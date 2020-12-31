Заливное: 10 рецептов к новогоднему столу

Традиционное зимнее застолье начинается с холодного блюда — любимого многими заливного. Делается оно, как правило, из цельных кусков мяса, но не только.





Пусть ваш новогодний стол будет богатым и разнообразным!



В ингредиентах к рецептам из нашей предпраздничной подборки вы найдете говяжий язык, курятину, мясную нарезку, рыбу, креветки, овощи, яйца и грибы. Пусть ваш новогодний стол будет богатым и разнообразным!

1. Заливное из курицы с овощами

Для приготовления потребуется:

половинка курицы (500–700 г);

1 морковь;

1 луковица;

20 г желатина;

соль, перец по вкусу.



Для украшения потребуется:

2 вареных моркови;

2 маринованных огурца;

2 яйца;

зелень.





Заливное из курицы с овощами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Залить желатин холодной водой согласно инструкции на пакетике и оставить для набухания на 40–50 мин. Лук и морковь очистить. Куриное мясо залить водой, добавить лук с морковью, посолить и варить до готовности. Вынуть мясо из бульона, отделить от костей, нарезать небольшими кусочками. Бульон процедить, размешать в нем разбухший желатин и нагреть, помешивая, до полного растворения желатина (но не кипятить!). Приготовить украшение. Маринованные огурцы нарезать кружочками. Из вареной моркови ножом или специальными формочками вырезать звездочки, елочки или другие фигурки. В форму для заливного налить тонкий слой бульона с растворенным желатином, поставить в холодильник и дать слегка загустеть. На загустевшее, но не застывшее желе выложить украшения из овощей и зелень и убрать в холодильник до полного застывания. На застывший слой желе выложить кусочки куриного мяса, сверху – украшения из огурцов, залить еще одним слоем желе. Поставить на холод до полного застывания. Таким образом выложить все мясо, каждый слой заливая желе и охлаждая до застывания, пока не заполнится форма. Поставить в холодильник на ночь. Перед подачей на стол опустить форму с заливным в горячую воду на 1 мин. и перевернуть на блюдо.

2. Заливное из перепелиных яиц

Для приготовления потребуется (на 8 порций):

16 перепелиных яиц;

1 морковь;

1 стебель лука-порея;

150 г корневого сельдерея;

2 стручка красного сладкого перца;

1 небольшая красная луковица;

4-5 перьев зеленого лука;

0,5 пучка укропа;

2,5 ст. ложки желатина;

соль, молотый черный перец.





Заливное из перепелиных яиц/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Подготовить овощи. Морковь, сельдерей, лук-порей и 1 стручок сладкого перца крупно нарезать и залить 500 мл воды. Посолить, поперчить и варить 10 мин. Замочить желатин. Отвар процедить, дать ему немного остыть и ввести отжатый желатин. На моркови сделать продольные бороздки и нарезать ее звездочками. Укроп вымыть, обсушить и измельчить либо разделить на веточки. Перец и лук нарезать кольцами. Яйца сварить вкрутую, очистить и разрезать пополам. В круглую прозрачную форму красиво выложить яйца, морковные звездочки, кольца перца и лука. Посыпать укропом. Залить отваром с желатином и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.

3. Заливное из мясной нарезки

Для приготовления потребуется:

200 г варено-копченой ветчины;

200 г буженины;

200 г колбасы салями;

1 морковь;

100 г замороженного зеленого горошка;

100 г консервированной кукурузы;

750 мл мясного бульона;

30 г быстрорастворимого желатина;

зелень петрушки;

клюква для украшения.





Заливное из мясной нарезки/Фото: А. Соколов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Морковь вымыть, не очищая поместить в кипящую воду и варить 10–15 мин. Горошек опустить в дуршлаге на 1,5–2 мин. в кипящую воду. Затем вынуть и обдать холодной водой. С консервированной кукурузы слить жидкость. Зелень разобрать на небольшие веточки и промыть. Горошек, кукурузу и зелень обсушить, часть оставить для украшения. Ветчину, буженину и салями нарезать соломкой, морковь – небольшими кубиками. Смешать мясную нарезку с морковью, горошком и кукурузой. Желатин высыпать в бульон, подогреть и процедить. В форму для выпечки выложить мясную нарезку с овощами и зеленью, залить бульоном. Поставить блюдо в холодильник до полного застывания. Украсить по вкусу.

4. Заливной язык

Для приготовления потребуется (на 4 порции):

1 говяжий язык;

1 луковица;

1 лавровый лист;

25 г желатина;

1 вареная морковь;

зелень укропа;

зерна граната для украшения;

соль по вкусу.





Заливной язык/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Язык залить холодной водой на 2 ч. Затем промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л холодной воды, довести до кипения, снять пену. Добавить лук, лавровый лист, посолить и варить на маленьком огне 3 часа. Готовый язык поместить под струю холодной воды на несколько минут и снять кожу. Бульон процедить. Язык положить в бульон и дать немного остыть. Желатин замочить. Желатин распустить в 200 мл горячего бульона, соединить с оставшимся бульоном, часть налить в формы дать застыть. Затем выложить язык, нарезанный ломтиками, украсить зеленью и вареной морковью, осторожно влить еще немного бульона и снова дать застыть. Вылить оставшийся бульон и убрать в холод на 3 ч.

5. Заливное с креветками

Для приготовления потребуется:

500 г креветок;

250 мл рыбного бульона;

100 мл сухого вина;

35 г желатина;

1 белок;

2 лимона;

зелень укропа;

соль по вкусу.



Для украшения потребуется:

зелень петрушки;

ягоды клюквы.





Заливное с креветками/Фото: А. Соколов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Желатин залить половиной охлажденного рыбного бульона и оставить на 30–40 мин. Белок взбить с небольшим количеством холодной кипяченой воды до образования однородной массы. Оставшийся бульон немного нагреть, влить вино, добавить набухший желатин, размешать до полного его растворения, посолить по вкусу, влить в бульон белковую массу, довести до кипения. Дать остыть, затем процедить через сито. Морковь вымыть, отварить в кожуре до готовности. Остудить, очистить, нарезать кружочками. Лимоны вымыть, обсушить, нарезать кружочками, затем – на половинки (4 оставить для украшения). Креветки отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, очистить. В форму налить третью часть желе, выложить по половине части креветок, лимонов и моркови. Залить вторую треть желе, покрыв продукты. Дать немного застыть. Затем выложить оставшиеся креветки, лимоны, морковь, укроп и залить оставшимся желе. Поставить в холодильник, дать застыть. Перед подачей поместить форму на несколько секунд в горячую воду и выложить заливное на тарелку. Украсить петрушкой, лимонами и клюквой.

6. Заливное из рыбного филе

Для приготовления потребуется:

0,3-0,4 кг филе любой морской рыбы;

1 луковица;

1 морковь;

15 г желатина;

1 лавровый лист;

соль, специи по вкусу.



Для украшения потребуется:

ягоды клюквы;

консервированная кукуруза;

маслины;

зелень укропа.





Заливное из рыбного филе/Фото: А. Соколов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Лук и морковь вымыть, очистить, нарезать крупными ломтями. Филе рыбы вымыть, выложить вместе с овощами в холодную воду, посолить и отварить на слабом огне в течение 20 мин. Рыбу и овощи аккуратно вынуть шумовкой на тарелку. Бульон процедить через марлю. Отлить 1 стакан бульона, развести в нем желатин и дать набухнуть в течение 30 мин. Кукурузу выложить на сито, дать жидкости стечь. Рыбу нарезать порционными кусками, морковь – кружочками. Выложить рыбу и морковь в форму. Туда же выложить кукурузу, клюкву и маслины. Набухший желатин нагреть на слабом огне, помешивая, до полного растворения. Процедить и влить в бульон. Залить продукты в форме бульоном, добавить зелень укропа и поставить заливное в холодильник на 1–1,5 ч для застывания.

7. Холодная закуска «Сельдь в желе»

Для приготовления потребуется:

2 филе соленой сельди;

3 яйца;

2 ст. ложки желатина ;

300 г рыбного бульона;

100 г воды ;

1 пучок зелени укропа и петрушки.



Для украшения потребуется:

по половинке сладкого перца желтого и красного цвета;

ягоды клюквы.





Холодная закуска «Сельдь в желе»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Филе сельди подсушить бумажной салфеткой, нарезать кусочками. Яйца отварить, нарезать дольками. Зелень промыть проточной прохладной водой. Часть отложить для украшения блюда, часть мелко порубить. Желатин замочить в холодной воде на 40 мин. Рыбный бульон немного нагреть, чтобы был теплым. Соединить с набухшим желатином и довести до кипения, но не кипятить. Охладить. На дно формы налить немного рыбного бульона с желатином. Туда же выложить в один слой кусочки сельди, сверху на них разложить дольки яиц. Посыпать зеленью и уложить еще слой сельди. Залить оставшимся бульоном. Поставить в холодильник на 2 ч для застывания. Перед подачей на стол форму на несколько секунд опустить в горячую воду и аккуратно перевернуть желе на тарелку. Украсить готовое желе зеленью, полосками сладкого перца и ягодами клюквы.

8. Заливное из грибов с яйцом

Для приготовления потребуется (на 4 порции):

200 г свежих или замороженных грибов;

15 г желатина;

300 г грибного отвара;

1 яйцо;

немного зелени (по вкусу).





Заливное из грибов с яйцом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Грибы почистить, вымыть, крупно нарезать и отварить в небольшом количестве воды. Затем откинуть на дуршлаг, посолить и дать немного постоять. Крупные грибы нарезать кусочками, мелкие использовать целиком. Яйцо сварить вкрутую (в течение 10 мин.), очистить и нарезать аккуратными кружочками. Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды и дать ему набухнуть. Грибной отвар довести до кипения и распустить в нем желатин. Второй раз довести до кипения (но не кипятить). В порционные формочки налить немного грибного отвара и поставить в холодное место. На слой застывшего желе выложить грибы, по кружку яйца и веточке зелени и осторожно залить грибным отваром. Дать желе хорошо застыть и опрокинуть заливное из формочек на порционные тарелки. Украсить по желанию.

9. Заливное из белых грибов

Для приготовления потребуется:

350 г свежих или замороженных белых грибов;

2 ст. ложки желатина;

2 моркови;

150 г зеленого горошка;

зелень петрушки.





Заливное из боровиков/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Белые грибы (или подосиновики) очистите, вымойте и отварите в одном литре подсоленной воды, затем выньте из бульона и нарежьте на половинки. В 100 мл холодной кипяченой воды всыпьте желатин и дайте ему набухнуть (в течение 1 ч). Затем влейте его в грибной бульон и подогрейте на медленном огне до полного растворе­ния, но не кипятите. Залейте этим бульоном грибы и поставьте в холо­дильник. Морковь отварите, дайте остыть и очистите. Нарежьте кружочками и звездочками. В глубокие тарелочки налейте часть грибного отвара и поставьте в холодильник, чтобы он застыл. Затем выложите грибы, морковь и зеленый горошек. Залейте оставшимся грибным бульоном и снова поставьте в холодильник. Заливное украсьте веточками петрушки.

10. Заливное «Овощная мозаика»

Для приготовления потребуется:

1-2 помидора;

1 огурец;

2 луковицы;

1 половинка болгарского перца.



Для заливки потребуется:

400–500 мл овощного бульона;

2 горошины черного перца;

1 лавровый лист;

по 2 шт. гвоздики и душистого перца;

1,5 ст. ложка желатина;

1/4 ч. ложка сахара;

0,5 ч. ложка соли;

0,5 ч. ложка 9% уксуса или сока лимона.



Для украшения потребуется:

зелень укропа;

листья базилика.





Заливное «Овощная мозаика»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia



Рецепт приготовления: