем свежей зеленью. Подаем на стол. К чашушули подаем свежие лепешки, которыми выбирается соус из тарелок.
А поскольку мясо получается острым, то эту остроту лучше всего снимет сухое вино.
Пора приступать к еде. Почему-то чашушули всегда мало, сколько бы не приготовить.
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