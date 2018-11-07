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Чашушули — пряная говядина по-грузински

Чашушули — острое и пряное грузинское блюдо из телятины или говядины, тушеной в томатном соусе.  Подается оно без гарнира, но с большим количеством хлеба, которым выбирается соус.

Сложностей в приготовлении нет никаких, ни в самом процессе, ни в составе ингредиентов.

Похожие грузинские блюда — чахохбили — где используется мясо фазана или курицы

и чакапули — где мясо тушится в большом количестве трав и с добавлением сухого вина.

Мясо в чашушули получается очень мягким, сочным, пропитанным острым и очень ароматным соусом.

Чашушули

Для чашушули понадобится

Чашушули

  • Мясо. Телятина или говядина. 700 гр.
  • Репчатый лук. 2-3 большие луковицы. ≈300-400 гр.
  • Помидоры. 500 гр.
  • Чеснок. 4-5 зубчиков.
  • Острый перец. Свежий. 1 шт или по вкусу.
  • Аджика. В зависимости от остроты. Здесь 1 чайная ложка.
  • Хмели-сунели. 1 чайная ложка с горкой.
  • Уцхо-сунели. ≈ 1 чайная ложка.
  • Кориандр. 1 чайная ложка.
  • Базилик. Свежий или сухой. Лучше свежий.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.
  • Зеленый лук. Несколько перьев.
  • Укроп. Несколько веточек.
  • Кинза. Несколько веточек.
  • Петрушка. Несколько веточек.

Рецепты приготовления чашушули могут отличаться друг от друга.

Главным в этом блюде  является сам принцип приготовления — мясо тушится с помидорами, аджикой, большим количеством лука  —  примерно половина от массы мяса, чесноком и пряными травами.

А вот состав специй и желаемая острота могут меняться. 

Готовим чашушули

Поскольку мясо для чашушули тушится, то смысла покупать дорогие отрубы нет. Тем более, что лучше лишнее время подождать, но в итоге получить мясо с более интенсивным вкусом.

 

Если вам важна скорость приготовления — то возьмите телятину.  Если же время приготовления не так критично и лишние полчаса-час вам погоды не сделают — то возьмите шейный отруб или мясо с ноги.  Последний вариант самый вкусный, но и самый долгий в приготовлении.  Общее время тушения — примерно часа два.

Нарезаем мясо небольшими кусками.  Если в отрубе присутствуют кости, то снимаем с них мясо, а сами кости также будем тушить, чтобы они еще более насытили вкус блюда.

Чашушули

Репчатый лук нарезаем перьями, которые, в свою очередь, еще разрезаем на несколько частей поперек.

При нарезке перьями, лук полностью растворяется в соусе и загущает его, в отличие от нарезки кольцами или полукольцами.

Чашушули

Разогреваем в глубокой сковороде 2-3 столовых ложки растительного масла и выкладываем в нее куски говядины и кости, если они есть.

Чашушули

Говядина даст сок.  На достаточно сильном огне тушим мясо, часто помешивая.

Чашушули

Ждем, когда этот мясной сок выпарится почти полностью.

Чашушули

Добавляем нарезанный лук и при необходимости подливаем еще немного растительного масла.

Чашушули

Лук немного солим, чтобы лучше обжаривался и отдавал больше вкуса мясу.

Как следует все перемешиваем.

Чашушули

Обжариваем все вместе несколько минут, пока лук обмякнет, а потом добавляем воду так, чтобы она почти прикрывала мясо.

Чашушули

Тушим говядину под закрытой крышкой часа полтора до полной мягкости.  Время тушения сильно зависит от самого мяса и отруба.  Телятина приготовится минут за 40.

Чашушули

Пока мясо тушится, нарезаем чеснок небольшими кусочками.

Чашушули

Натираем помидоры на терке.  Так мы их и измельчим, и избавимся от шкурок.  Иногда в чашушулипомидоры просто нарезают небольшими кусками.

Чашушули

Зелень мелко нарезаем.

Чашушули

В сковородку с готовым мясом добавляем все специи, соль, перец и аджику.  Аджика должна быть правильной — без помидоров.

Чашушули

Перемешиваем, даем специям прогреться и добавляем натертые помидоры и острый перец.

В зависимости от остроты аджики и желаемой остроты блюда, перец или оставляем целым или нарезаем кусками.

Чашушули

Перемешиваем и тушим мясо в помидорах.   Когда треть влаги выпарилась, добавляем нарезанную зелень и нарезанный чеснок, оставив немного для того, чтобы посыпать уже готовое блюдо в тарелках.

Чашушули

Пробуем, правим на соль при необходимости. В зависимости от кислоты помидоров, может быть потребуется добавить щепотку сахара в блюдо.

Выпариваем соус до нужной вам густоты.  Он не должен быть совсем жидким, а должен обволакивать каждый кусок мяса толстым слоем.

Чашушули

Все, мы приготовили чашушули.

Раскладываем по тарелкам, посыпаем свежей зеленью.  Подаем на стол. К чашушули подаем свежие лепешки, которыми выбирается соус из тарелок.

А поскольку мясо получается острым, то эту остроту лучше всего снимет сухое вино.

Пора приступать к еде.  Почему-то чашушули всегда мало, сколько бы не приготовить.

Чашушули

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чашушулимясные блюдагрузинская кухнякулинария
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