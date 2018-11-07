Чашушули — пряная говядина по-грузински

Чашушули — острое и пряное грузинское блюдо из телятины или говядины, тушеной в томатном соусе. Подается оно без гарнира, но с большим количеством хлеба, которым выбирается соус.

Сложностей в приготовлении нет никаких, ни в самом процессе, ни в составе ингредиентов.

Похожие грузинские блюда — чахохбили — где используется мясо фазана или курицы

и чакапули — где мясо тушится в большом количестве трав и с добавлением сухого вина.

Мясо в чашушули получается очень мягким, сочным, пропитанным острым и очень ароматным соусом.

Для чашушули понадобится

Мясо. Телятина или говядина. 700 гр.

Репчатый лук. 2-3 большие луковицы. ≈300-400 гр.

Помидоры. 500 гр.

Чеснок. 4-5 зубчиков.

Острый перец. Свежий. 1 шт или по вкусу.

Аджика. В зависимости от остроты. Здесь 1 чайная ложка.

Хмели-сунели. 1 чайная ложка с горкой.

Уцхо-сунели. ≈ 1 чайная ложка.

Кориандр. 1 чайная ложка.

Базилик. Свежий или сухой. Лучше свежий.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Зеленый лук. Несколько перьев.

Укроп. Несколько веточек.

Кинза. Несколько веточек.

Петрушка. Несколько веточек.

Рецепты приготовления чашушули могут отличаться друг от друга.

Главным в этом блюде является сам принцип приготовления — мясо тушится с помидорами, аджикой, большим количеством лука — примерно половина от массы мяса, чесноком и пряными травами. А вот состав специй и желаемая острота могут меняться.

Готовим чашушули

Поскольку мясо для чашушули тушится, то смысла покупать дорогие отрубы нет. Тем более, что лучше лишнее время подождать, но в итоге получить мясо с более интенсивным вкусом. Если вам важна скорость приготовления — то возьмите телятину. Если же время приготовления не так критично и лишние полчаса-час вам погоды не сделают — то возьмите шейный отруб или мясо с ноги. Последний вариант самый вкусный, но и самый долгий в приготовлении. Общее время тушения — примерно часа два.

Нарезаем мясо небольшими кусками. Если в отрубе присутствуют кости, то снимаем с них мясо, а сами кости также будем тушить, чтобы они еще более насытили вкус блюда.

Репчатый лук нарезаем перьями, которые, в свою очередь, еще разрезаем на несколько частей поперек.

При нарезке перьями, лук полностью растворяется в соусе и загущает его, в отличие от нарезки кольцами или полукольцами.

Разогреваем в глубокой сковороде 2-3 столовых ложки растительного масла и выкладываем в нее куски говядины и кости, если они есть.

Говядина даст сок. На достаточно сильном огне тушим мясо, часто помешивая.

Ждем, когда этот мясной сок выпарится почти полностью.

Добавляем нарезанный лук и при необходимости подливаем еще немного растительного масла.

Лук немного солим, чтобы лучше обжаривался и отдавал больше вкуса мясу.

Как следует все перемешиваем.

Обжариваем все вместе несколько минут, пока лук обмякнет, а потом добавляем воду так, чтобы она почти прикрывала мясо.

Тушим говядину под закрытой крышкой часа полтора до полной мягкости. Время тушения сильно зависит от самого мяса и отруба. Телятина приготовится минут за 40.

Пока мясо тушится, нарезаем чеснок небольшими кусочками.

Натираем помидоры на терке. Так мы их и измельчим, и избавимся от шкурок. Иногда в чашушулипомидоры просто нарезают небольшими кусками.

Зелень мелко нарезаем.

В сковородку с готовым мясом добавляем все специи, соль, перец и аджику. Аджика должна быть правильной — без помидоров.

Перемешиваем, даем специям прогреться и добавляем натертые помидоры и острый перец.

В зависимости от остроты аджики и желаемой остроты блюда, перец или оставляем целым или нарезаем кусками.

Перемешиваем и тушим мясо в помидорах. Когда треть влаги выпарилась, добавляем нарезанную зелень и нарезанный чеснок, оставив немного для того, чтобы посыпать уже готовое блюдо в тарелках.

Пробуем, правим на соль при необходимости. В зависимости от кислоты помидоров, может быть потребуется добавить щепотку сахара в блюдо.

Выпариваем соус до нужной вам густоты. Он не должен быть совсем жидким, а должен обволакивать каждый кусок мяса толстым слоем.

Все, мы приготовили чашушули.

Раскладываем по тарелкам, посыпаем свежей зеленью. Подаем на стол. К чашушули подаем свежие лепешки, которыми выбирается соус из тарелок.

А поскольку мясо получается острым, то эту остроту лучше всего снимет сухое вино.

Пора приступать к еде. Почему-то чашушули всегда мало, сколько бы не приготовить.