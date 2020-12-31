Заливное: 10 рецептов к новогоднему столу

Традиционное зимнее застолье начинается с холодного блюда — любимого многими заливного. Делается оно, как правило, из цельных кусков мяса, но не только.
Пусть ваш новогодний стол будет богатым и разнообразным!
В ингредиентах к рецептам из нашей предпраздничной подборки вы найдете говяжий язык, курятину, мясную нарезку, рыбу, креветки, овощи, яйца и грибы. Пусть ваш новогодний стол будет богатым и разнообразным!
1. Заливное из курицы с овощами
Для приготовления потребуется:
- половинка курицы (500–700 г);
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 20 г желатина;
- соль, перец по вкусу.
Для украшения потребуется:
- 2 вареных моркови;
- 2 маринованных огурца;
- 2 яйца;
- зелень.
Заливное из курицы с овощами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Залить желатин холодной водой согласно инструкции на пакетике и оставить для набухания на 40–50 мин.
- Лук и морковь очистить. Куриное мясо залить водой, добавить лук с морковью, посолить и варить до готовности.
- Вынуть мясо из бульона, отделить от костей, нарезать небольшими кусочками. Бульон процедить, размешать в нем разбухший желатин и нагреть, помешивая, до полного растворения желатина (но не кипятить!).
- Приготовить украшение. Маринованные огурцы нарезать кружочками. Из вареной моркови ножом или специальными формочками вырезать звездочки, елочки или другие фигурки.
- В форму для заливного налить тонкий слой бульона с растворенным желатином, поставить в холодильник и дать слегка загустеть.
- На загустевшее, но не застывшее желе выложить украшения из овощей и зелень и убрать в холодильник до полного застывания.
- На застывший слой желе выложить кусочки куриного мяса, сверху – украшения из огурцов, залить еще одним слоем желе. Поставить на холод до полного застывания.
- Таким образом выложить все мясо, каждый слой заливая желе и охлаждая до застывания, пока не заполнится форма. Поставить в холодильник на ночь.
- Перед подачей на стол опустить форму с заливным в горячую воду на 1 мин. и перевернуть на блюдо.
2. Заливное из перепелиных яиц
Для приготовления потребуется (на 8 порций):
- 16 перепелиных яиц;
- 1 морковь;
- 1 стебель лука-порея;
- 150 г корневого сельдерея;
- 2 стручка красного сладкого перца;
- 1 небольшая красная луковица;
- 4-5 перьев зеленого лука;
- 0,5 пучка укропа;
- 2,5 ст. ложки желатина;
- соль, молотый черный перец.
Заливное из перепелиных яиц/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Подготовить овощи. Морковь, сельдерей, лук-порей и 1 стручок сладкого перца крупно нарезать и залить 500 мл воды. Посолить, поперчить и варить 10 мин.
- Замочить желатин. Отвар процедить, дать ему немного остыть и ввести отжатый желатин.
- На моркови сделать продольные бороздки и нарезать ее звездочками. Укроп вымыть, обсушить и измельчить либо разделить на веточки. Перец и лук нарезать кольцами. Яйца сварить вкрутую, очистить и разрезать пополам.
- В круглую прозрачную форму красиво выложить яйца, морковные звездочки, кольца перца и лука. Посыпать укропом. Залить отваром с желатином и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
3. Заливное из мясной нарезки
Для приготовления потребуется:
- 200 г варено-копченой ветчины;
- 200 г буженины;
- 200 г колбасы салями;
- 1 морковь;
- 100 г замороженного зеленого горошка;
- 100 г консервированной кукурузы;
- 750 мл мясного бульона;
- 30 г быстрорастворимого желатина;
- зелень петрушки;
- клюква для украшения.
Заливное из мясной нарезки/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Морковь вымыть, не очищая поместить в кипящую воду и варить 10–15 мин.
- Горошек опустить в дуршлаге на 1,5–2 мин. в кипящую воду. Затем вынуть и обдать холодной водой. С консервированной кукурузы слить жидкость. Зелень разобрать на небольшие веточки и промыть.
- Горошек, кукурузу и зелень обсушить, часть оставить для украшения. Ветчину, буженину и салями нарезать соломкой, морковь – небольшими кубиками.
- Смешать мясную нарезку с морковью, горошком и кукурузой. Желатин высыпать в бульон, подогреть и процедить.
- В форму для выпечки выложить мясную нарезку с овощами и зеленью, залить бульоном. Поставить блюдо в холодильник до полного застывания. Украсить по вкусу.
4. Заливной язык
Для приготовления потребуется (на 4 порции):
- 1 говяжий язык;
- 1 луковица;
- 1 лавровый лист;
- 25 г желатина;
- 1 вареная морковь;
- зелень укропа;
- зерна граната для украшения;
- соль по вкусу.
Заливной язык/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Язык залить холодной водой на 2 ч. Затем промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л холодной воды, довести до кипения, снять пену. Добавить лук, лавровый лист, посолить и варить на маленьком огне 3 часа.
- Готовый язык поместить под струю холодной воды на несколько минут и снять кожу. Бульон процедить. Язык положить в бульон и дать немного остыть. Желатин замочить.
- Желатин распустить в 200 мл горячего бульона, соединить с оставшимся бульоном, часть налить в формы дать застыть. Затем выложить язык, нарезанный ломтиками, украсить зеленью и вареной морковью, осторожно влить еще немного бульона и снова дать застыть. Вылить оставшийся бульон и убрать в холод на 3 ч.
5. Заливное с креветками
Для приготовления потребуется:
- 500 г креветок;
- 250 мл рыбного бульона;
- 100 мл сухого вина;
- 35 г желатина;
- 1 белок;
- 2 лимона;
- зелень укропа;
- соль по вкусу.
Для украшения потребуется:
- зелень петрушки;
- ягоды клюквы.
Заливное с креветками/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Желатин залить половиной охлажденного рыбного бульона и оставить на 30–40 мин.
- Белок взбить с небольшим количеством холодной кипяченой воды до образования однородной массы.
- Оставшийся бульон немного нагреть, влить вино, добавить набухший желатин, размешать до полного его растворения, посолить по вкусу, влить в бульон белковую массу, довести до кипения. Дать остыть, затем процедить через сито.
- Морковь вымыть, отварить в кожуре до готовности. Остудить, очистить, нарезать кружочками. Лимоны вымыть, обсушить, нарезать кружочками, затем – на половинки (4 оставить для украшения).
- Креветки отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, очистить.
- В форму налить третью часть желе, выложить по половине части креветок, лимонов и моркови. Залить вторую треть желе, покрыв продукты. Дать немного застыть.
- Затем выложить оставшиеся креветки, лимоны, морковь, укроп и залить оставшимся желе. Поставить в холодильник, дать застыть. Перед подачей поместить форму на несколько секунд в горячую воду и выложить заливное на тарелку. Украсить петрушкой, лимонами и клюквой.
6. Заливное из рыбного филе
Для приготовления потребуется:
- 0,3-0,4 кг филе любой морской рыбы;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 15 г желатина;
- 1 лавровый лист;
- соль, специи по вкусу.
Для украшения потребуется:
- ягоды клюквы;
- консервированная кукуруза;
- маслины;
- зелень укропа.
Заливное из рыбного филе/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Лук и морковь вымыть, очистить, нарезать крупными ломтями. Филе рыбы вымыть, выложить вместе с овощами в холодную воду, посолить и отварить на слабом огне в течение 20 мин. Рыбу и овощи аккуратно вынуть шумовкой на тарелку. Бульон процедить через марлю.
- Отлить 1 стакан бульона, развести в нем желатин и дать набухнуть в течение 30 мин. Кукурузу выложить на сито, дать жидкости стечь.
- Рыбу нарезать порционными кусками, морковь – кружочками. Выложить рыбу и морковь в форму. Туда же выложить кукурузу, клюкву и маслины.
- Набухший желатин нагреть на слабом огне, помешивая, до полного растворения. Процедить и влить в бульон.
- Залить продукты в форме бульоном, добавить зелень укропа и поставить заливное в холодильник на 1–1,5 ч для застывания.
7. Холодная закуска «Сельдь в желе»
Для приготовления потребуется:
- 2 филе соленой сельди;
- 3 яйца;
- 2 ст. ложки желатина ;
- 300 г рыбного бульона;
- 100 г воды ;
- 1 пучок зелени укропа и петрушки.
Для украшения потребуется:
- по половинке сладкого перца желтого и красного цвета;
- ягоды клюквы.
Холодная закуска «Сельдь в желе»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Филе сельди подсушить бумажной салфеткой, нарезать кусочками. Яйца отварить, нарезать дольками.
- Зелень промыть проточной прохладной водой. Часть отложить для украшения блюда, часть мелко порубить.
- Желатин замочить в холодной воде на 40 мин. Рыбный бульон немного нагреть, чтобы был теплым. Соединить с набухшим желатином и довести до кипения, но не кипятить. Охладить.
- На дно формы налить немного рыбного бульона с желатином. Туда же выложить в один слой кусочки сельди, сверху на них разложить дольки яиц. Посыпать зеленью и уложить еще слой сельди. Залить оставшимся бульоном. Поставить в холодильник на 2 ч для застывания.
- Перед подачей на стол форму на несколько секунд опустить в горячую воду и аккуратно перевернуть желе на тарелку.
- Украсить готовое желе зеленью, полосками сладкого перца и ягодами клюквы.
8. Заливное из грибов с яйцом
Для приготовления потребуется (на 4 порции):
- 200 г свежих или замороженных грибов;
- 15 г желатина;
- 300 г грибного отвара;
- 1 яйцо;
- немного зелени (по вкусу).
Заливное из грибов с яйцом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Грибы почистить, вымыть, крупно нарезать и отварить в небольшом количестве воды. Затем откинуть на дуршлаг, посолить и дать немного постоять.
- Крупные грибы нарезать кусочками, мелкие использовать целиком. Яйцо сварить вкрутую (в течение 10 мин.), очистить и нарезать аккуратными кружочками.
- Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды и дать ему набухнуть. Грибной отвар довести до кипения и распустить в нем желатин. Второй раз довести до кипения (но не кипятить).
- В порционные формочки налить немного грибного отвара и поставить в холодное место. На слой застывшего желе выложить грибы, по кружку яйца и веточке зелени и осторожно залить грибным отваром. Дать желе хорошо застыть и опрокинуть заливное из формочек на порционные тарелки. Украсить по желанию.
9. Заливное из белых грибов
Для приготовления потребуется:
- 350 г свежих или замороженных белых грибов;
- 2 ст. ложки желатина;
- 2 моркови;
- 150 г зеленого горошка;
- зелень петрушки.
Заливное из боровиков/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Белые грибы (или подосиновики) очистите, вымойте и отварите в одном литре подсоленной воды, затем выньте из бульона и нарежьте на половинки.
- В 100 мл холодной кипяченой воды всыпьте желатин и дайте ему набухнуть (в течение 1 ч). Затем влейте его в грибной бульон и подогрейте на медленном огне до полного растворения, но не кипятите. Залейте этим бульоном грибы и поставьте в холодильник.
- Морковь отварите, дайте остыть и очистите. Нарежьте кружочками и звездочками.
- В глубокие тарелочки налейте часть грибного отвара и поставьте в холодильник, чтобы он застыл. Затем выложите грибы, морковь и зеленый горошек. Залейте оставшимся грибным бульоном и снова поставьте в холодильник. Заливное украсьте веточками петрушки.
10. Заливное «Овощная мозаика»
Для приготовления потребуется:
- 1-2 помидора;
- 1 огурец;
- 2 луковицы;
- 1 половинка болгарского перца.
Для заливки потребуется:
- 400–500 мл овощного бульона;
- 2 горошины черного перца;
- 1 лавровый лист;
- по 2 шт. гвоздики и душистого перца;
- 1,5 ст. ложка желатина;
- 1/4 ч. ложка сахара;
- 0,5 ч. ложка соли;
- 0,5 ч. ложка 9% уксуса или сока лимона.
Для украшения потребуется:
- зелень укропа;
- листья базилика.
Заливное «Овощная мозаика»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Желатин залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, перемешать и оставить на 1 ч набухнуть.
- Лук очистить, нарезать кольцами и бланшировать в 200 мл горячей кипяченой воды примерно 5 сек.
- Перец очистить от плодоножки и семян, нарезать полукольцами и бланшировать в той же воде 15–20 сек, затем вынуть и мелко нарезать.
- Помидоры и огурец нарезать тонкими кружочками или ломтиками.
- В форму для заливного или в формочки для кексов выложить кольца лука, на них – ломтики помидоров и огурца, затем – кусочки красного болгарского перца. Сбрызнуть овощи уксусом.
- В остывший овощной бульон добавить сахар, соль, уксус, специи, набухший желатин и, постоянно помешивая, держать на очень слабом огне или на водяной бане до полного растворения желатина.
- Залить подготовленные овощи теплой заливкой, остудить и убрать в холодильник примерно на 2 ч, пока заливное полностью не застынет.
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